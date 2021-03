Takto rozprúdite lymfu namaximum a ľahšie schudnete!

Začiatok roka so sebou prináša klasiku - schudnúť. Ideálne čo najrýchlejšie, nech to stihnem do plaviek. Diéty a cvičenia síce zo začiatku zaberajú, často sa ale dostaví nechcený jojo efekt. Jedným z dôležitých faktorov, ...

... ktorý urýchľuje zdravé chudnutie a napriek tomu o ňom veľa ľudí nevie, je správne fungujúci lymfatický systém. Ako naštartovať lymfatický systém?

K čomu je lymfatický systém dôležitý?

Viete, že našimi cievami každý deň prúdi nielen krv, ale aj lymfa? Bezfarebná tekutina, o ktorej toho veľa nevieme, pritom zásadne ovplyvňuje naše zdravie. Filtruje totiž všetky toxické látky, ktoré sa do nášho organizmu dostali. Tie potom z tela odvádza spolu s prebytočnými tukmi.

Lymfatický systém tiež veľmi úzko súvisí s naším imunitným systémom. Lymfatické uzliny bývajú prvým štítom, na ktorý narazia bacily. A v neposlednom rade dokáže dobre prúdiaca lymfa zabrániť opuchom končatín.

Ako správne rozprúdiť lymfu

Existuje niekoľko spôsobov, ako naštartovať lymfatický systém, ktorý má v dnešnej dobe väčšina ľudí spomalený. Sedavé zamestnanie, home office, nadmiera stresu a spracované potraviny sa bohužiaľ prejavujú práve zlou cirkuláciou tejto bezfarebnej tekutiny. Čo s tým?

Lymfodrenáže. Vykonávajú sa buď ručne, alebo pomocou špeciálnych prístrojov. Tie najprv končatinu stlačia a potom vytvoria tlakovú vlnu. Tento postup sa pravidelne opakuje a pomáha rozpumpovať žilový systém. Vždy sa ale uistite, že lymfodrenáže poskytuje vyškolený odborník.

Pohyb, pohyb a zase pohyb. Avšak nie ten v posilňovni. Cviky na naberanie svalovej hmoty v tomto prípade nepomôžu. Možno vám to príde zvláštne, ale lymfu najlepšie rozpumpuje pomalý a prirodzený pohyb. Preto sa odporúčajú pravidelné prechádzky svižnou chôdzou. Skvele funguje aj jóga. Prečo? Naťahovacie cviky uvoľňujú cievy a lymfa v nich tak môže lepšie prúdiť.

Voda lieči. Najlepšou pohybovou aktivitou je však plávanie. Plávajte, kúpte sa, sprchujte sa. Pohyb vo vode aj samotný prúd vody pôsobí na lymfu veľmi blahodárne. Doprajte si bylinkovú kúpeľ, uľavte svojim nohám vlažnými obkladmi. Alebo vyskúšajte osvedčenú metódu. Striedajte pri sprche horúcu vodu so studenou. Ideálne pritom ešte masírujte pokožku špongiou alebo špeciálnou kefou.

Nohy hore. A to doslova. Vďaka tejto obrátenej pozícii sa váš žilový systém aktivuje a spolu s ním aj lymfa. Pamätajte, že rovnako ako naťahovanie, je veľmi dôležitý tiež odpočinok. Vystresované telo má tendenciu v sebe ukladať viac toxínov. Ak sme poskracovaní, sme tiež viac unavení, čo vedie k tomu, že sa menej hýbeme, a to zase k zlej cirkulácii lymfatického systému. Začarovaný kruh? Nemusí byť. Stačí, keď budete o svoju telesnú a duševnú pohodu viac dbať.

Pite teplé nápoje. Pite vlažnú vodu a teplé bylinné čaje. Spomalená lymfa totiž často súvisí s nedokrvenými končatinami. Ich prekrvenie môžete podporiť ako zvonku (teplé obklady), tak zvnútra (práve teplými nápojmi).

Zdravý jedálniček pre chudnutie aj rýchlejší prúd lymfy

Keďže naštartovanie lymfatického systému ide ruka v ruke s chudnutím, nie je sa čomu diviť, že na oba problémy zaberá zmena stravy. Jedzte predovšetkým potraviny, ktoré odvodňujú, napríklad melón, uhorku a ďalšiu zeleninu a ovocie okrem banánov. Tie sú veľmi sladké a sýte, teda nášmu zažívaniu neodľahčia.

Pri nákupe nedávajte do košíka ani pečivo z bielej múky, ani klasické mliečne výrobky. Nie je nutné sa s nimi rozlúčiť natrvalo. Najskôr ich obmedzte a potom sa k nim pomaly vracajte. Možno sami zistíte, že ste schopní nájsť náhradu, po ktorej sa cítite lepšie. Slnečnicový chlieb, žitný, striedanie výrobkov z kozieho, ovčieho a mandľového mlieka. To sú len niektoré alternatívy.

Vždy však dbajte na to, aby ste nestúpil z blata do kaluže. Mnoho výrobkov sa na prvý pohľad tvári zdravo, ale v skutočnosti sú plné cukrov a konzervantov. Preto čítajte zloženie a využívajte vždy čerstvé potraviny.