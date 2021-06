Kde sa berie tuk v nohách? Pozrite cviky ako proti tomu bojovať

Telesný tuk na nohách nemusí byť distribuovaný rovnomerne, môže sa objaviť aj niekoľko problémových oblastí, kam sa ukladá viac.

Fitness tréneri hovoria, že najdôležitejšou vecou pri chudnutí je vytrvalosť. Buďme však úprimní sami k sebe: denné cvičenie nie je tou najzaujímavejšou činnosťou, ktorú môžete robiť.

Je ľahšie usilovať o dokonalú postavu s náležitou starostlivosťou, ak viete, že vám cviky nezaberú celú večnosť.

Kde sa berie tuk v nohách?

Určité množstvo telesného tuku je úplne bežné a zdravé. Muži s normálnou hmotnosťou majú v priemere 18-24% telesného tuku, zatiaľ čo ženy 25-31%. Telesný tuk na nohách nemusí byť distribuovaný rovnomerne, môže sa objaviť aj niekoľko problémových oblastí, kam sa ukladá viac. K tomu zvyčajne dochádza v dôsledku genetických predispozícií.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Tuk ukrytý v nohách môže mať dvojaký charakter:

Podkožný tuk - najčastejšie sa nachádza v stehnách a je umiestnený priamo pod kožou.

Intramuskulárny tuk - tuk rozptýlený v samotnom svale, podobný mramorovanému mäsu.

V prípade nôh ide našťastie väčšinou o podkožný tuk, čo predstavuje menej dlhodobých zdravotných problémov.

Cvičenie pre nohy:

Cvik 1: Postavte sa tvárou proti hrane otvorených dverí a chyťte sa kľučiek na oboch ich stranách.

Za seba si postavte nízku lavicu alebo stoličku ..

Začnite v duchu pomaly počítať: 1,2,3 ... až do desať. Počas počítania pomaly klesajte do sedu tak, aby ste sa na 10 dotkli stoličky. Ale len dotkli, nesadajte si na ňu.

Vydržte v tejto pozícii, kým znova nenapočítate do desiatich a potom sa znovu na desať vracajte do východzieho postavenia.

Cvik opakujte po dobu dvoch minút.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Cvik 2: Položte sa na bok, spodnú nohu majte v kolene pokrčenú. Rukou na rovnakej strane tela sa opierate o podlahu, druhá ruka podoprie hlavu.

Počítajte do desať, pričom pomaly zdvíhajte nohu, ktorá leží na hornej časti tela, až bude zvierať s podlahou 80-stupňový uhol. Tejto polohy by ste mali dosiahnuť na 10.

Počítajte znovu do desiatich a na 10 začnite nohu pomaly pokladať späť.

Cvičte pol minúty na každej strane.

Cvik 3: K jednej holeni si pripevnite polkilovú záťaž. Ľahko to urobíte napríklad s plastovou fľašou naplnenou vhodným množstvom vody.

Pred seba si postavte nízku stoličku alebo lavicu, najlepšie 30 centimetrov vysokú.

Pomaly sa predkloňte a oprite sa dlaňami o stoličku. Začnite počítať do desať a pritom pomaly pokrčujte dozadu nohu so záťažou. Na 10 ju potom začnite spúšťať späť.

Cvičte minútu každú nohu.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Cvik 4: Široko sa rozkročte, špičky nôh smerujú dopredu. Začnite počítať do desať a zároveň takto rozkročené pomaly klesajte do drepu. Na 10 by ste mali dosiahnuť maximum a začať znovu počítať do desať, na 10 sa potom pomaly vracajte do pôvodného postoja. Cvičte tri minúty.