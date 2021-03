Tréning 21. storočia: stojí za to vyskúšať EMS?

Tréning EMS (elektrická stimulácia svalov) si v poslednej dobe získava čoraz väčšiu obľubu. Je to ale naozaj také efektívne a časovo nenáročné, ako sa to na prvý pohľad zdá?

Aby bolo možné pochopiť princíp fungovania a výhody a nevýhody tejto metódy, stojí za to sa bližšie pozrieť na fenomén, na ktorom je založená všetka činnosť. EMS tréning je tréning, ktorý využíva svalovú elektrostimuláciu počas cvičenia, považovaný za jednu z najprínosnejších tréningových metód súčasnosti. Pochádza z fyzioterapie a používa sa hlavne pri rehabilitácii trvalého poškodenia svalov.

ilustračný obrázok (picturama.com)

EMS a vojaci za železnou oponou

Spolu s rastúcim záujmom o moderné metódy sa svalová elektrostimulácia začala využívať aj vo fyzickom tréningu. Jeho hlavnou výhodou je, že zvyšuje tréningový výkon. Tento spôsob cvičenia umožňuje lepšiu regeneráciu svalov, urýchľuje dosahovanie účinkov a šetrí čas strávený v posilňovni.

Na základe výskumu uskutočneného na univerzite v Bayreuthe a na nemeckej univerzite v Kolíne možno vyvodiť záver, že výhodou EMS tréningu je o 40% vyššia účinnosť v porovnaní s účinkami dosiahnutými pri použití tradičného silového tréningu.

Prvýkrát sa tréning EMS začal vo väčšom meradle využívať pri výcviku vojakov z východného bloku. Až v roku 1973 si doktor Y. Kots z Ústredného ústavu telesnej kultúry v bývalom ZSSR všimol obrovský potenciál na zvýšenie sily a efektívnosti tréningu, ktorý by nebolo možné dosiahnuť pomocou tradičných tréningových metód.

Súkromná spoločnosť predstavila použitie tenzometrov, ktoré umožňovali svalové kontrakcie a zvýšenie napätia až o 30 percent v porovnaní s bežným cvičením.

Čo je to vlastne elektrostimulácia svalov?

Je to stimulácia pulzami jednosmerného a striedavého prúdu s premenlivou frekvenciou.

Jeho hlavnou aplikáciou je rehabilitácia svalových poranení následkom úrazu alebo v situácii, keď ochorenie vedie k svalovej atrofii. EMS sa v USA používa na účely NASA a americkej armády. Výcvik EMS dopĺňa tréning profesionálnych športovcov, najmä futbalistov, napríklad tímu Real Madrid, ako aj boxerov a triatlonistov. Táto metóda je najpopulárnejšia vo fitnes kluboch vo Švajčiarsku, Nemecku a Rakúsku.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Výcvik spočíva v aplikácii zvláštnych elektród na telo cvičiacej osoby, cez ktoré bude počas liečby prechádzať elektrický impulz. Fitness kluby používajú špeciálny oblek, ktorý predovšetkým neobmedzuje pohyb počas cvičenia. Potom sú k nej pripojené elektródy, ktoré sú základom správneho tréningu. Posledným krokom je spojenie špeciálnych remienkov s elektródovými nadstavcami, ktoré slúžia na stimuláciu 8 svalových skupín súčasne.

Okrem technológie EMS existuje aj metóda EMA (Electric Muscle Activation) - elektrická aktivácia svalov stredofrekvenčným prúdom. Tento komplikovanejší proces umožňuje, aby sa svalové bunky aktivovali pseudo-fyziologickým spôsobom, čo spôsobí napnutie svalov bez ovplyvnenia nervového systému. Zároveň ovplyvňuje hlboké svaly a zvyšuje svalovú hmotu.

Stojí za to pamätať, že profesionálne elektrostimulátory nachádzajúce sa vo fitnes kluboch alebo kozmetických salónoch majú často nanesené veľké množstvo elektród špeciálnymi pásmi. Medzitým majú domáce prenosné zariadenia zvyčajne 2 kanály (4 samolepiace elektródy), takže použitie tohto typu prístroja, napríklad na spaľovanie tukov, poskytuje nedostatočné výsledky.

EMS tréning: až stokrát viac svalových kontrakcií

Optimálny čas na tréning by mal byť minimálne 30 minút - to zodpovedá asi 90 minútam cvičení vykonaných tradičnou metódou. Hodnota spálených kalórií sa v závislosti na intenzite tréningu a sile impulzov pohybuje počas polhodiny od 500 do 1 200 kcal.

