Takto si vytvoríte domácu posilňovňu: nebudete toho potrebovať veľa

Využite čas strávený doma efektívne a popracujte na zdokonalení svojej postavy podľa predstáv. Posilňovne sú zatvorené, ale to neznamená, že by mala vaša cesta za lepšou postavou skončiť. Môžete cvičiť doma alebo na záhrade.

Vytvorte si domácu posilňovňu, za nízku cenu, ale s vysokým využitím.

Kde mať posilňovňu?

Najprv sa pozrieme na miesto, kde si posilňovňu vytvoriť. Nie je dobré cvičiť náhodne, raz pri televízii, raz v spálni. Vytvorte si priestor, nech už je to kdekoľvek, kde je najmenšia šanca, že vás niekto bude počas tréningu rušiť, a kde vás nebude nič rozptyľovať.

Pokiaľ máte záhradu, môžete si vyhradiť priestor vonku. Ak bývate v byte, môže sa stať vašu posilňovňou vaša izba, kde si vytvoríte kútik s náradím a vecami, ktoré vám pri tréningu pomôžu.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Nezabudnite na zrkadlo, pretože bez zrkadla nie je posilňovňa. To je samozrejme vtip, ale zrkadlo vám pomôže kontrolovať seba a dodá vám to motiváciu v tréningu, preneste si zrkadlo do svojej domácej posilňovne.

Ako ju vybaviť?

Teraz, keď už viete, kde svoju posilňovňu budete mať, poďme sa pozrieť na základné vybavenie. Pozrieme sa spoločne na jednotlivé náradie z posilňovní a strojov, ktoré môžete nahradiť vecami, ktoré nájdete doma alebo zoženiete za nízku cenu.

Činky

Činky využijete takmer pri každom tréningu, či už cvičíte ramená, chrbát, biceps, triceps, prsia, ale aj nohy. Činky by teda mala každá posilňovňa mať.

Ako ale také činky nahradiť?

Činky bývajú dosť drahé, ak sa budeme baviť o vyšších váhach. Môžete si samozrejme zaobstarať lacnejšie činky, čo býva často zbytočné, pretože takéto činky s nízkou váhou vám veľmi nepomôžu. Myslite na to, že by ste sa aj doma mali priblížiť k svalovému zlyhaniu pri cvikoch. Preto, ak ste zvyknutí v posilňovni dvíhať 15 kg jednoručky, s 2 kg sa ku svalovému zlyhaniu nepriblížite.

Takže, ak mienite investovať do svojej posilňovne, je lepšie si zaobstarať jednu väčšiu činku, násadu s kotúčmi, kam postupne môžete dokupovať kotúče s vyššou váhou.

Činky môžete ale tiež nahradiť vecami, ktoré nič nestoja. Využite fľaše s vodou, ak je to pre vás málo, skúste nájsť väčšie fľaše, galóny, ktoré naplňte pieskom namiesto vodou či ťažším materiálom. Fľaše má doma každý a nič vás nestoja.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Tyč

Chýba vám veľká tyč, os, s ktorou by ste mohli vykonávať drepy, tlaky na ramená či iné cviky?

Žiadny problém! Využite akúkoľvek tyč ktorú nájdete doma a zaveste na obe strany čokoľvek, čo vám tyč zaťaží. Môžete na ňu zavesiť pneumatiky, ktoré nájdete v garáži alebo tašky, ktoré naplníte knihami či veľkými kameňmi.

Ak si chcete sťažiť predovšetkým drepy, výpady, môžete miesto osi so závažím využiť batoh, ktorý jednoducho opäť naplníte kamením, knihami, fľašami s vodou.

Maličkosti, za málo peňazí, ale veľa muziky.

Základné činky, jednoručky a tyč máte. Stroje idú, bohužiaľ, ťažko nahradiť, legpress doma asi nevyrobíte. Poďme sa ale pozrieť na pomôcky, ktoré vám môžu pomôcť a výplatu za ne nenecháte.

Odporové gumy

Odporové gumy nestoja veľa peňazí, ale vďaka nim môžete svoju posilňovňu vyšperkovať a váš tréning môže byť efektívnejší.

Kúpte si krátku gumu, ktorá vám pomôže hlavne pri cvikoch na zadok a nohy, ale aj dlhú, ktorú využijete pri cvikoch na chrbát, ramená a ruky. Ohľadom krátkej gumy, vyberajte takú, ktorá vám z nôh nebude schádzať. Dlhú odporovú gumu potom môžete tiež zavesiť na hrazdu, ak máte, alebo na jednu časť priviažte niečo ťažšie, prehoďte cez dvere, ktoré potom zamknite. S upevnenou gumou môžete cvičiť najmä vršok. Môže sa stať kladkou, na ktorej odcvičíte tricepsové svaly, ale aj svaly chrbtové a ramenné.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Ostatné

Okrem odporových gúm, môžete tiež využiť a zaobstarať si švihadlo, vďaka ktorému získate väčšiu kondíciu a vytrvalosť. Ak nemáte žiadnu podložku a z uteráka vás bolia kolená a kĺby, kúpte si podložku.