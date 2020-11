Podporte svoj metabolizmus v rýchlejšom spaľovaní: kalorické cyklovanie

Princíp stravovania, ktorý je postavený na obmene jedálnička a počtu kalórií. Vďaka tomu dosiahnete rýchlejší metabolizmus a nebudete v chudnutí stagnovať.

Kalorické cyklovanie ako princíp stravovania: Podporte svoj metabolizmus v rýchlejšom trávení

Princíp kalorického cyklovania je založený na tom, že každý deň nejete rovnaké množstvo kalórií. Striedate tak dni s nižším a vyšším príjmom. Myšlienka stravy založenej na tomto princípe je taká, že udržíte svoj metabolizmus v strehu, ten sa nebude spomaľovať a nebude zvyšovať chuť do jedla.

Akonáhle dosiahnete ideálnu hmotnosť, telo má tendenciu ďalšej strate hmotnosti odolávať. Deje sa tak kombináciou rôznych telesných funkcií a okrem iného aj spomalením metabolizmu. Ak si ale podľa niektorých odborníkov telo nezvykne na rovnakú dennú dávku kalórií, bude metabolizmus podporovaný v rýchlejšom trávení.

Ako to funguje

Táto diéta nemá žiadne presné nastavenie. Princípom ale je, že si vypočítate celkový metabolický príjem na určité obdobie, napríklad na týždeň alebo 14 dní. A potom si stanovíte dni, ktoré budú "nižšie", "priemerné" a "vyššie". Niekedy sa udáva, že počet nižších a stredných by mal byť v pomere 3: 1 oproti vyšším.

Príklad: v dvojtýždňovom cykle by ste mohli urobiť 11 dní nízkokalorického príjmu a potom tri dni s vyšším počtom kalórií. Môžete tiež fungovať v mesačnom cykle, kedy budete mať tri týždne nízkokalorických dní a jeden týždeň vysoko kalorických dní. Ak napríklad prijímate 1 500 kcal denne, je to 10 500 kcal za týždeň. Môžete jesť od pondelka do soboty 1 400 kcal a posledný deň 2 100. Môžete jesť väčšinu dní 1 200 kcal a v stredu a v nedeľu "prihodiť" zvyšok.

Aké sú výhody

Ľudia, ktorí skúšajú cyklovanie kalórií, môžu byť schopní držať diétu dlhšie a cítiť sa spokojnejší než tí, ktorí sa pokúšajú obmedziť iba denný príjem, čo potvrdzujú aj niektoré štúdie. Ľudia síce chudnú rovnako rýchlo ako tí, ktorí držia "normálnu diétu", cítia sa ale menej hladní a spokojnejší. Vždy ale bude záležať predovšetkým na skladbe vašej stravy.

Čo jesť?

Je pochopiteľne dôležité, aby skladba jedálnička bola vyvážená. Strava by mala obsahovať vysoký podiel vlákniny, bielkovín, komplexných sacharidov a zdravých nenasýtených tukov. Takže opäť zelenina, v menšej miere ovocie, mliečne výrobky, strukoviny, obilniny, tmavé pečivo, tmavá ryža, ryby, netučné mäso a kvalitné rastlinné oleje. Vyhnite sa priemyselne spracovaným potravinám, ako sú údeniny, konzervy, dosladzované cereálie, a samozrejme vyprážaným a tučným jedlám.

Je diéta zdravá?

Ak je dodržiavaná vyvážená strava, ktorá nevynecháva žiadnu skupinu potravín, nie je dôvod, prečo by cyklovanie kalórií nemalo byť zdravé.

Aké sú jej úskalia

Nebezpečenstvo spočíva v tom, že v dňoch s nižším príjmom je ľahké vynechať cenné živiny alebo mať príjem kalórií príliš nízky a nechať tak telo hladovať. To potom pôsobí na metabolizmus práve opačne a spomaľuje ho. Je teda dôležité vyhnúť sa jedlám, ktoré dodávajú telu len "prázdne" kalórie a neposkytujú žiadnu inú výživu.

Tiež je dôležité poznať svoj zdravotný stav a správne množstvo kalórií pre vašu výšku, váhu a životný štýl. Ak sa rozhodnete vyskúšať akúkoľvek novú diétu, mali by ste byť pod dohľadom lekára, prednostne špecialistami na výživu, ktorí zaručia, že prijímate dostatočné množstvo živín. Požadované množstvo kalórií je veľmi individuálne. Ale každá zmena, ktorú urobíte, by mala byť "trvalo udržateľná".

Ak teda uvažujete o tejto diéte, myslite predovšetkým na to, že samotné striedanie "hladnejších" a "sýtejších" dní rozhodne žiadny výsledok neprinesie. Vždy záleží na tom, čo konkrétne jete, ako sa hýbete alebo napríklad aj ako dlho spíte.