Nový typ stravovania: vyrieši vám neustále kolísanie váhy

Striedanie rôznych diét nevedie k vysnívanej postave, len vás uzatvára do bludného kruhu metód pokus-omyl, ktoré nikdy trvalo fungovať nemôžu.

Nový typ chudnutia vyrieši problém kolísania vašej hmotnosti: Stačí, ak viac spoznáte svoje telo a kilogramy pôjdu dolu.

Spôsob, ktorý ideálnu váhu pomôže dosiahnuť a dokonca ju udrží, je intuitívne stravovanie.

Chronické dietárstvo sa negatívne nepodpisuje len na vašom tele, ale aj na vašej psychike. Vzťah k jedlu sa stáva nezdravým a my premýšľame nad každým sústom a jeho vhodnosti či nevhodnosti. Striedajú sa krátke obdobia, kedy si odtrhujeme od úst, aby sme dosiahli rýchle výsledky, s chvíľami, kedy už to nemôžeme vydržať, a spásou, čo nám príde pod ruku, aby sme si to mohli následne vyčítať. A nakoniec nastupuje známy neobľúbený jojo efekt, ktorý vedie nielen k výkyvom hmotnosti, ale tiež k zvýšeniu krvného tlaku, cholesterolu a cukru v krvi, čo zase zvyšuje riziko ochorenia srdca a mŕtvice.

Počúvajte svoje telo a dajte mu, čo potrebuje

Stravovací plán, ktorý bude fungovať a v ktorom sa navyše budete cítiť dobre, sa volá intuitívne stravovanie. To sa môže stať kľúčom k vyriešeniu problémov s kolísaním hmotnosti i nezdravého vzťahu k jedlu. Cieľom je naučiť sa počúvať vlastné telo a dávať mu len to, čo mu prospeje. Chce to nejaký čas, aby ste sa odpútali od zväzujúcich konvencií večného dietárstva, na ktoré ste možno zvyknutí, výsledok ale rozhodne stojí za to. Vo finále totiž viete, čo si môžete dovoliť, koľko a kedy zjesť a ako sa uvoľniť a zároveň dať telu všetko, čo vyžaduje.

Vedomý prístup k jedlu, ktorý nič nezakazuje

Intuitívne stravovanie vám dáva slobodu jesť to, po čom telo túži. Nie je založené na obmedzovaní nejakých potravín alebo ich celých skupín, na pravidlách chudnutia alebo iných striktne daných zásadách. Tí, ktorí sa stravujú intuitívne, jedia to, čo chcú, bez pocitu viny alebo hanby. Počúvajú svoje telo, identifikujú, kedy má hlad a kedy je sýte, a podľa toho vyberajú, čo, kedy a koľko majú jesť. Ide vlastne o vedomý prístup k jedlu, ktorý podľa početných výskumov pomáha ľuďom riešiť emocionálne stravovanie v reakcii na vonkajšie podnety a predstavuje tak prevenciu priberania na váhe.

Tu je pár jednoduchých tipov, ako na to:

1. Všímajte si, kedy máte hlad

Tradičné diéty učia jesť na základe vonkajších podnetov - ako sú kalórie a čas, namiesto toho, aby kázali počúvať vlastné vnútorné podnety - teda hlad a sýtosť. Naučiť sa ich znovu vnímať a riadiť sa nimi môže byť spočiatku zložité, najmä ak patríte medzi chronických dietárov, ktorí majú vplyvom odopierania hlad prakticky stále. Dajte tomu ale čas a uvidíte, že sa to oplatí.

2. Doprajte si to, na čo máte chuť

Osloboďte sa od zväzujúcich pravidiel a presvedčení, že nemôžete to a to, pretože a keďže. Dajte si to, na čo máte chuť, aj keby to mal byť lekvárový koláč, ktorý ste nemali už niekoľko rokov, alebo zmrzlina, na ktorú sa vám zbiehajú sliny vždy, keď idete okolo stánku, kde sa predáva. Riaďte sa ale týmto: Jedz do polosýta, pi do poloplna. Jednoducho povedané sa neprejedajte. Zasýtil vás jeden koláč? Nesiahajte po ďalšom len preto, že máte chuť. Opäť sa vraciame k prvému bodu - riešte hlad a sýtosť. Neprejedajte sa, buďte umiernení a dajte si to, na čo máte chuť. Mali ste koláč? Tak si dajte len pol večere.

3. Jedzte pre jedlo, a nie pre emócie

Nezajedajte smútok, nudu alebo naopak radosť. Zajedajte len hlad. Ostatné pocity sa naučte ovládať meditáciou, relaxáciou, oddychom či inými spôsobmi trávenia voľného času, ktoré zistíte, že vám pomáhajú. Buďte na seba dobrí a pravidelný pohyb vnímajte ako spôsob, ako príjemne prestrečovať a precvičiť telo, a nie ako trest za tú karamelovú tortičku, ktorú musíte za každú cenu spáliť.

4. Keď jete, jedzte

Vnímajte jedlo od jeho začiatku až po koniec. Vyberajte kvalitné potraviny, ktoré si vaše telo zaslúži. Vychutnávajte ho "plnými dúškami" - pomaly jedzte, žujte, užite si proces jedenia. Urobte si pokoj, aby ste sa mohli jedlu povenovať - ako si robíte pokoj na kávu s kamarátkou. Nepozerajte sa pri jedle na televíziu, nepíšte si s nikým po telefóne, sústreďte sa na jedlo a na tú skutočnosť, že PRÁVE JETE. Vnútorná koncentrácia pomáha pocitu sýtosti.