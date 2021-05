Kratom - droga alebo superpotravina? Na Slovensku bez problémov vyskúšate

Lístie stromu s latinským názvom Mitragyna speciosa sa v tropických dažďových pralesoch Ázie používa zrejme už po tisícročia. Jeho účinok je podľa odborníkov dosť podobný listom koky - zaháňa hlad, povzbudzuje človeka k dlhšej a..

... ťažšej práci, v závislosti od použitej dávky vie stimulovať aj uvoľniť. To všetko zvláda unikátny koktail látok v sušených listoch. Dominujú mu dva silné alkaloidy, ktoré dodávajú zmesi podobné vlastnosti, ako majú opiáty (zvané aj opioidy).

Smrť čaká v lekárni

Vcelku potichu a stranou medzinárodného záujmu prebieha v USA najväčší drogová epidémia všetkých čias. Milióny ľudí sú závislých od opiátov, ktoré im lekári legálne predpisujú proti chronickým bolestiam. Napríklad za rok 2017 tu bol zaznamenaný viac ako milión prípadov predávkovania, ktoré skončili v rukách lekárov. Približne každý štyridsiaty prípad skončil smrťou či trvalým ťažkým poškodením zdravia: podľa štatistikov už opiáty populáciu v USA znížili vyhliadku na priemerne dožitie o 2,5 mesiaca.

ilustračný obrázok (picturama.com)

A to sa navyše odborníci nezhodnú v odhadoch, koľko predávkovaní legálnymi opiátmi končí bez zásahu lekárov - musí ich však byť naozaj veľa. Zneužitie opiátov, zvyčajne v kombinácii s alkoholom, je aj "štandardným" spôsobom odchodu zo sveta pre rad speváckych hviezd: svoju desivú úlohu zohrali napríklad aj pri úmrtí Michaela Jacksona.

V boji legálnych liekov s opiátmi sa pritom americké úrady nijako zvlášť neangažujú: cynici to vysvetľujú dlhými prstami niektorých farmaceutických firiem, ktoré na vytváranie a ďalšom vyživovaní závislosti miliónov pacientov zarábajú nepredstaviteľné peniaze.

Obete závislosti sa ale samozrejme snažia z bažiny zúfalstva nejako vybehnúť. Jedným zo stebiel, ktorých sa chytajú, je tiež Kratom. CNN v tejto súvislosti citovala profesora Darshan Singha Mahindera z Centra výskumu drog v Malajzii: Čaj z kratomu je v našej krajine tradične používaný pre samoliečbu závislosti na heroíne či morfínu a na zmiernenie abstinenčného šoku po vysadení opiátov.

Návykový ako káva?

Tvrdenie malajzijského experta potvrdilo CNN niekoľko ľudí, ktorí boli pôvodne závislí na OxyContine, Roxicodone a ďalších legálnych opiátoch. Kratom im údajne pomohol sa závislosti zbaviť. Veľmi optimistický je v tejto súvislosti prezident Americkej asociácie farmaceutických vedcov Christopher McCurdy, ktorý považuje Kratom za skvelý liek pre zmiernenie abstinenčných stavov.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Návykovosť je pritom veľmi nízka - asi ako u kávy, s ktorou je napokon kratomový strom príbuzný. Veľkou výhodou tiež je, že na rozdiel od opiátov Kratom nespomaľuje dýchanie. Pri predávkovaní opiátmi sa dýchací systém človeka prakticky zastaví, čo vedie k úmrtiu. Pri kratome to vôbec nehrozí. To sú však tvrdenia, s ktorými rada iných špecialistov nesúhlasí.

Z kratomového lístia by sa dal vyrábať super liek na mnoho neduhov aj závislostí: podobné medikamenty by sa vraj dali extrahovať aj z marihuany. Vývoj takéhoto lieku by ale prišiel na stovky miliónov dolárov. A farmaceutické firmy do neho nikto netlačí.

