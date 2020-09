Majitelia psíkov môžu ľahšie schudnúť: ako na to?

Ak ste majiteľom psíka, máte to šťastie, že sa budete v kondícii udržiavať vzájomne. Chvíle strávené so svojím miláčikom môžu byť totiž dostatočne prospešné pre vaše zdravie a chudnutie.

Majitelia psíkov majú pohyb zvýšený až o 69% a môžu viac schudnúť: Ako športovať so svojím miláčikom?

Rovnako ako vás, nedostatok pohybu ovplyvňuje aj vášho psa, preto vaše športové spojenie bude poskytovať veľa benefitov. Beh po záhrade alebo ľahká prechádzka okolo bloku je tiež pohybom, ale nie takým, ktorý vám pomôže zhodiť vytúžené kilá.

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako každodenný pohyb premietnuť do spoločnej zábavy, je spoločná dlhšia chôdza. Tým môžete začať, pre zlepšenie kondície skúste zvoliť niečo svižnejšieho. Že budú výsledky vidieť, dokladajú výskumy The Journal of Physical Activity & Health, ktoré preukázali, že majitelia psov pravdepodobnejšie dosiahnu svoje kondičné ciele než tí, ktorí psieho spoločníka nemajú. Zvládnu s prehľadom splniť 150 minút chôdze za týždeň, ktorá vás udržuje fit. Celkovo potom poukazujú na to, že vlastníctvo psa podporuje zdravie a pohybová aktivita sa vo voľnom čase zvyšuje o 69 percent.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Slávni športovci

V zdravej kondícii sa udržiava prostredníctvom svojich psích kamarátov aj mnoho celebrít. Medzi jednu z nich sa radí herečka Eva Mendes, ktorá sa svojím psom zvolila beh. Herec Ryan Gosling a jeho pes sa venujú agility. Jessica Biel behá rovno s oboma psami. Vyšportované postavy týmto celebritám závidíme, tak prečo neskúsiť ich metódu?

Čo si najprv premyslieť

Než sa pustíte do spoločného športovania, zvážte vek, veľkosť a fyzickú stránku nielen seba, ale aj psíka. Pri niektorých vekových skupinách, napríklad u šteniat alebo psích seniorov, je doslova nevhodná nadmiera pohybu. Naopak existujú plemená, ktoré v strednom veku bez športu len ťažko vyčerpáte. Ak si nie ste výberom športu vzhľadom k svojmu miláčikovi istí, môžete zájsť za odborníkmi do poradne alebo k najbližšiemu veterinárovi. Potom si vyberte aktivitu, ktorá bude baviť aj vás. Rovnako ako si plánujete hodiny vo fitku, naplánujte si do diára aj chvíle so psom. Zvoľte vhodný čas i miesto. A keďže ide o šport, nepodceňujte ani vhodnú športovú obuv a oblečenie.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Chôdza a beh

Pre začiatok striedajte rýchlu chôdzu a beh, budete tak mať možnosť sa vzájomne zladiť. Stačí desať minút ísť, päť minút bežať a tento cyklus opakovať trikrát za sebou. Spoločne tak strávite trištvrte hodiny v príjemnom tempe. Postupne pomer chôdze a behu otáčajte v prospech behu. Takúto aktivitu môžete realizovať prakticky s každým plemenom, ktoré má rado pohyb, len podľa jeho veľkosti a fyzickej kondície vyberajte vhodný terén a dĺžku trasy.

Cani-cross

Aby ste kládli vyššie nároky na svoju a psiu kondíciu zároveň, vyskúšajte cani-cross. Potrebujete na to len špeciálne vodítko, vďaka ktorému budete mať psa uviazaného pri páse a uvoľníte si tak ruky k tempovaniu pri pohybe. Základom je naučiť psa ťahať. To vám radi vysvetlia a naučia odborníci venujúci sa canicrossu. Stačí zadať do Googlu a nájsť toho najbližšieho.

Bikejoring

Ak ste si pri vedení svojho psa trochu istejší, môžete vyskúšať aj bikejoring - teda jazdu na bicykli so psom. Vášho štvornohého kolegu samozrejme čaká oveľa náročnejší pohyb, preto dbajte na postupné pridávanie dĺžky trasy aj na výber náročnosti. Pokiaľ si spoločne vybudujete dobrú kondíciu, bude vás pes dokonca "ťahať" k väčším výkonom. Hodiť sa vám bude pružinový adaptér na vodítko, ktorý sa umiestňuje na riadidlá bicykla.

Varianty sú aj na kolobežke a bežkách. Pri behu aj jazde na bicykli nezabúdajte, že psík bude pri aktívnejšom životnom štýle o to viac potrebovať výživu bohatú na bielkoviny, antioxidanty a podporu kĺbov a chrupaviek. Tak ako sa zameriate na stravu svojho psa, pracujte aj na tej svojej, ktorá by mala obsahovať dostatok bielkovín, vlákniny, komplexných sacharidov a potraviny s nízkym obsahom tuku. Jedným z najlepších zdrojov bielkovín je mäso, vajcia, mliečne výrobky a strukoviny. Sacharidy sú ukryté v ryži, celozrnných potravinách, ovocí, zelenine.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Agility

Ak máte v okolí psie ihrisko, môžete so svojím chlpáčom vyskúšať agility, teda prekonávanie prekážok psa podľa pokynov. Tento šport rozvíja nielen agilitu (teda aktivitu) psa, ale aj poslušnosť, vzájomné spojenie a so správnou maškrtou aj spoločnú zábavu. Trénovať jednotlivé povely ale môžete aj bez prekážkovej dráhy, stačí mať kapsu nabitú snackmi, chuťovo motivujúcimi a zároveň kaloricky vyváženými maškrtami, pre ktoré váš štvornohý miláčik zvedie doslova psie kusy. Po psiom tréningu čaká ten váš. Vezmite si so sebou švihadlo a dajte si v parku desať minút skákania. Pokračujte vo výpadoch vpred a vzad a na posilnenie rúk a prsných svalov urobte sériu klikov. Vyberte si päť cvikov, ktorým venujte päť minút. Ako strečing si strihnite tri Pozdravy slnku. Trikrát týždenne vám aj psíkovi agility rozhýbe metabolizmus a budete dobre spaľovať.