Vynechávanie raňajok: má to zmysel?

Kto nepočul slovné spojenie "raňajky sú základ dňa", ten ako by nebol. Podľa odporúčania výživových poradcov, televíznych reklám aj presvedčenie širokej verejnosti bývajú raňajky v mene zdravej stravy najdôležitejším jedlom dňa. V posledných rokoch sa ale hojne vyskytujú aj názory ľudí, ktorí takýto pohľad spochybňujú a raňajkám neprisudzujú príliš veľký význam. Ako už to tak býva, pravda je pritom niekde uprostred.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Nie sú raňajky ako raňajky

Obsah nášho taniera je otáznikom, ktorý je nutné rozkľúčovať ešte predtým, než si zodpovieme, či je lepšie raňajkovať alebo neraňajkovať. Predovšetkým je totiž potrebné postrážiť to, aby sme hneď ráno prijali kvalitné živiny, ktoré budú slúžiť ako palivo pre celý zvyšok dňa.

Predstavte si dva varianty: na jednej strane miska sladeného čokoládového müsli, na druhej strane grécky jogurt plný bielkovín s ovsenými vločkami, orechmi, semienkami a ovocím. Ak zohľadníme nielen obsah energie, ale aj jednotlivých esenciálnych živín a potenciál zasýtiť a poskytnúť palivo do prvej časti dňa, sedliackym rozumom rozdiel medzi variantami dlho hľadať nemusíme. Kontext celého jedla a jeho celkový prínos pre zdravie je mnohokrát oveľa dôležitejší ako prehnaná analýza toho, ako daný chod časovo zaraďovať.

Rovnako ako u každého jedla, ktoré počas svojho dňa prijmeme, je dôležitá kvalita. Zloženie prvého jedla, nech už bude zaradené bezprostredne po prebudení, alebo o niekoľko hodín neskôr, je to, na čo by sme sa mali skutočne zamerať. Nemusíme jedlá škatuľkovať označením konkrétnych chodov. To, čo rozhodne o ich prínose, bude kvalita živín, ktoré v nich budú zaradené.

Čo sa stane, keď raňajky vynecháme?

Ak pre vás ráno predstavuje časť dňa plnú stresu a s čistým svedomím môžete povedať, že hlad po prebudení skutočne nemáte a vo všetkých ohľadoch vám vyhovuje presunutie prvého chodu na neskoršie hodiny, rozhodne sa nemusíte do jedla nútiť.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Vynechaním raňajok predĺžite fázu "hladovania", v ktorej sa vaše telo počas noci prirodzene vyskytuje. Svojím spôsobom ide o princíp prerušovaného hladovania, teda výživového smeru, ktorému sa v posledných rokoch dostáva vysokej popularity. Prerušované hladovanie, známejší pod anglickým označením Intermittent fasting, si zakladá na striedaní dvoch módov - jedenie a hladovanie. Tie sa striedajú v rôznych frekvenciách, v ktorých sa podľa daného nastavenia predlžuje práve fáza hladovania. V prípade vynechania raňajok však nejde o dlhé pôsty, ale veľakrát len o nevedomé predĺženie úplne prirodzeného nočného pôstu.

Zástancovia prirodzeného hladovania tvrdia, že ide o efektívny spôsob, ako znížiť svoj energetický príjem, uľahčiť ráno trávenie, a v konečnom dôsledku odložením prvého jedla navyše ešte ušetriť drahocenný čas. Vynechanie raňajok naozaj môže niesť svoje ovocie a ak sa bezprostredne po prebudení nechystáte športovať a podávať intenzívne fyzické výkony, žiadnu negatívnu ujmu rozhodne neutrpíte. Naopak, takýto postup vám môže pomôcť. Všetky spomenuté benefity prerušovaného hladovania sa naozaj môžu dostaviť a reakcie tela môže byť pozitívne. To všetko len v prípade, že splníte ten najdôležitejší predpoklad: vynechanie raňajok vám subjektívne naozaj vyhovuje a nerobíte to len z donútenia alebo vplyvom nedostatku času či nadbytku stresu.

Záverečný verdikt - raňajkovať, alebo nie?

Verdikt k rozporuplným názorom znie priateľsky k obom stranám: správne bude to, čo vyhovuje vám. Každý z nás môže nájsť rad dôvodov, prečo raňajky zaradiť, ale aj množstvo tých, prečo ich vynechať. Pravdou je, že žiadny z týchto dvoch postupov nie je efektívnejší pre spaľovanie tukov ani pre psychickú a fyzickú výkonnosť. Sú si rovnocenné a je teda zbytočné nútiť sa neprirodzene do niečoho, čo vám nevyhovuje.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Nezabudnite na to, že nech už budú raňajky vaším denným rituálom ihneď po prebudení, alebo bude prvým jedlom dňa neskoršia desiata v práci či obed, budú tieto prvé živiny dôležité skôr po stránke kvality ako načasovania. Dajte svojmu telu možnosť načerpať to najkvalitnejšie palivo.