Nie je detox ako detox. Ako na to bez zdravotných rizík?

Vysvetlím vám, či je lepšie podstúpiť jarný detox organizmu, alebo sa skôr sústrediť na potraviny bohaté na cenné látky.

Stres, znečistené životné prostredie, jedlo plné chemikálií, nedostatok pohybu a odpočinku, alkohol, kofeín, nikotín, kozmetika a čistiace prostriedky - naše detoxikačné orgány dostávajú pekne zabrať. Častými príznakmi zlého stravovania sú napríklad pálenie záhy, plynatosť, zápcha alebo hnačka, únava.

Vnútri tela máme výkonnú čističku

Hlavným detoxikačným orgánom je pečeň, ich funkciou je tiež okrem iného metabolizmus sacharidov, lipidov, aminokyselín a proteínov. Vytvárajú tiež známy cholesterol, ten sa vylučuje do krvi, prebytočný sa potom mení na žlčové kyseliny a vylučuje žlčou. Enzymatické systémy pečene odbúravajú lieky a alkohol. Pečeň je tiež zásobáreň cenných látok, napríklad železa, vitamínov A, K, D a B12.

Hlavnou úlohou očisty je teda "urobiť dobre" svojej pečeni, zbaviť telo toxínov. A samozrejme ďalším detoxikačným orgánom sú obličky. Tie filtrujú krv a vyrábajú moč, ktorá odvádza toxíny a odpadové látky vzniknuté rozpadom bielkovín.

Ďalším dôležitým orgánom sú pľúca. Na päťdesiatich metroch štvorcových tu prebieha výmena plynov. Pri dýchaní vstupuje kyslík do krvi a odpadové látky - voda a oxid uhličitý - sú odstraňované pri výdychu.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Nemenej dôležitými filtračnými orgánmi je lymfatický systém, kde sú pri priechode lymfatické uzlinou odfiltrované cudzie látky a toxíny. Pot a mazové žľazy kože, najväčšieho ľudského orgánu, vylučujú a odstraňujú toxíny, ktoré nemôžu byť z tela odstránené inou cestou. Črevá vstrebávajú potravu a vodu do krvného obehu a zbavujú nás odpadu vzniknutého pri trávení a metabolizmu pečene. Pri veľkom množstve požívaní priemyselne spracovaných potravín trpíme zápchou a dlhšou prítomnosťou toxínov v tele.

Je detox potrebný?

Postačí zdravý životný štýl alebo si naše detoxikačné orgány žiadajú špeciálnu očistu? Snažte sa počúvať svoje telo a rozum. Keď sa cítite unavení, vedzte, že vám niečo naznačuje, a pridajte mu potrebné vitamíny, minerály. Keď nemáte chuť na mäso, nejedzte ho, a tak to praktizujte so stravovaním všeobecne.

Snažte sa jesť pestro, farebne a chutne. Vedzte, čo a koľko do seba dávate. Používajte pri tom rozum. Preskúmajte potravinu a posúďte, či vášmu telu pomôže, alebo uškodí. Voľba je potom jasná, pokiaľ nechcete svojmu telu škodiť, je to ako bumerang, časom by sa vám to vrátilo. Samozrejmosťou je pohyb, berte ho ako absolútne nevyhnutnú súčasť bytia.

Podobný prístup zvolte aj u detoxikácie. Ak máte nejaké závažnejšie zdravotné problémy, napríklad s tráviacim ústrojenstvom, alebo ste napríklad po operácii, je vhodné konzultovať dĺžku a formu detoxikácie s lekárom. Myslím, že v tomto prípade môžete dať na svoj pocit. Ako sa budete cítiť pred a po detoxikácii organizmu je asi jasné každému. Zbavíte sa toxínov. Nie všetkých, to ani nejde. Ak máte dojem, že vám výsledky krvných odberov pred a po detoxikácie pridajú na dobrom pocite, rozhodne ich nezatracujte. Ak ste začiatočník s detox či pôstom, začínajte pomaly a postupne a rozhodne si zistite všetky dostupné informácie. Pripravíte tak lepšie svoje telo i svoju psychiku. Ak dáte svojmu telu odpočinúť od jedla, či už vynechali jednu desiatu denne a budete pridávať, poďakuje sa vám. Vyskúšajte to, stojí to za to.