Kratom je tak teraz predmetom rozpakov odborníkov po celom svete. Sú krajiny, kde je úplne zakázaný, a naopak inde, kde sa dá kúpiť na benzínke spolu s colou. Veľký problém kratomu, rovnako ako iných rastlinných drog, však spočíva v tom, že v podobe drveného sušeného lístia určeného na prípravu čaju, v ktorej sa najčastejšie predáva, nemá žiadne štandardizované vlastnosti. Inak povedané nikdy neviete, ako presne na vás konkrétne Kratom zapôsobí, čo môže priniesť problémy. Odlišný obsah alkaloidov majú rastliny v rôznych fázach svojho vývoja, líši sa aj podľa miesta pestovania.

Pre Poliakov tvrdá droga

U nás je Kratom voľne dostupný - vo veľa e-shopov je ponúkaný podobne ako napríklad zelený čaj. Na slovenských weboch sa o ňom dočítate, že tlmí bolesti, pôsobí proti depresiám, ukľudňuje, uvoľňuje svaly pod. Populárny je vraj medzi študentmi, ktorým pred skúškami umožňuje dlhšie sa učiť bez únavy, lepšie sa sústrediť a neprepadať stresu. Vítaný je aj na hudobných festivaloch, kde návštevníkom umožňuje dlhšie sa zabávať. Ako hlavný účinok kratomu je potom aj u nás uvádzaná jeho úloha pri liečbe závislostí.

Vzhľadom k doteraz stále nedostatočnému preskúmaniu vlastností rôznych druhov kratomu je však prístup k nemu v mnohých krajinách silne negatívny. Napríklad v Poľsku je braný ako tvrdá droga, v Rakúsku je jeho predaj prísne kontrolovaný - ale napríklad v Španielsku sa predáva v bežných obchodoch. USA sú v tomto ohľade rozpoltené: niektoré štáty ho povoľujú, iné nie. Užívanie kratomového "čaju" je zakazované aj v niektorých krajinách jeho pôvodu: napríklad v Thajsku alebo v Indonézii by ste so zháňaním tejto látky mali ťažkosti (pritom v Thajsku je Kratom tradičný obeť predkom a bohom).

Chcete ho vyskúšať? Superopatrne!

Hoci je na niektorých weboch Kratom predstavovaný ako superpotravina, samozrejme ide o niečo úplne iné. Ak by ste ho snáď chceli vyskúšať, čo vás vyjde na iba pár eur, dajte si pozor. Predovšetkým Kratom nekombinujte s žiadnymi liekmi, alkoholom, kokaínom, amfetamínom a radšej ani s kofeínom. Samozrejme po jeho užití nesadajte za volant ani nerobte žiadne nebezpečné práce: vôbec najlepšie je, ak by ste zostali pod dozorom triezvej osoby a v dosahu rýchlej lekárskej pomoci. Neuškodí tiež poradiť sa o svojom zámere s lekárom.

Hoci rad zahraničných odborníkov tvrdí, že Kratom nie je návykový, neodporúča sa konzumovať ho denne a vo vysokých dávkach. Vo všetkých tých oslavných internetových chválospevoch na Kratom by totiž malo byť uvedené, že v USA v rokoch 2011 až 2017 zomrelo 44 užívateľov kratomu - s výnimkou jedného prípadu však preto, že spolu s kratomu užili i ďalšie drogy ...

ilustračný obrázok (picturama.com)

V čom môže pomôcť?

Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Zatiaľ totiž Kratom prešiel príliš málo štandardnými testami, ktoré by priniesli presné odpovede. Nie je ani definované, čo vlastne Kratom je - jednotlivé druhy sa od seba môžu veľmi výrazne odlišovať. Napriek tomu sa ale domnieva, že pomáha napríklad v týchto prípadoch:

* odvykacie kúry

* chrípka

* depresie

* dráždivý kašeľ

* vysoký krvný tlak

* chronická bolesť

* cukrovka

* zažívacie ťažkosti

* dáva chuť do práce

* zvyšuje potenciu

Po nižších dávkach kratomu sa užívatelia zvyčajne cítia plní sily a energie, sú príjemní a spoločenskí. Vyššie dávky pôsobia ako sedatíva alebo prinášajú eufóriu. Čo je ale "nižšia" a čo "vyššia" dávka nie je nijako presne stanovené - záleží na konkrétnom človeku a konkrétnym druhu kratomu.