Sedavé zamestnanie je zabijákom vašej postavy a zdravia. Takto to zmeníte

Sedavé zamestnanie je totiž jednou z najčastejších príčin priberania na váhe. Deje sa tak zvyčajne postupne a nepozorovane. Ak však včas nezatiahnete za pomyselnú brzdu, môže to veľmi ľahko viesť k nadváhe až k obezite. Aké sú najčastejšie príčiny? A ako najlepšie predchádzať tomuto nepopulárnemu javu? Inšpirujte sa mojimi tipmi a vyhláste boj nezdravému životnému štýlu.

Priberanie kvôli práci? Nič neobvyklé

Nespočetné množstvo úloh, telefonáty, notifikácií nových správ a stretnutí, neustále nové vnemy. Stres v práci je denným chlebom takmer pre každého z nás. Stres má veľký vplyv na chudnutie a do značnej miery ovplyvňuje naše snahy schudnúť. Niet preto divu, že na poriadne zdravé jedlo často nemáte čas ani pomyslenie. Že to dôverne poznáte? Rozhodne v tom nie ste sami. Podobné pocity zažíva takmer každý zamestnaný človek. Obzvlášť v dnešnej zrýchlenej dobe plnej moderných technológií.

Nadváhou trpia aj ľudia v menej obvyklých zamestnaniach

Nejde pritom výhrade o ľudí pracujúcich v kancelárii. Problémy s váhou mávajú ľudia veľmi často aj v povolaniach, do ktorých by ste to nikdy nepovedali. Napríklad sestričky v nemocniciach, ktoré nemajú čas na plnohodnotné jedlo, učitelia, vodiči kamiónu alebo napríklad vedci.

Administratívni pracovníci sú najviac ohrozenou skupinou

Najviac ohrozenou skupinou sú však administratívni pracovníci. Dlhodobé sedenie pri počítači totiž neprospieva vášmu chrbtu a krčnej chrbtici, spomaľuje metabolizmus a podľa prieskumov dokonca zvyšuje riziko predčasného úmrtia až o 60%. Čo s tým? Spísal som pre vás 12 tipov, ktoré vám pomôžu efektívne bojovať proti priberaniu v práci, a naopak vďaka nim pravdepodobne aj nejaké to prebytočné kilo zhodíte.

1. Zamerajte sa na zdravý jedálniček pri sedavom zamestnaní

Vyvážený jedálniček je alfou a omegou úspechu. Účinné je vynechať priemyselne spracované potraviny a nezdravé pochutiny. Postrážiť by ste si mali najmä príjem bielkovín, vitamínov a zdravých tukov, ktoré v jedálničku najčastejšie chýbajú.

Problémom bývajú tiež klasické prílohy, ktoré obsahujú veľké množstvo jednoduchých sacharidov. Riešením môže byť náhrada bežných príloh napríklad nízkosacharidovými cestovinami, po ktorých len tak nepriberiete. Výhodou je tiež to, že si ich môžete dopriať kedykoľvek počas dňa ako súčasť svojich obľúbených pokrmov.

Ako by mal vyzerať zdravý jedálniček?

Pravidelná strava ideálne 5-krát denne

Ku každému jedlu zaraďujte porciu zeleniny.

Doprajte si aspoň 1-krát týždenne strukoviny.

Pochutnajte si 2-krát týždenne na rybách.

Dávajte prednosť chudému mäsu.

Každý deň si doprajte zdroje zdravých tukov v podobe orechov či avokáda.

X Vyhnite sa cukrom a sladkostiam

X Vymeňte sladené nápoje za čistú vodu

X Obmedzte pitie alkoholu

2. Pozor na nezdravé pochutiny alebo po čom sa priberá

Sušienky, tyčinky alebo sladké koláčiky. Potraviny, po ktorých siahajú všetci zaneprázdnení ľudia. Hlad však nezaženú a z plánu vziať si jednu alebo dve sušienky veľmi ľahko zíde. Končí to potom náložou zbytočných cukrov, solí a predovšetkým kalórií.

Pochutnávanie pri práci je rýchlou cestou na priberanie na váhe. Ak si nemôžete pomôcť, môže byť skvelým riešením nakrájaná zelenina na kúsky či alternatíva sladkostí v podobe proteínových tyčiniek.

Pozor tiež na tzv. zdravé cereálne sušienky, veľmi často obsahujú nadlimitné množstvo cukrov, pritom sa tvária veľmi zdravo.

3. Majte po ruke záchranné jedlo

Pretiahla sa vám schôdzka a nestíhate obed? Nenechajte sa tým vykoľajiť. Plnohodnotný obed samozrejme nič nenahradí, avšak, než aby ste celé popoludnie hladovali, je rozumnejšie sa na tieto situácie pripraviť.

