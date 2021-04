Spánok je pre chudnutie dôležitý. Pozrite si prečo!

Jete zdravo, každý deň driete v posilňovni, a napriek tomu sa vás kilá navyše držia ako kliešť? Nepodceňujte silu spánku! Chudnutie môže spomaliť aj naštartovať. Dozviete sa, prečo je tak spánok dôležitý.

Za základné piliere zdravého životného štýlu sa zvyčajne považuje kvalitná vyvážená strava a pravidelná fyzická aktivita. Vo výpočte sa pritom zvyčajne zabúda ešte na tretí faktor, ktorým je primerane dlhý spánok. Ak nájdete si na neho vo svojom nabitom diári dostatok času, telo sa vám odvďačí štíhlejšími krivkami. Naopak jeho zanedbávanie môže viesť k priberaniu. Na dĺžke totiž záleží!

Únava a chudnutie nejdú dohromady

Tvrdenie, že spánok je liek, platí bezo zvyšku. Organizmus sa pri ňom dostáva do relaxačnej fázy a uvádza do pohybu celkové regeneračné procesy. To však nie sú ani zďaleka jeho jediné výhody, vedeli ste, že môže prispieť aj k zhodeniu nežiaducich kilogramov? Zo svojej praxe môžem potvrdiť, že samotné zaradenie včasného a kvalitného spánku významne podporuje chudnúce výsledky.

Tajomstvo sa skrýva v hormónoch, ktoré sa počas neho vylučujú. Ide najmä o leptín a ghrelín, teda látky ovplyvňujúce pocity hladu a sýtosti. Keď je hladina leptínu vylučovaného tukovým tkanivom vysoká, mozog dostáva signál, že telo je sýte a už nepotrebuje toľko jesť. Naopak nízka hladina leptínu vyvoláva pocit hladu a túžbu po jedle. Pocit hladu stimuluje tiež ďalší hormón s názvom ghrelin, ktorý je tiež zodpovedný za váš apetít.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Ľudia s nekvalitným či nedostatočným spánkom sú pochopiteľne unavení, čo si organizmus kompenzuje väčšou chuťou do jedla a prijímaním väčšieho množstva energie. Telu tiež chýba dostatočná regenerácia. Ak teda počas redukcie cvičíte, ale zanedbávate následnú fázu odpočinku, vaša snaha môže prísť nazmar.

Súboj hormónov

Z vyššie uvedeného možno teda jednoducho vyvodiť, prečo existuje spojitosť medzi nedostatkom spánku a obezitou. Ak spíte menej ako šesť hodín denne, spomínané hormóny sa vychyľujú z rovnováhy. Ghrelin víťazí nad leptínom, čo vedie k potrebe viac jesť a objavuje sa túžba po kalorickejších druhoch potravín. Túto skutočnosť doteraz dokázal celý rad výskumov.

ilustračný obrázok (picturama.com)

V západných spoločnostiach, kde je bežné chronické obmedzenie času stráveného v posteli, a jedlo je široko dostupné, môžu zmeny hladín hormónov regulujúcich váš apetít prispievať k obezite. Optimálna doba strávená oddychováním pod perinou by sa mala pohybovať medzi šiestimi až deviatimi hodinami. Niektoré štúdie totiž tvrdia, že podobné problémy ako s nedostatkom spánku sa spája aj s prehnaným vyspáváním. Ide najmä o bolesti hlavy, bolesti chrbta, cukrovku a spomínaná obezita.

Večeru nedávajte nepriateľovi

Rolu v chudnúcich snahách však nehrá len dĺžka spánku. Takmer rovnako dôležité je tiež zloženie stravy, ktorú telu pred spaním naservírujete. Jej vplyv na to, ako dobre či zle sa vyspíte, je preukázateľný. Základom je vyhnúť sa obom extrémom. Spať by ste nemali chodiť úplne hladní ani prejedení. Ľudia s radikálne obmedzeným kalorickým príjmom mávajú problémy jednak so samotným zaspávaním, ale aj s kvalitou spánku. Navyše im hrozí syndróm nočného vyjedenia. Zhoršený spánok a nepríjemné pocity sprevádza aj tých, ktorí sa na noc naopak prejedajú.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Ak trpíte nespavosťou, odporúčam napríklad popíjanie bylinkových čajov. Veľmi prínosné sú upokojujúce účinky medovky, ľubovníka alebo valeriány lekárskej. Efekt popíjania čajov síce nie je nijako významný, ale tieto nápoje pomáhajú k psychickému uvoľneniu a nastoleniu pohody, čo má za následok ľahšie zaspávanie.