Elektrické impulzy môžu pomôcť znížiť telesný tuk, vysekať postavu alebo zvýšiť výkonnosť.

Počas tréningu je dôležité, aby osobný tréner mal kontrolu nad každou skupinou svalov a prispôsoboval intenzitu cvičení individuálnym možnostiam a tréningovým cieľom. Vybavenie EMS môže generovať viac ako 100-krát viac svalových kontrakcií za danú jednotku času v porovnaní s bežným osobným tréningom.

Iba jedno sedenie týždenne vám umožňuje dosiahnuť výsledky, ktoré sú viditeľné po prvom mesiaci používania tejto metódy. Počet relácií sa určuje individuálne v závislosti od stavu, potrieb a aktuálnych predispozícií.

Dôležitým faktorom majúcim veľký vplyv na dosiahnuté výsledky je správna príprava na tréning. Obsahuje vyváženú stravu - stojí za to venovať pozornosť produktom konzumovaným bezprostredne pred tréningom v posilňovni. Mali by obsahovať veľké množstvo bielkovín, ktoré maximalizujú syntézu svalových bielkovín. To bude mať pozitívny vplyv na svaly, ktoré budú mať zlepšený prísun hormónov a živín.

EMS stojí veľa a nie je pre každého

Napriek tomu, že si táto metóda získala veľa priaznivcov v západnej Európe, na Slovensku je stále ťažké nájsť miesta, kde môžete tento typ služby využiť. Ceny tréningov závisia hlavne od umiestnenia a vybavenia, ktorým je fitnescentrum vybavené. Cena balíka je často veľmi vysoká. Doba tréningu je zvyčajne 30 minút.

V cene EMS tréningu by mali byť konzultácie s dietológom a podpora osobného trénera.

Intenzívne školenie EMS, rovnako ako tradičné, má určité kontraindikácie. Rozsah a intenzita tréningu by mali byť obmedzené v prípade chronických chorôb. Táto metóda nie je určená pre ľudí so srdcovými chybami, problémami s krvným obehom alebo s implantovaným kardiostimulátorom. Z tréningu sú vylúčení aj ľudia s ťažkými neurologickými chorobami a chorobami dýchacích ciest.

Stručne povedané, hlavné výhody tréningu EMS sú:

Zvýšené budovanie svalovej hmoty - je to dané presným umiestnením elektród, ktoré zaisťuje efektívne využitie času vyhradeného na tréning.

Možnosť zmiernenia problémov, vrátane problémov s chrbticou, pretože elektródy sú umiestnené pozdĺž nej. Počas relácie sa aktivujú hlboké svaly, ktoré sa pri bežných činnostiach cvičia zriedka.

Obmedzenie trvania tréningu.

Redukcia tuku.

Úľava kĺbom.

Rehabilitácia, keď nie je možné alebo odporúčané prirodzené cvičenie (napr. poškodenie kĺbov, väzov).

Doplnenie / spestrenie silového tréningu u ľudí s dlhšími tréningovými skúsenosťami, poskytnutie nových stimulov - stimulácia rastu svalov.

Existujú však aj nevýhody...

Odborníci zdôrazňujú, že „prirodzená“ fyzická aktivita zlepšuje koordináciu medzi orgánmi a systémami, rovnako ako zvyšuje ich účinnosť a rovnomerne posilňuje väzby kinematického reťazca. Medzitým časté tréningy EMS ako „externá“ a „selektívna“ svalová elektrostimulácia - s vynechaním časti alebo celého nervového systému a kĺbov alebo väzov - so sebou nesie riziko porúch nervovosvalovej koordinácie, ako aj disharmónie sily a napätia jednotlivých svalových skupín.

Výcvik EMS by nemal byť základnou formou fyzickej aktivity, ale mal by ju maximálne dopĺňať alebo diverzifikovať v závislosti od cieľov tréningu a finančných možností.

ilustračný obrázok (picturama.com)

EMS tiež nie je lepšou a efektívnejšou náhradou za správny tréning zameraný na naberanie hmoty a sily. Pri rozvoji silových schopností je mimoriadne dôležitá nervovosvalová koordinácia, ako aj rovnováha napätia a sily v jednotlivých svalových skupinách - EMS, bohužiaľ, môže narušiť tieto zložky motoriky.