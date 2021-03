Zažeňte únavu týmito potravinami!

Rannú ospalú únavu väčšinou zaženie šálka kávy alebo zeleného čaju, ale čo keď sa únava dostaví dopoludnia alebo popoludní, keď potrebujete byť najviac výkonní? Vyskúšajte potraviny, ktoré vám dodajú energiu.

Ako pomocou stravy získať viac energie. Necítiť sa slabý a unavený, ako to mnohí poznáte

Vyčerpanie a únava môže byť dlhodobý problém spôsobený rôznymi faktormi, ale podľa odborníkov je veľkým vinníkom zlý životný štýl a nevhodná strava. Je nielen dôležité, čo jete, ale aj kedy a v akom množstve. Experti na výživu radia dopriavať si radšej viac malých porcií počas dňa, než sa presýtiť pri obede a potom pol dňa nejesť. Zoznámte sa s účinnými životabudičmi.

Ovsené vločky

S ovsenými vločkami je dobré začať hneď ráno, napríklad vo forme ovsenej kaše alebo müsli. Ovsené vločky sú bohaté na vápnik, draslík, horčík, vitamín E, B vitamíny, vlákninu a ďalšie živiny, ktoré dokážu bojovať so stresom a únavou. Pravidelná konzumácia potravín so zvýšeným obsahom draslíka, ako sú práve ovsené vločky, pomáha proti momentálnej aj chronickej únave.

Ovos však nefunguje len ako spoľahlivý dobíjač energie, ale pomáha tiež na sústredenie, zvyšuje pozornosť, má mierne antidepresívne účinky a celkovo pôsobí priaznivo na nervovú sústavu.

Vďaka nízkemu glykemickému indexu sa energia uvoľňuje postupne, ako sa sacharidy dostávajú do krvného obehu. Jedlá s obsahom ovsených vločiek sú obzvlášť vhodné pre športovcov a osoby s náročným zamestnaním. Okrem toho ovos upravuje trávenie a pomáha stabilizovať hladinu cukru v krvi.

Mandle

Ideálnym bojovníkom proti letargii je hŕstka mandlí, ktoré obsahuje všetky základné živiny. Sú bohatým zdrojom vápnika, fosforu, horčíka, draslíka a železa a medzi potravinami rastlinného pôvodu vedú aj v obsahu bielkovín. Vďaka tomu sú mandle vhodné aj pre športovcov, pretože dodávajú pevnosť svalom.

Horčík obsiahnutý v mandliach povzbudzuje látkovú výmenu, nedostatok horčíka vedie k celkovej únave. Pravidelná konzumácia mandlí posilňuje nervový systém a pomáha nielen proti únave, ale aj proti úzkostiam a stresu.

Mandle sú bohaté na zdraviu prospešné tuky, ktoré vedia znižovať hladinu cholesterolu v krvi. Sušené mandle môžu byť pre starších ľudí alebo pre tých, čo majú problémy so zubami, tvrdé na rozhryzenie, preto je vhodné sušené mandle nechať cez noc namočené vo vode. Druhý deň sú mäkké a ľahko sa z nich odstráni horkastá šupka, ktorá môže byť horšie stráviteľná. Rovnaké výhody ako sušené mandle poskytuje aj mandľové mlieko.

Brokolica

Duševnú bdelosť dokáže prebudiť tiež brokolica, ktorá je plná vlákniny, vápnika, kyseliny listovej, vitamínov A a C, betakaroténu, draslíka a ďalších významným živín. Konzumácia potravín so zvýšeným obsahom vitamínu C odstraňuje pocit únavy, zlepšuje funkcie imunitného systému a posilňuje činnosť nadobličiek, ktoré riadia tvorbu stresových hormónov v tele.

Brokolica sa radí medzi tzv. "superpotraviny", ktorá je veľmi silným antioxidantom. Antioxidanty znižujú hladinu voľných radikálov a podporujú celkovú obranyschopnosť organizmu. Brokolica je tiež bohatým zdrojom koenzýmu Q10, čo je látka, ktorá hrá kľúčovú úlohu pri produkcii energie. Nedostatok koenzýmu Q10 v organizme sa môže prejaviť zníženou výkonnosťou a únavou. Brokolica je najvýživnejšia v surovom stave, pokiaľ ju musíte variť, dajte prednosť vareniu v pare.

