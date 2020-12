14 dní pred menštruáciou spaľuje telo 10-20% rýchlejšie

V článku sa dozviete, ktoré hormóny ovplyvňujú našu menštruáciu a že 14 dní pred ňou spaľuje naše telo 10-20% rýchlejšie. To však ešte neznamená, že budeme chudnúť, práve naopak.

Hormóny, ktoré ovplyvňujú menštruáciu: 14 dní pred spaľuje telo 10-20% rýchlejšie, neurobte však túto chybu

Chudnutie ovplyvňuje celý rad faktorov. Z veľkej časti má na neho vplyv predovšetkým náš metabolizmus a rýchlosť spaľovania tukov. Kým niekomu metabolizmus pracuje na plné obrátky, iný zaznamenáva jeho pomalú funkciu. Napadlo vám ale niekedy, že na chudnutie a cvičenie môže mať vplyv aj váš menštruačný cyklus?

Možno sa vám to zdá bláznivé alebo snáď dokonca nepravdepodobné, odborníci sú ale toho názoru, že ako metabolizmus, tak aj ženský menštruačný cyklus je silne ovplyvnený hormónmi.

Hladiny hormónov v ženskom tele sa líšia v priebehu celého mesiaca, pričom niekedy zaznamenávame pokles hormónov progesterónu a estrogénu a inokedy zase zaznamenávame ich nárast. Ponúka sa teda otázka, či má vôbec zmysel prispôsobovať cvičenie menštruačnému cyklu?

Pred menštruačným cyklom spálite oveľa viac kalórií

Odborníci na základe štúdií dokázali, že 14 dní pred menštruáciou môžu ženy spáliť ďaleko viac kalórií, pretože ich metabolizmus pracuje na plné obrátky.

Možno túto skutočnosť zaznamenávate aj samy na sebe, kedy pred menštruáciou pociťujete neustály hlad a máte nekontrolovateľnú chuť na niečo sladké. Je to dané tým, že váš metabolizmus pracuje na plné obrátky a tak si vyšší príjem jedla žiada, pretože spaľuje viac kalórií a tým pádom potrebuje vyšší príjem energie.

Keď máte menštruáciu, metabolizmus funguje normálne

Akonáhle sa dostavia ženami toľko neobľúbené menštruácie, metabolizmus sa začne postupne spomaľovať a vracia sa tak späť do normálneho stavu.

Aj tento stav môžete samy na sebe pozorovať, pretože väčšina žien má počas menštruácie a tesne po nej zníženú chuť do jedla a nepociťujú skoro žiadny hlad. To je dané tým, že sa metabolizmus ľahko spomalil a už si nevyžaduje taký príjem energie.

Má zmysel cvičiť viac?

Možno ste po prečítaní predchádzajúcich riadkov dospeli k názoru, že ak budete v období pred menštruáciou cvičiť ďaleko viac, podarí sa vám rýchlejšie schudnúť a zbaviť sa tak nežiaducich kíl. Dovolím si vás ale zastaviť, pretože ani prehnané cvičenie nie je v období pred menštruáciou dobrý nápad - ba skôr naopak, telo si vďaka prehnanej fyzickej aktivite môže začať ukladať tuky.

V období pred menštruáciou, povedzme cca 14 dní, by ste sa mali zamerať skôr na jemnejšie a jednoduchšie pohyby, ako je napríklad joga alebo chôdza. Náročnejšie cvičenie a posilňovanie si nechajte až na dobu, kedy vaša menštruácia odznie.

Dajte si pozor na prejedanie

Ešte sa vrátim k onej skutočnosti, že ženské telo dokáže dva týždne pred menštruáciou spaľovať o 10 až 20% viac než normálne: táto skutočnosť by vo vás nemala vyvolať mylnú domnienku, že v tomto období môžete zjesť prakticky všetko, na čo len prídete.

Aj keď je pravda, že v tomto čase vaše telo spaľuje o niečo rýchlejšie, nedáva vám to jasný signál k tomu, aby ste jedli piate cez deviate a mysleli si, že sa to na vašej postave nepodpíše. Okrem toho rafinovaný cukor dokáže zhoršiť príznaky predmenštruačného syndrómu, takže by sa vám vďaka nekontrolovateľnému prejedaniu mohlo ešte priťažiť - a to určite nechcete.