Vyskúšajte tieto tipy na zdravú desiatu. Tuky tak rýchlo zmiznú

Či už sa chcete udržať v dobrej kondícii, alebo len nechcete trpieť pri cestovaní od hladu, oplatí sa krabičkovanie. Nachystať si chutnú desiatu so sebou vás pritom nemusí stáť hromadu času. Mám pre vás pár tipov, ako si prípravu

... jedla zjednodušiť.

Desiate majú byť dôležitým prísunom potrebnej energie, hlavných živín, vitamínov a minerálnych látok.

Desiata by mala tvoriť 10 až 15% denného energetického príjmu. Ak konzumuje človek nepravidelne, ľahšie ho postihne hlad ruka v ruke s chuťou na sladké. Naplánujte si preto na každý večer alebo ráno rituál prípravy desiat. Uvidíte, že vás to bude baviť.

Nevyhovárajte sa na čas. Stačí vám 20 minút

Pri správnej organizácii vám príprava jedla do krabičky zaberie nanajvýš dvadsať minút a čas strávený pri príprave sa vám rozhodne oplatí, zvlášť ak ste aktívni športovci a ide vám o udržanie optimálneho zdravia.

Nie je nutné, aby ste si denne chystali špeciality ako z reštaurácie s michelinskou hviezdou. Stačí si pripraviť pár rýchlych a jednoduchých krabičiek.

Pozrite sa na niekoľko tipov, ako si ich pripraviť.

ilustračný obrázok (picturama.com)

1. Kaša s orieškami a čerstvým ovocím

Nie je nič jednoduchšie, ako si do krabičky pripraviť ovsenú, pohánkovú alebo napríklad špaldovú kašu. Kaša chutí skvele aj za studena, môžete si ju napríklad rozvrstviť do desiatových pohárov, alebo kašu zapiecť vo forme tzv. mugcake (do kaše pridáte banán, vajcia, prípadne trochu vody, dáte do misky či hrnčeka a upečiete v klasickej rúre alebo mikrovlnke).

Kašu alebo mugcake si potom ozdobte podľa chuti obľúbenými orieškami alebo čerstvým ovocím. Pridať môžete aj rôzne druhy semienok.

2. Chrumkavá granola s náložou bielkovín

Granolu si môžete pripraviť domácu, ak ale nechcete strácať čas, dajte prednosť tej kupovanej forme a len si ju vyšperkujte.

Najväčší obsah bielkovín v kupovanej granole má obvykle tá, v ktorej sú oriešky. Pokojne si ale kúpte aj nejakú so sušeným ovocím a orechy pridajte vlastné - napríklad mandle.

Odporúčam pridať aj slnečnicové semienka, ktoré môžu obsahovať až 90% nenasýtených tukov a sú bohaté na fytosteroly. Tie pomáhajú udržať hladinu škodlivého LDL cholesterolu a zároveň stimulujú prospešný HDL cholesterol. Sú bohaté aj na aminokyseliny - stavebné kamene pre bielkoviny.

ilustračný obrázok (picturama.com)

3. Celozrnné pečivo so šunkou a zeleninou

Ďalšou skvelou voľbou na desiatu nielen pre športovcov je celozrnné pečivo s vysokopercentnou šunkou a čerstvou zeleninou. Použiť môžete aj celozrnné pufované chlebíčky, krehké plátky alebo knäckebrot.

Aby to nebola nuda, raz si urobte klasické obložené chleby, druhýkrát si pečivo zapečte.

Ak máte radi syr, namažte na pečivo žervé, cream cheese alebo použite syr cottage, ktorý obsahuje až 11 g bielkovín v 100 gramoch.

4. Zeleninový kuskus so sójovými rezančekmi

Na desiatu či dokonca obed so sebou si môžete pripraviť kuskus s varenou zeleninou. Ako alternatívu mäsa použite sójové rezance, ktoré majú vysoký obsah bielkovín a nepodliehajú tak rýchlo skaze, zvlášť v teplom počasí.

Výhodou kuskusu je potom to, že ho stačí len zaliať horúcou vodou a nechať chvíľu nasať. Ak neholdujete tepelne upravenej zelenine, nakrájajte do kuskusu čerstvé cherry paradajky a pridajte aj kúsok mozzarelly.

ilustračný obrázok (picturama.com)

5. Libanonský šalát tabbouleh s tofu

Jednoduchá a rýchla je aj príprava bulguru, ktorý stačí rovnako ako kuskus zaliať vriacou vodou a nechať dvadsať minút pod pokrievkou napučať. A práve preto, že nie je potrebné ho variť, sa skvele hodí na cesty, kde má človek obmedzené možnosti, ale zároveň si chce zachovať zdravý životný štýl.

Najznámejší recept s bulgurom je bezpochyby libanonský šalát tabbouleh, ktorý si pripravíte tak, že zmiešate bulgur s čerstvou zeleninou a bylinkami. Takto pripravený bulgur sa hodí ako príloha ku grilovanému mäsu, ale náramne si na ňom pochutnáte aj s vajcom či tofu.