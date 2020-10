Grécky jogurt znižuje riziko cukrovky. Vyskúšajte ho!

Zaraďťe do jedálnička grécky jogurt: Probiotikum, ktoré podporuje zdravie čriev, pozor však na tieto nástrahy.

Pravý grécky jogurt pomáha pri redukcii hmotnosti a okrem toho má výborné benefity na našu črevnú mikroflóru.

Ak čas od času zabrúsite do fitness sveta, možno vás neminuli ódy, ktoré sa spievajú na grécky jogurt. Čím sa tento jogurt líši od ostatných? Prečo je to ideálna desiata pre fitness nadšencov, ale aj nešportovcov? A aké výživové hodnoty grécky jogurt má? Na to odpoviem v tomto článku.

Ako sa vyrába grécky jogurt

Grécky jogurt sa vyznačuje vysokou hustotou, ktorú získava odstránením srvátky. Jogurt nie je vodnatý, ale naopak príjemne hustý. Preto sa hodí aj na výrobu dezertov, bez toho, aby ste sa museli báť odlúčenia väčšieho množstva vody.

Grécky jogurt sa líši od ostatných jogurtov tým, že prechádza srvátkovým procesom. Mliečne sérum, čiže srvátka je z gréckeho jogurtu odstránené a krémový jogurt má jemnú chuť a nižší obsah cukru ako bežný jogurt. Je bohatý na bielkoviny. Pokiaľ sa však snažíte schudnúť, myslite na to, že grécky jogurt má aj viac tuku.

Rozdiel je aj medzi gréckym jogurtom a takzvaným jogurtom gréckeho typu. Niektorí výrobcovia pridávajú do bežného jogurtu koncentrované bielkovinové zložky mlieka a predávajú ho ako jogurt gréckeho typu, ktorý nemusí mať rovnaké zdravotné prínosy ako grécky jogurt. Rovnako tak grécky jogurt s nízkym obsahom tuku alebo bez tuku.

Grécky jogurt s 0% tuku vs. s 5% tuku

Grécky jogurt s 0% tuku je ľahko kyslastý a chýba mu smotanová chuť, typická pre tento druh jogurtov. V 100 gramoch nájdete 57 kcal a celých 10 g bielkovín. Naopak, grécky jogurt s 5% tuku má smotanovú chuť a v 100 gramoch obsahuje 100 kcal, 8 g bielkovín a 5 g tuku.

Pokiaľ vám teda primárne ide o nízky obsah tuku a vysoký podiel bielkovín (ideálne pre fitness), siahnite po light verzii. Ak však chystáte jogurtový dezert na grécky spôsob alebo si chcete vychutnať smotanovú chuť jogurtu, siahnite po tučnej verzii.

Naozajstný grécky jogurt obsahuje veľa živín, ktoré sú zdraviu prospešné. Patrí medzi ne okrem iného vápnik, bielkoviny, probiotiká, jód a vitamín B-12. Vďaka týmto látkam sa radí k potravinám, ktoré pozitívne ovplyvňujú zdravie človeka. V čom vám môže pomôcť?

Zdravotné výhody gréckeho jogurtu

Zlepšuje zdravie kostí

Ak chcete zlepšiť zdravie vašich kostí, gréckemu jogurtu by ste sa nemali vyhýbať, pretože je bohatý na vápnik a bielkoviny. Vápnik je základnou stavebnou jednotkou kostí, môže znížiť riziko osteoporózy a degeneratívnych chorôb kostí.

Znižuje chuť k jedlu a pomáha pri chudnutí

Grécky jogurt je bohatý na bielkoviny, čo môže spôsobiť, že sa človek cíti dlhšiu dobu plnší a nepotrebuje toľko jesť. Rovnaký efekt majú všetky jedlá s vysokým obsahom bielkovín. Táto informácia iste poteší najmä tých, ktorí sa snažia schudnúť. Bielkoviny sú dôležitou položkou v jedálničkoch všetkých, ktorí sa snažia zredukovať svoju váhu. Majú totiž schopnosť na dlhú dobu zasýtiť, vďaka čomu organizmus netrpí a môže chudnúť.

