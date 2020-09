Vedecky podložené fakty, ako môžete schudnúť

Mnohé z vás riešia telo a aj keď sa niekedy tvárite, že to nie je v živote podstatné, opak je pravdou. Pritom každá z vás má šancu na sexi telo rovnakú, stačí ju len využiť a niečo pre to urobiť.

Každá z nás rieši telo a aj keď sa niekedy tvárime, že to nie je v živote podstatné, opak je pravdou. Pritom každá z nás má šancu na sexi telo rovnakú, stačí ju len využiť a niečo pre to urobiť.

10 vedecky podložených rád pre sexi telo

Chudnutie nie je jednoduchá cesta, na ktorú sa vydávate. Je to cesta mnohých emocionálnych výkyvov a výziev, ale už len prečítaním takýchto článkov a túžba po informáciách tohto typu zefektívňuje vaše úsilie. Hovoríte si, že takých rád ste počuli veľa, ale každá rada nie je cenná rovnako. Záleží, kto vám takéto informácie poskytne. Uvedené rady, ktoré sa dočítate v tomto článku sú podložené mnohými odbornými štúdiami, preto možno povedať s oveľa väčšou istotou, že budú mať aj oveľa väčšiu nádej na úspech.

1. Začnite cvičiť!

Ak si nie ste úplne istí, ako začať zhadzovať pár kíl, prvé, s čím by ste mali začať je cvičenie. Najlepším variantom je začať cvičiť a zároveň zlepšiť stravovacie návyky. V priebehu určitého cvičiaceho programu po čase dochádza k znižovaniu úbytku tukov v tak vysokej miere ako na začiatku, preto behaviorálne štúdie odporúčajú začať s cvičením a ľahkou úpravou jedálnička. Postupne sa znižovaním telesného tuku a úbytkom telesnej hmotnosti pre vás bude jednoduchšie prispôsobiť jedálniček zodpovedajúcemu cvičeniu a zvyšovať intenzitu cvičenia, pretože motivácia, zrovnané ciele a viditeľné výsledky vášho tréningu sú úplne zásadné. Pri chudnutí dochádza k veľkým premenám nielen vo vašom tele, ale aj vo vašich myšlienkach.

2. Svieži ranný workout

Je naozaj dôležité nájsť si počas dňa vhodný čas na cvičenie. Nezáleží kedy, pokiaľ však nie je vašim cieľom spaľovanie a chudnutie, potom je najlepším variantom posilňovať ráno. Štúdie objavili, že ľudia cvičiaci v ranných hodinách cvičia usilovnejšie než ľudia, ktorí posilňujú v inom čase.

3. Zapíšte si to!

Sledovať si, aké potraviny zjete je základ, ale je potrebné sledovať aj prísun kalórií obsiahnutých vo vašom jedle. Zaujímavý výsledok štúdie bol zverejnený v americkom denníku univerzity (The Academy of Nutrition and Dietetics), kde bolo testovaných 123 žien a bol im kontrolovaný prísun kalórií, u týchto žien bol zaznamenaný najväčší úbytok váhy.

ilustračný obrázok (picturama.com)

4. Jedzte orechy!

Výskumom uskutočnenom v roku 2011 bolo preukázané, že ľudia, ktorí zjedia zhruba 30 gramov orechov každý deň, majú zvýšenú hodnotu serotonínu v tele, ktorý nie je iba hormón zaisťujúci dobrú náladu, ale je schopný potláčať chuť k jedlu. Serotonín ďalej napomáha k znižovaniu stresu, ktorý má za následok zvýšené ukladanie tukov v tzv. ženských partiách.

5. 2x viac proteínov

Nedávne štúdie objavili, že zvýšenie proteínov vo vašej strave, spolu s pravidelným cvičením, môže byť kľúčom k znižovaniu váhy bez úbytkov svalovej hmoty. V priebehu štúdie testovaní stratili 1800 gramov týždenne, a tí, ktorí zdvojnásobili prísun bielkovín, boli schopní spáliť tuk bez svalovej straty.

6. Užite si výdatné raňajky

Vynechávate raňajky? Potom to nie je najlepší variant. Ľudia, ktorí pravidelne a výdatne raňajkujú, dokážu efektívnejšie znižovať svoju váhu. Čas raňajok je najlepšou časťou dňa, kedy si môžete dať najväčšiu porciu proteínov, pre zodpovedajúci výdaj vašej energie a vlákninu k zdravšiemu tráveniu.

