10 tipov ako zmeniť svoj životný štýl

Jedna z najčastejších výhovoriek na náš životný štýl a neúspech je práca. My vám však prinášame tipy, ako zostať popri nej aktívny a pritom premeniť svoj čas na úspech.

Nanešťastie mnoho ľudí kvôli súčasným spoločenským zvyklostiam a hektickému životnému štýlu má problémy s udržaním aktivity a dodržiavaním zdravých stravovacích návykov, ktoré vedú k dobrej fyzickej a psychickej kondícii. Ak pracujete v kancelárskom prostredí, môže byť obzvlášť ťažké držať sa svojich plánov. Pracovníci tráviaci svoju pracovnú kariéru v sedavom zamestnaní môžu všeobecne mať vyššiu telesnú hmotnosť ako ľudia, ktorí majú vysoko aktívnu prácu. Avšak to, že máte sedavé zamestnanie, by nemalo byť ospravedlnenie. Vy jednoducho potrebujete nájsť nové a inovatívne spôsoby, ako zabezpečiť prioritu pre váš zdravý aktívny životný štýl a ako to urobiť, aby sa stal súčasťou vášho každodenného stereotypu.

1. Povzbuďte svojich spolupracovníkov, aby zdravo žili s vami

Urobte svoj zdravý životný štýl ešte zaujímavejším tým, že ho budete prežívať spoločne so svojimi spolupracovníkmi alebo tým, že ich budete povzbudzovať, aby žili zdravšie. Pozvite svojich spolupracovníkov na tréning alebo, navrhnite im možnosti zdravého stravovania. Urobte tieto aktivity súťažné, takže ľudia budú naozaj cítiť podnet k tomu, aby prijali vaše výzvy.

2. Zabráňte tomu, aby ste sa prejedali z nudy

Snažte sa, aby ste nejedli len preto, že máte pocit nudy. Ak musíte niečo medzi jedlami zjesť, potom vyskúšajte žuvačku alebo si dajte do zásuvky svojho pracovného stola zdravú desiatu namiesto toho, aby ste v priebehu dňa jedli sladkosti alebo jedlá s vysokým obsahom tuku. Snažte sa jesť nízkokalorické energetické tyčinky, ovocie alebo orechy. Uistite sa však, že sú to nesolené a nepražené orechy. Malé zmeny vo vašich zvyklostiach týkajúce sa desiaty môžu znamenať toľko potrebný impulz pre váš zdravý životný štýl.

ilustračný obrázok (picturama.com)

3. Rozumne si voľte svoje desiate

Keď súčasťou vášho každodenného životného rytmu je to, že zídete dole po schodoch a dáte si rannú kávu so smotanou a bagetu, potom je možné drasticky znížiť váš príjem nadbytočných kalórií tak, že si dáte nejaké zdravšie jedlo, ako napríklad nízkotučný jogurt a obyčajnú kávu s odstredeným mliekom.

4. Nezabudnite prijímať jedlo

Typický pracovný deň môže byť hektický. Absolvujete pracovné porady, odpovedáte na elektronickú poštu a telefonické hovory, takže je dosť ťažké nájsť si chvíľku len pre seba. Ale aj pre vás, kto ste zaneprázdnení, je dôležité konzumovať vyváženú stravu v priebehu dňa. To môže znamenať napríklad celozrnné pečivo na obed alebo si dať rýchle a pritom zdravé jedlo do svojho pracovného stola, prípadne do chladničky, aby ste mali dostatok energie na celý deň. Ak sa rozhodnete priniesť si do práce jedlo upravené na ohrev v mikrovlnnej rúre, potom si nezabudnite najskôr prečítať zloženie.