Mimo tohto urýchľuje aj odbúravanie tuku. V prípade mliečnych výrobkov sa preto oplatí hľadať také, ktoré obsahujú bielkovín čo najviac. Okrem gréckeho jogurtu je preto vhodné zamerať sa aj na iné mliečne produkty (samozrejme, pokiaľ netrpíte problémovým trávením mliečnych produktov).

Alternatívou k tvarohom alebo jogurtom gréckeho typu je skyr, tradičný zakysaný výrobok pôvodom z Islandu. Vyznačuje sa predovšetkým vysokým obsahom bielkovín, v porovnaní s bežným jogurtom môže ísť až o štvornásobné množstvo. Ďalšou výhodou je fakt, že skyr nemá takmer žiadny tuk a je tak ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí sa snažia jesť zdravo aj budovať svalovú hmotu.

Podporuje metabolizmus

Výskumy naznačujú, že konzumácia stravy s vysokým obsahom bielkovín môže zvýšiť počet kalórií, ktoré človek za deň spáli. Preto je dobré jesť jedlá s proteínmi. Čo môže byť aj grécky jogurt, ale neznamená to, že po jeho konzumácii budete ihneď raketovo spaľovať kalórie. Avšak, ak sa stane grécky jogurt súčasťou vašej vyváženej stravy, ktorá bude obsahovať dostatok bielkovín, vláknitých sacharidov a zdravých tukov, môže prispieť k zníženiu hmotnosti a podporiť látkovú výmenu.

Zlepšuje zdravie čriev

Grécky jogurt je zdrojom probiotík, ktoré podporujú zdravie čriev, pretože obsahuje zdravé baktérie, ktoré môžu obnoviť a udržať bakteriálnu rovnováhu v črevách. Avšak, nemusí sa to diať u všetkých ľudí. Nedávny výskum spoločnosti CELL zaoberajúci sa výskumami týkajúcimi sa zdravia poukázal na to, že nie každý reaguje na probiotiká rovnakým spôsobom. Ich štúdia z roku 2018 naznačuje, že črevá niektorých ľudí sú odolné voči výhodám probiotík, zatiaľ čo iné sú na probiotiká vnímavejšie.

Podporuje duševné zdravie

Niektoré zdravotnícke výskumy poukazujú na to, že konzumácia probiotického jogurtu je prospešná pre duševné zdravie človeka. Štúdia Národného centra pre biotechnologické informácie z roku 2016 zistila, že pracovníci, ktorí jedli 100 gramov probiotického jogurtu denne alebo užívali denne probiotickú kapsulu, prežívali menej stresu, depresie a úzkosti ako tí, ktorí tak neurobili. Tento účinok je pravdepodobne spôsobený vzájomným vzťahom medzi črevom a mozgom a schopnosťou čreva vytvárať neurotransmitter, ako sú serotonín a dopamín.

Buduje svalovú hmotu

Potraviny bohaté na proteíny, napríklad grécky jogurt, pomáhajú tvoriť svalovú hmotu. Výskumy ukazujú, že strava s vysokým obsahom bielkovín môže zvýšiť svalovú hmotu u ľudí, ktorí pravidelne trénujú.

Znižuje riziko cukrovky 2. typu

Grécky jogurt môže znížiť riziko cukrovky 2. typu. Podľa štúdie BMC Medicine z roku 2014 existuje súvislosť medzi vyššou konzumáciou gréckeho jogurtu a znížením rizika cukrovky 2. typu. Niektoré výskumy uvádzajú až o 14%.

Zaradením gréckeho jogurtu do vášho jedálnička urobíte len dobre a svojmu zdraviu prospejete. Môžete vyskúšať aj tento recept, kde využijete grécky jogurt pri jeho príprave:

Fazuľová pomazánka s cícerom

Ingrediencie

2 ks citrónu

400 g fazule

400 g cíceru

100 g gréckeho jogurtu

2 lyžičky rasce

2 strúčiky cesnaku

Príprava

Varené fazule a cícer zmiešame s citrónovou šťavou z dvoch citrónov a kôrou iba z jedného citróna, cesnakom, rascou a jogurtom a rozmixujeme na kašu.

Je vhodné pár fazúľ odložiť a potom ich vmiešať do nátierky, vznikne nám tak nátierka s kúskami fazule. Osolíme a okoreníme. Skladujeme v chladničke.