Schudnite aj bez cvičenia: diéta F-faktor

Už ste počuli o diéte F-Faktor? Vo svete chudnutia je to celkom novinka, ktorá sľubuje redukciu hmotnosti aj bez nutnosti obmedziť sa v jedle.

Vďaka tejto diéte si počas chudnutia môžete dopriať aj alkohol a ďalším lákavým faktom je, že nemusíte trápiť svoje telo v posilňovni alebo fitness centre.

Čo je diéta F-Faktor?

Možno sa pýtate, prečo je v tejto diéte spomenuté písmenko F. Vysvetlenie pre jeho prítomnosť je veľmi jednoduché: predstavuje totiž odvodeninu od slova fiber, čo je v slovenskom preklade vláknina.

Diéta F-Faktor je teda založená na vláknine a od iných diét sa odlišuje tým, že vás nenúti počítať si kalórie, ale naopak vás vedie k tomu, aby ste sa zamerali na to, čoho by ste mali jesť viac.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Diéta bez zákazu?

Veľmi lákavým faktom je skutočnosť, že diéta F-Faktor neprináša prakticky žiadne zákazy. Pri tejto diéte si tak môžete dopriať alkohol, a ako už som spomenul, nemusíte chodiť do posilňovne. Diéta F-Faktor je tak toho názoru, že by ste mali vynechať hodiny, pri ktorých svojmu telu dáte poriadne zabrať, pretože to vo vás akurát vyvolá vlčí hlad.

Kto túto diétu vymyslel?

Za vznikom diéty F-Faktor stojí nutričná terapeutka Tanya Zuckerbrot, ktorá zastáva názor, že je vláknina pri chudnutí úplne nevyhnutná. Jej výhodou je, že neobsahuje žiadne kalórie a ide o nestráviteľnú zložku potravy, ktorú nájdeme v sacharidoch.

Podľa Tanyi Zuckerbrot pri diéte F-Faktor je základom konzumovať potraviny bohaté na vlákninu, vďaka ktorým sa budete cítiť nasýtenješí a nebudete mať tendencie jesť v takom množstve ako obvykle.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Vláknina nám dodá pocit sýtosti

Vláknina môže byť pri chudnutí šikovným pomocníkom, pretože v praxi funguje tak, že akonáhle sa stretne s tekutinou, okamžite nadobudne na svojom objeme a vám tak dodá pocit sýtosti. Nebudete mať potrebu toľko jesť.

Vláknina zároveň napomáha pri prečisťovaní zažívacieho traktu od škodlivín, ktoré sa v ňom usadzujú, veľmi nápomocná môže byť predovšetkým tým, ktorí trpia zápchou. Nutné ale dodať, že pri zvýšenom množstve spotrebovanej vlákniny musíte zároveň zvýšiť množstvo vypitej vody, inak bude mať vláknina opačný účinok.

V akých potravinách nájdete vlákninu?

Ženy by mali v ideálnom prípade prijať cca 25g za deň. Bohužiaľ častou skutočnosťou je príliš nízke množstvo vlákniny, čo je problém mnohých z nás. Preto pre vás mám niekoľko tipov na potraviny, ktoré sú bohaté na vlákninu: banány, jahody, brokolica, mrkva, quinoa, sladké zemiaky, ovsené vločky, mandle, chia semienka a tmavá čokoláda.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Riziká

Keď sa na to ale globálne pozriem, tak túto diétu môžem odporúčať len na veľmi krátky čas, keďže jej súčasťou je vynechanie tréningov vo fitnesscentre. To totiž zabezpečuje ženám prirodzené procesy v tele, pozitívne stimuluje metabolizmus a posilňuje imunitu.