5. Zvoľte si tie pravé možnosti

Keď už si vyberáte, či pôjdete na jedlo do kaviarne alebo niekam do reštaurácie, potom sa snažte držať sa svojho plánu zdravej výživy, ako to len bude možné, a to vďaka tomu, že sa naučíte, ako jesť mimo domova. A ak zistíte, že vaša kaviareň alebo pracovisko neponúka možnosti, ktoré zapadajú do vášho plánu, potom požiadajte niekoho, kto je zodpovedný za služby týkajúce sa jedla, aby pripravoval zdravšiu ponuku, takže z toho nebudete mať výhody len vy, ale celá vaša firma.

ilustračný obrázok (picturama.com)

6. Stále sa udržujte v pohybe

Ak bývate v blízkosti pracoviska, potom by ste mali ísť do práce pešo alebo ísť na bicykli, namiesto toho, aby ste každý deň jazdili autom alebo s mhd. A ak do práce jazdíte autom, zaparkujte ďaleko od vchodu, aby ste mali aspoň pár minút telesnej aktivity. Alebo vyskočte zo svojho autobusu o pár blokov skôr a zvyšok choďte pešo.

7. Vyberajte si atraktívne alternatívy, aby ste odolali popoludňajšej záplave veľkého množstva cukru

Keď ste v polovici dňa, môže sa vám zdať, že jediná vec, ktorá vám pomôže prekonať zvyšok popoludnia, je sladká šiška alebo čokoládová tyčinka z automatu na sladkosti. Preto si do práce prineste alternatívne produkty, ako ovocie, aby ste mali čo zjesť.

8. Zostaňte aktívny, a to aj vtedy, keď nie ste

Pokrok v technike síce umožnil, aby bolo pracovisko pohodlnejšie než predtým, ale na druhej strane zapríčiňuje pokles fyzickej aktivity v priebehu pracovného dňa. Namiesto vysedávania pri pracovnom stole a posielania e-mailu pekne vstaňte a zaneste lístok svojmu spolupracovníkovi alebo nadriadenému. Alebo namiesto výťahu použite schody. Budete prekvapení, ako rýchlo môžu malé veci pomôcť k tomu, aby ste si udržali zdravý životný štýl.

9. Začnite chodiť do fitcentra alebo si domov kúpte nejaké vybavenie na domáce cvičenie

Mnoho zamestnávateľov začalo ponúkať svojim zamestnancom permanentky do fitcentra či iného športového zariadenia, alebo aspoň zamestnancom kompenzuje časť ich členského poplatku vo fitnescentre, aby si udržali svojich zamestnancov aktívnych a zdravých. Zistite si, či vaša firma ponúka kompenzačné programy na vstupné do fitcentra a ďalších športových zariadení alebo na zakúpenie športového vybavenia. A nezabudnite, akonáhle raz získate možnosť členstva vo fitcentre, využívajte ho. Neutrácajte peniaze za členstvo vo fitcentre, ak ho budete len párkrát využívať. Aj keď je to teraz v prípade korona obmedzení náročnejšie chodiť cvičiť, tak aj to raz pominie a už nič vám v tom nebude brániť.

ilustračný obrázok (picturama.com)

10. Zmeňte svoje sociálne siete

Namiesto toho, aby ste sa stretávali so spolupracovníkmi v baroch a popíjali s nimi po práci, snažte sa nájsť si nové zábavné aktivity, ktoré sa nutne nemusia týkať len jedla. Namiesto doterajších aktivít skúste hrať bowling, hrať minigolf alebo sa baviť pri vykonávaní nejakého zábavného tímového športu. Stále sa budete cítiť skvele, bez toho aby ste prijímali kalórie navyše. Samozrejme toto platí až po skončení obmedzení ohľadom covidu.

Dúfam, že tieto rady pomôžu zmeniť niektoré súčasti vášho denného režimu a zvyklostí. Nerobte žiadne nezdravé praktiky, ktoré by sa stali neskôr vašim škodlivým zvykom. Začleňte tieto jednoduché tipy do vášho tréningu a pomôžu vám dosiahnuť to, že budú vaše životné návyky zdravšie.