Majte preto po ruke vždy menšie jedlo, ktoré buď pripravíte behom pár minút, alebo len vytiahnete z kabelky. Skvelou desiatou do práce sú tak napríklad proteínové koktaily. Nielen, že zaženiete hlad, ale navyše vďaka špičkovému zloženiu ešte doplníte potrebné bielkoviny a pochutnáte si.

4. Len káva nestačí

Veľmi nešťastným zvykom je tiež zamieňanie kávy za obed či raňajky a jej nadmerná konzumácia. Obzvlášť pri monotónnej práci je káva rýchlym "nakopávačom", ktorý dodá okamžitú energiu. Pamätajte však na to, že tiež odvodňuje, a preto je potrebné s každou šálkou vypiť tiež adekvátne množstvo vody. Nemali by ste pritom vypiť viac ako 3-4 šálky kávy denne.

Káva nenahradí jedlo. Zvoľte radšej proteínovú náhradu.

5. Dajte si niečo malé pred odchodom z práce

Jednoduchý trik, ako nezjesť po príchode z práce doslova na čo prídete, je dať si desiatu ešte pred odchodom z práce. Môže ísť pritom o hrsť orieškov či kúsok zeleniny. Vďaka tomu nebudete mať po príchode domov vlčí hlad a lepšie si premyslíte, aké zdravé jedlo si pripravíte na večeru. Zamedzíte tiež prílišnému ochutnávaniu počas prípravy večere.

6. Strážte si kalorický príjem

Výborný tip, ako predísť zbytočnému priberaniu na váhe, spočíva v orientačnom strážení kalorického príjmu počas dňa. Skvele na tento účel poslúži napríklad aplikácia s kalorickými tabuľkami, kde nájdete väčšinu známych potravín a klasických jedál. Ako ste na tom s váhou a ako veľmi si strážiť kalórie vám tiež napovie BMI kalkulačka.

7. Nájdite si na jedlo aspoň 10 minút

Hľadáte účinnú diétu bez jo-jo efektu? Vedzte, že vynechávanie jedla rozhodne nie je tou správnou cestou. Práve naopak. Na každé jedlo by ste si mali urobiť čas a vychutnať si ho vedome. Iba tak môžete skutočne oceniť jeho chuť a lepšie si uvedomíte, koľko ste toho zjedli.

8. Hýbte sa pravidelne

Po práci aj cez víkendy. Ideálne je samozrejme zvoliť taký druh pohybu, ktorý vás bude baviť, pretože len tak máte šancu pri ňom vydržať dlho. Základ by mala tvoriť chôdza (ideálne 10 000 krokov každý deň) a aspoň 2krát týždenne ďalšia aktivita. Môže ísť pritom o posilňovanie, kardio či akékoľvek ďalšie skupinové lekcie, pri ktorých sa zapotíte a prinesú vám radosť.

9. Využite všetky možností k pohybu

Každý pohyb sa počíta, a môže preto v konečnom dôsledku veľmi zásadne ovplyvniť dennú energetickú bilanciu. A tak, aj keď sa možno to nezdá, je lepšie stáť ako sedieť, urobiť pár krokov než len stáť, a tak by sme mohli pokračovať do nekonečna. Účinný trik, ako spáliť niekoľko kalórií navyše, predstavuje napríklad tiež používanie schodov namiesto eskalátorov a výťahov či vystúpenia o zastávku skôr pri ceste domov z práce.

10. Strečing pomôže od bolesti chrbta

Bolesť chrbta sa dnes bez preháňania radí k civilizačným ochoreniam, ktorým trpí až 90% slovenskej populácie. Dlhodobé sedenie pri počítači nášmu zdraviu príliš neprospieva. Ako chrbtu trochu pomôcť a zároveň zaradiť do pracovného dňa ďalší pohyb? Každú hodinu sa trochu natiahnite. Vynikajúci je klasický mačací chrbát, pozície strechy či kobry, ktoré mnohí z vás iste poznajú z hodín jogy.

11. Nezabúdajte na pitný režim

Pitný režim ovplyvňuje chudnutie viac, než si možno myslíte. Voda slúži v našom tele ako rozpúšťadlo, odvádza škodlivé látky z tela, prispieva k správnej funkcii metabolizmu a mnoho ďalšieho. Denne by ste preto mali, v závislosti od veku, pohlavia, hmotnosti a miere aktivity, vypiť aspoň 2 litre tekutín. Najlepšou voľbou je obyčajná voda. Svoj deň potom krásne naštartujete, ak si ráno dáte pohárik vlažnej vody s citrónom.

12. Pozor na skryté kalórie v nápojoch

Veľkým problémom sú tzv. skryté kalórie. Typickými predstaviteľmi sú práve ochutené limonády, kolové nápoje či džúsy. Jeden pohár pritom môže obsahovať až 500 kJ. Vyskúšajte namiesto nich radšej domáce limonády s bylinkami a bez cukru.