Schudnite podľa metabolického typu: zistite, čo máte jesť

Priberáte v okolí pása a na bruchu alebo priberáte a chudnete rovnomerne na celom tele? Vaša postava odhalí, čo by ste mali jesť a robiť, aby ste schudli podľa predstáv.

Aký ste metabolický typ? Podľa postavy zistíte, vďaka čomu chudnete a čo by mal obsahovať váš jedálniček

Stravovanie podľa metabolického typu je síce teória, ktorú začali nutriční terapeuti praktizovať až v dvadsiatom storočí, ale ide o metódu, ktorá vychádza zo starodávnej indickej, čínskej, egyptskej aj gréckej medicíny. Základom je teória, že každý človek má iné biochemické zloženie a patrí k inému endokrinnému typu.

S tým súvisí odlišný vzťah k jednotlivým druhom potravín, ich trávenie a spaľovanie a preto každému typu vyhovuje iné zloženie stravy. Dlhodobý nedostatok niektorých vhodných potravín alebo nesprávny výber podľa metabolického typu vedie k chronickým chorobám a tiež k obezite alebo problémom s trávením. To, aký ste typ, si nechajte zistiť u nutričného terapeuta, ktorý vám nechá vyplniť špeciálny dotazník, podľa ktorého sa to dá zistiť. Prípadne to ide oveľa presnejšie z vyšetrenia krvi.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Typ sacharidový

Tieto typy priberajú výraznejšie okolo pása a brucha a príliš na ne neplatia drastické diéty ani brutálne tréningy. Potrebuje zo všetkého najviac pokoj a kvalitný spánok, počas ktorého nastupujú dôležité hormóny, ktoré riadia metabolizmus. Ak sa nám nedostáva dosť spánku, nemôžeme sa čudovať, že sa ručička na váhe skoro nepohne. V jedálničku by mal tento typ prirodzene obmedziť kofeín a všetky energetické nápoje. Hlavným nepriateľom sú cukry. Sacharidy by mal síce jesť vo väčšej miere, ale iba v potravinách s vysokým obsahom vlákniny a nízkym glykemickým indexom.

Čo jesť, keď ste sacharidový typ?

Dopriať si môžete neobmedzené množstvo čerstvej zeleniny, ale tiež ovocie, vrátane toho s vysokým obsahom cukru. Určite by ste mali do jedálnička zaradiť obilniny vo forme pečiva či cestovín. Mliečne výrobky voľte skôr nízkotučné. Minimálne jedzte orechy a semienka, šetrite tukom. Z mäsa je vhodné kuracie a morčacie, ryby a z údenín maximálne chudá šunka.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Pomer potravín:

15 až 20% proteínov, 70 až 80% sacharidov, 5 až 10% tuku

Typ proteínový

Toto je typ ľudí s metabolizmom s rýchlou oxidáciou. Znie to zložito, ale v praxi to znamená, že človek s týmto typom metabolizmu dokáže rýchlo meniť bielkoviny a tuky na energiu. Býva často hladný, má rád mastné a slané jedlá. Nízkokalorické diéty u týchto ľudí nefungujú, pretože u nich vzbudzujú pocit únavy, nervozity a úzkosť. Proteínové typy môžu jesť všetky typy mäsa vrátane vnútorností, rýb a morských plodov. Neodporúčajú sa veľké prílohy, ideálne príloha je zelenina.

Čo jesť, keď ste proteínový typ?

Okrem vyššie uvedeného je pre vás tiež vhodná zelenina, teda najmä mrkva, špargľa, artičoky, karfiol, strukoviny, zemiaky a z ovocia potom avokádo, jablká, banány a hrušky. Mlieko je vhodné plnotučné, z obilnín možno jesť všetky, môžete si občas dopriať aj orechy a semená. Nevadí ani smotanové, sójové a iné omáčky. Ak chcete nejaký zákusok, potom sú vhodné tie z tvarohu.

Pomer potravín:

45 až 50% proteínov, 30 až 35% sacharidov, 20% tukov

Typ zmiešaný

Tak, ak patríte práve k tomuto metabolickému typu, je to asi to najlepšie, čo vás mohlo stretnúť. Tento typ priberá aj chudne rovnomerne všade. Pozor ale na štítnu žľazu, môže ju rozhodiť zvýšená hladina estrogénu, a to je dôvod, prečo väčšina žien po deťoch priberie. Estrogén spomaľuje činnosť štítnej žľazy, a tým pádom aj metabolizmus. Zmiešaný typ má výhodu, že môže jesť mix typu proteínového a sacharidového.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Pomer potravín:

40 až 45% proteínov, 30 až 35% sacharidov, 20% tukov

Príklad jedálnička pre zmiešaný typ

Raňajky: Ražný chlieb s tvrdým syrom a šunkou, paprika

Olovrant: Tvaroh s pažítkou

Obed: Losos na grile, dusená zeleninová zmes

Olovrant: kefírové mlieko neochutené

Večera: Vaječná omeleta s duseným čerstvým špenátom a kúsky syra