7. Pite horúcu vodu!

Studená voda je určite príjemnejšia a viac osviežujúca, ale ak chcete efektívnejšie zhadzovať, potom je horúca voda skvelý prostriedok na splnenie vašich očakávaní. Výskumy preukázali, že pitie jedného pohára horúcej vody pred každým jedlom pomáha cítiť sa rýchlejšie plný, teda konečne vás nebude páliť to, že by ste z toho taniera ešte predsa len niečo málo dali.

ilustračný obrázok (picturama.com)

8. "Vločkovanie" na raňajky

Vyskúšajte na raňajky misku celozrnných vločiek! Výskumy zistili, že vločky vám pomôžu sa rýchlejšie zasýtiť a tento pocit si dlhšie udržať, a to pri rovnakom alebo nižšom kalorickom množstve než u vašich obvyklých raňajkách. Je tomu tak preto, že vločky postupné uvoľňujú ich energetickú hodnotu.

9. Makajte v intervaloch!

Striedaním fáz intenzívneho tréningu a odpočinku bolo preukázané, že organizmus reaguje pozitívne na tieto zmeny a spôsobuje lepšie spaľovanie tukov, a to hlavne v oblasti bruška. Intervalový tréning pomáha nakopnúť váš metabolizmus. Dôkazy hovoria, že takýto tréning môže viesť k tzv. po-tréningovému spaľovaciemu efektu, čo znamená, že vaše telo bude spaľovať ešte dlhú dobu po tréningu. Keď sme u toho, komu z vás by sa to nepáčilo? :)

10. Pite zelený čaj!

Americký časopis zaoberajúci sa štúdiami klinickej výživy zverejnil článok o pití zeleného čaju a jeho účinkoch na ľudský organizmus a procese spaľovania. Pri pravidelnom pití 4 šálok denne, pomohol zelený čaj testovaným zhodiť 3kg počas 8 týždňov. Prečo? Zelený čaj obsahuje katechíny, antioxidanty, ktoré zvyšujú kľudový metabolizmus v tomto prípade až o 4%, čo je asi 80 kalórií. To znamená, že pri rovnakom jedálničku a rovnakých fyzických rutinách ste schopní podporiť váš metabolizmus tak, aby počas vášho odpočinku boli efektívnejšie štiepené tuky. Vždy však záleží na kvalite zeleného čaju (čajovník čínsky), vrecúškový drvený zelený čaj nie je tým pravým orechovým.

11. Rozkrájajte si svoje jedlo

Možno to znie smiešne a bláznivo, ale je to úspešná stratégia, ako oklamať vaše myslenie. Sami viete, o čom hovorím, keď ste boli malí a tzv. ste sa vŕtali v jedle, ktoré vám nechutilo, aký ste mali pocit? To jedlo neustále pribúda. Stratégia je taká, že pri rozdelení svojej porcie na viac kúskov oklamete mozog, že to, čo už ste do danej doby zjedli je dostatočné množstvo a tak pôjdete od stola s rovnako plným žalúdkom, ako keď zjete všetko.

12. Urobte si prechádzku

Prechádzka po jedle môže zlepšiť vaše trávenie a schopnosť metabolizmu tukov. Sedenie dlhšie ako 1 hodinu spomaľuje až o 90% funkciu enzýmov, ktoré štiepia tuky.

13. Vyskúšajte čučoriedky!

Výskum univerzity z Michiganu objavil, že čučoriedky môžu spôsobiť zmeny v ukladaní cukrov pre vyplavenie energie, čo môže viesť k zníženiu ukladania tuku na brušku.

ilustračný obrázok (picturama.com)

14. Vyberte si menší tanier

Keď podávate jedlo na väčšom tanieri, zjete zvyčajne viac kalórií, než naozaj potrebujete. Univerzita v Cambridge preskúmala 61 štúdií o 6700 účastníkoch a zistila, že tí, čo konzumovali viac jedla a pitia, jedli väčšie porcie, než tí, čo preferovali porcie menšie.

15. Zaraďte do jedálnička jablčný ocot!

Jablčný ocot pomáha vášmu chudnutiu tým, že spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka, čo napomáha zabraňovať pocitu hladu. Toto bolo preukázané tak, že znižuje glykemický index, čo znamená, že spomaľuje uvoľňovanie glukózy do krvného obehu.

16. Nie ste nočné tvory, skúste ísť skôr spať!

Nedostatok spánku môže byť príčinou v priberania na váhe. Štúdie uverejnené v americkom časopise Režim spánku analyzovali dáta 3300 testovaných dospelých i dospievajúcich. Bolo zistené, že za každú stratenú hodinu ich spánku po dobu piatich rokov, sa navýšila hodnota ich BMI indexu o 2,1 bodov.