Ako na detox

Týždeň až dva pred detoxikačnou kúrou by sme mali prestať jesť údeniny, tučné mäso a tučné mliečne výrobky, vyprážané jedlo, alkohol, kávu aj silný čaj. Tri až päť dní vopred obmedzíme aj tuky zdravé, ako sú napríklad orechy, semienka, rastlinné oleje.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Samotná detoxikácia organizmu môže prebiehať rôzne. Vždy je však na prvom mieste dodržiavanie pitného režimu, odborníci odporúčajú pokojne piť vodu kohútikovú, môžeme pridať aj citrón, ktorý je aj napriek svojej kyslej chuti zásadotvorný. Dvoma až dvoma a pol litrami vody denne nič nepokazíte, práve voda totiž odplavuje toxíny a odpadové látky. Niektoré pramene odporúčajú vypitie prevarenej vlažnej vody nalačno (cca dva poháre), naštartujete tým organizmus na celý deň. Vodu kombinujte s pitím bylinných, bielych a zelených čajov.

Využite moderné smoothies, kombinujte ovocie, zeleninu a bylinky. Výborná detoxikujúca zelenina je červená repa. Detoxikačné kúry môžu byť jednostranné, napríklad ryžové alebo jablkové, ich nevýhodou ale je, že sa čoskoro zunujú. Kúra by mala byť aspoň sedemdňová, pre očistu organizmu je dostačujúca, ale nájdeme aj kratšie varianty, napríklad dvojdňové jogurtové očisty.

Nekombinujte príliš. Vyberte si jednu detoxikačnú metódu a držte sa jej. Než začnete s ďalšou, doprajte si čas, aby si telo zvyklo na zmeny.

Počítajte s reakciami tela. Únava, podráždenosť alebo náhle problémy s kožou a trávením, tak sa môže prejaviť detoxikácia. Reakcie sú o to búrlivejšie, keď do očisty skočíte po hlave.

Pozor na extrémy. Ak jete denne "guláš s knedľami", ťažko sa vám bude prechádzať na pitie čistej vody. Zmeny majú byť pozvoľné.

Neverte na zázraky. Ak miniete desaťtisíce za superpotraviny a drahé procedúry bez toho, aby ste urobili zmenu životosprávy, nečakajte dlhodobý efekt.

Používajte sedliacky rozum. Kvalitné jedlo, dostatok čistej vody, pohyb na čerstvom vzduchu a spánok je tá najlepšia detoxikácia. Keď budeme triezvi po celý rok, jarnú očistu potrebovať nebudeme.

Potraviny zo špajze i vhodné doplnky stravy

Existuje aj celá rada suplementov (doplnkov), ktoré výhodne našu očistu podporíia. V lekárni vám rozhodne poradia vhodné prípravky pre detoxikáciu organizmu. Či už ste vyznávači sirupov, kapsúl, či žuvacích cukríkov, prídete si na svoje. Môžete využiť chlorellu, mladý jačmeň, spirulinu, žihľavu, aloe vera a mnohé ďalšie. Špecifikujte svoje požiadavky konkrétne, aby lekárnik či predajca v špecializovanej predajni vedeli presne, po čom siahnuť. Každý doplnok je niečím špecifický a pomáha k niečomu inému. Ak chcete detoxikovať kožu, krv či čreva, je k tomu vhodné zvoliť správne prípravky. Ak sa vám nechce do lekárne, môžete siahnuť do domácich zásob. Cesnak, repa, klinček, šalvia, echinacea, propolis, palina, povarené či podusené dužinaté ovocie, hrušky, slivky, jablká, tekvica, avokádo, banány a ďalšie.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Očistná kúra totiž nie je len o jedle, pití a pohybe. Aj o relaxe, upokojení sa, zastavení. Skúste meditáciu, vonné tyčinky aj záznam každého dňa vášho snaženia. Nemusíte len "perom", môžete svoje pocity napríklad nakresliť.