Šošovica

Čo tak raz zabudnúť na večné cestoviny a ryžu a vyskúšať výživnú a navyše lacnú alternatívu zdravej prílohy. Šošovica je veľmi bohatým zdrojom esenciálnych kyselín, ktoré naše telo premieňa na potrebné bielkoviny. Svoje miesto si v tomto článku však vyslúžila predovšetkým vďaka vysokému obsahu železa, bez ktorého sa budete cítiť unavení a vyčerpaní. Bunky, ktorým sa nedostáva železo, nemajú dostatok kyslíka a tak sa čoskoro dostaví stres a únava.

Šošovica sa obsahom železa vyrovná aj mäsu. Do svojho jedálnička by ju mali zaradiť aj ľudia trpiaci chudokrvnosťou. Okrem bielkovín a železa dodá šošovica telu vápnik, draslík, horčík, zinok, vitamíny skupiny B a vlákninu, ktorá pomáha pri trávení. Šošovica je nízkokalorickou potravinou s veľmi malým množstvom tuku. Upravovať sa dá rôznymi spôsobmi - výborná je šošovicová polievka, ale aj rôzne nátierky alebo bezmäsité fašírky.

Naklíčené semienka

Snáď najvýživnejšiu potravu vôbec a pravý životabudič si môžete ľahko vypestovať aj doma, alebo ich celkom lacno kúpite v supermarkete. Semená sa dajú naklíčiť aj v zimných mesiacoch, kedy hrozí nedostatok vitamínov. Naklíčené semená strukovín alebo obilnín sú veľmi energetické a tak sa postarajú, aby vaše hodnoty energie zostali na vysokej úrovni. Klíčky sú bohaté na bielkoviny - najvyšší obsah bielkovín je v naklíčenom cícery, mungu, šošovici a hrachu - vitamíny skupiny B, kyselinu listovú a vitamín E.

Z minerálov sú to potom najmä fosfor, draslík, horčík, železo a stopové prvky. Všetky tieto živiny podporujú nervovú sústavu, bojujú proti stresu, nervozite a únave. Naklíčeniu semien sa už pred tisícročiami venovali v starej Číne, kde si nimi spestrovali jedálniček. Aj dnes sa klíčky hodia predovšetkým do pokrmu typu "čína", ale aj do šalátov, alebo len tak na chleba či bagetu. Naklíčiť môžete slnečnicové alebo ľanové semená, obilniny a strukoviny.

Sezamové a slnečnicové semienka

Maškrtiť sa dá aj zdravo a chrumkanie lahodných semienok sezamu alebo slnečnice nielen pozdvihne energiu, ale aj zaženie chuť na sladké a dodá telu dôležité živiny. Sezamové semienka patria medzi nedocenené potraviny, pritom však obsahujú veľké množstvo živín, ako sú bielkoviny, sacharidy, vláknina, zdraviu prospešný olej, z minerálov je obsiahnutý fosfor, draslík, horčík, vápnik, železo, meď, zinok, sodík a mangán. Sezam je tak výborným liekom na únavu, neurózy a depresie a pravidelne by ho mali konzumovať predovšetkým športovci, študenti a ťažko pracujúci.

Sezamové semienka, ktorá tiež podporujú sexuálnu energiu a vitalitu, si môžete dopriať na posypanie žemli, alebo si kúpte halvu - tradičnú arabskú pochúťku z rozomletých semienok a medu. Slnečnicové semienka sú jedným z najbohatších zdrojov vitamínov E a B1, významný je aj obsah horčíka, železa, vápnika a fosforu. Aj napriek vysokej nutričnej hodnote sú ľahko stráviteľné, len sa musia starostlivo rozhrýzť. Vhodné sú nielen proti únave, ale pomáhajú tiež proti stresu, nespavosti či nervozite.

Banány

Dokonalú a ľahko stráviteľnú desiatu na odohnanie nepríjemnej únavy sú banány. Prírodný cukor v nich obsiahnutý je ľahko stráviteľnou formou sacharidov, ktoré okamžite pozdvihnú energiu a schopnosť sústredenia. Preto sa toto žlté ovocie hodí hlavne pre športovcov a študentov. Ďalšími látkami, ktoré banány obsahujú, sú vitamín A, C a niektoré zo skupiny vitamínov B, ďalej stopové prvky ako horčík, fosfor a železo.

Banány sú tiež výbornou zásobárňou draslíka, minerálne látky životne dôležité pre správnu funkciu svalov a nervov. Draslík sa neuskladňuje v tele príliš dlho a jeho hodnoty klesajú pri strese alebo silovom cvičení. Pritom odstraňuje únavu, znižuje krvný tlak, podporuje okysličovanie krvi a vytvára pocit pohody. Nezrelé banány sú ťažšie stráviteľné a spôsobujú plynatosť, preto vždy dajte radšej prednosť dobre vyzretým žltým plodom.