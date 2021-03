Z tohto ovocia sa najviac priberá. Možno budete prekvapení

Snažíte sa schudnúť a nahradiť časť jedla ovocím? Potom sa možno čudujete, prečo kilá neubúdajú. Ovocie síce dodá veľa vitamínov, ale aj poriadnu dávku cukru. A to je problém.

Ovocie, z ktorého sa najviac priberá. Možno budete prekvapení, ale niektoré veci robíte presne naopak

Každý, kto sa zaujíma o zdravý životný štýl, počúva, že ovocie by mal jesť čo možno najčastejšie. Je predsa cenným zdrojom vitamínov i vlákniny. Tiež žiadny výživový poradca by nedoporučoval ovocie úplne z jedálnička vypustiť. Napriek tomu ale mnoho z nich občas varovne dvíha prst. Najmä v prípade, kedy sa snažíme chudnúť, môže byť totiž ovocie trochu zákerným škodcom. Obsahuje totiž pomerne veľké množstvo cukru, a tým aj kalórií. Cukor v ovocí je navyše tvorený z veľkej časti fruktózou. Tento cukor pôsobí kolísanie hladiny krvného cukru, čo nie je pri chudnutí rozhodne dobré.

ilustračné foto (picturama.com)

A navyše je potrebné si uvedomiť ešte jednu vec. Ovocie je sladké, šťavnaté a asi by sme len ťažko našli niekoho, komu ani trochu nechutí. Lenže, práve preto, že nám chutí, máme tendenciu ho zjesť oveľa viac, než by bolo optimálne. Skúste si niekedy dať na váhu jeden stredne veľký pomaranč. Možno budete prekvapení, koľko vlastne váži.

Jablko je pre diétu vhodnejšie

Zásadným faktorom pri chudnutí je dosiahnuť kalorického deficitu. To znamená, že váš kalorický príjem bude nižší ako výdaj. V tomto prípade je tak trochu jedno, z čoho kalórie pochádzajú. Jednoducho množstvo tých kalórií, ktoré prijmete, musíte znížiť. A toto je problém ovocia, v mnohých druhoch je kalórií naozaj veľa. Napríklad také avokádo má 190 kalórií v sto gramoch, navyše má v sebe aj pomerne veľa tukov. S ním teda naozaj opatrne, do jedálnička je ho vhodné zaradiť najmä ako náhradu za mäso alebo napríklad strukoviny. Dodá totiž tiež celkom slušné množstvo bielkovín.

Ale avokádo v tom nie je samo. Aj ďalšie druhy ovocia sú doslova kalorickou bombou. Veľmi obozretne treba pristupovať ku konzumácii banánov, pomarančov, manga, papáje alebo napríklad k hroznu. S hroznom je navyše ešte jeden ďalší problém - má pomerne vysoký glykemický index, to znamená, že prudko zvýši hladinu vášho krvného cukru. Kolísanie jej hladiny pritom vedie k pocitom hladu, čo môže snahu o udržanie rozumného kalorického príjmu ďalej komplikovať. Neznamená to, že je potrebné tieto druhy ovocia z jedálnička úplne vymazať. Je ale vhodné zaradiť ich najmä dopoludnia či ráno - napríklad banán s jogurtom a trochou tvarohu, prípadne doplnený ovsenými vločkami môže byť veľmi vhodnou desiatou, ktorá dodá aj dostatok bielkovín.

Grep, kiwi i čučoriedky

Ale aby sme neboli len skeptickí, niektoré druhy ovocia môžu byť naopak pri diéte pomerne prospešné (aj keď pozor, aj tie majú v sebe cukor). Kiwi má napríklad len 50 kalórií v sto gramoch, čo je celkom prijateľné množstvo. Navyše podľa niektorých vedeckých prác prispieva práve toto ovocie k znižovaniu hladiny glukózy v krvi a má tiež nízky glykemický index. Dobrou voľbou pre všetkých chudnúcich je tiež grapefruit, má totiž len 39 kalórií v 100 gramoch, to je len polovica toho, čo má pomaranč. Pritom jedným grapefruitom získa telo skoro tretinu potrebnej dennej dávky vitamínu C.

ilustračné foto (picturama.com)

Zbytočné obavy netreba mať ani pred jablkami, majú priemerne len 47 kalórií v 100 gramoch a pomerne dosť vlákniny, ktorá prispieva k pocitu sýtosti. Ešte lepšie sú na tom hrušky, v sto gramoch majú len 34 kalórií.

Príliš obmedzovať sa nemusíte ani s jahodami (27 kalórií), teda ak si ich nedáte so šľahačkou a cukrom. Všeobecne sú dobrou voľbou bobuľoviny - čučoriedky, maliny, černice a tak ďalej. Toto ovocie navyše pomáha znižovať hladinu cholesterolu v krvi. Báť sa nemusíte ani melónu. Ten je tvorený predovšetkým vodou, a tak ho možno zjesť takmer "beztrestne" aj o niečo vyššie množstvo. Aj keď melón nie je ovocie, ale je na chuť sladký. Zaistenie dostatku tekutín je totiž ďalšia z podmienok úspešného chudnutia.

Smoothie je kalorická bomba

Smoothie nie je vždy najzdravšie voľbou. Pri zaradení ovocia do chudnúceho jedálnička je dobré starostlivo vyberať. Rozhodne vždy by malo ísť o ovocie v čerstvej podobe. Sušené ovocie síce na prvý pohľad neznamená žiadne kalórie navyše, nikto ich tam predsa nepridá. Problém je, že zatiaľ čo sušením ubudla voda, cukry v ovocí zostali. V sto gramoch sušeného ovocia je tak násobne viac kalórií ako v tom čerstvom. Sušeného pritom zjeme kľudne oveľa viac, je objemovo menšie. Ešte väčší problém znamená kandizované ovocie, to sa zvyčajne namáča v rozpustenom cukru. Takže dávka kalórií, ktorú tým telo dostane, je skutočne veľká. Ale aj pri voľbe čerstvého ovocia je potrebné trochu premýšľať. Stranou by malo zostať všetko prezreté, pretože to dokáže zvyšovať hladinu krvného cukru ešte o niečo viac, než normálne zrelé.

ilustračné foto (picturama.com)

Nie je to tak dávno, čo bolo veľkým "chudnúcim" hitom smoothie. Dnes už našťastie táto móda mizne. Jeden téglik smoothie môže totiž znamenať pokojne aj 500 kalórií. To je slušne veľký obed, lenže na rozdiel od neho, tekuté smoothie zasýti oveľa menej a na oveľa kratšiu dobu. Pritom cukry rozpustené v tekutinách sa do krvi vstrebávajú ľahšie a vo väčšom množstve. Toto vitamínmi napchaté pitie teda vystrelí hladinu krvného cukru veľmi vysoko. Dokonca citeľne vyššie, než pri konzumácii všetkého ovocia v smoothie v surovom stave.