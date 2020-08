Zdravá náhrada kávy - ako na to

Káva je nepochybne jeden z najčastejšie konzumovaných nápojov. Len za deň sa po celom svete vypijú približne 2 miliardy šálok tohto obľúbeného nápoja. Je ale káva vhodná pre všetkých bez rozdielu? Čím nahradiť kávu vo chvíli,...

kedy nám nemusí úplne prospievať? A čo kofeín – silne návyková, ale legálna droga? Možno ten niečím nahradiť a dodať si energiu inak?

Zdravo možno nahradiť všetko, kávu nevynímajúc

Keďže si na káve s obľubou pochutnáva veľa ľudí, vedci z celého sveta jej venujú nemalú pozornosť. Každú chvíľu na nás vyskakujú rôzne informácie, často rôznorodé. "Káva škodí zdraviu, káva predlžuje život, nepite viac ako tri šálky kávy denne …"

Nedá sa povedať, že by jedno tvrdenie platilo pre celú populáciu. Ku konzumácii kávy musíme pristupovať veľmi individuálne. Niekomu nevadí ani tie tri šálky kávy denne, s niekým môže zamávať aj jedno espresso. A práve v takom prípade je vhodné začať premýšľať nad tým, čím nahradiť pitie kávy.

ilustračný obrázok (picturama.com)

PROBLÉM väzí v TOM, že málokto je skutočne odhodlaný vzdať sa kávy a kofeínu. Pre väčšinu je denná rutina – silná káva, krémová pena, namáčanie sušienky a často aj cigaretka a pokec s priateľmi natoľko zažitá, že aj malinké zdravotné problémy a následný rýchly úbytok energie ľudí nepresvedčia k zmene.

Únavu, ktorú rýchlo nahnaný kofeín spôsobuje, sa títo ľudia snažia doplniť zas a len ďalšou kávou, pokojne 5x denne. Toto už nie je zdravé ani pre srdiečko, ani pre celkovú telesnú vitalitu a už vôbec nie pre váhu. Obzvlášť nevhodné sú tie gigantické tégliky s prehnane presladenými kávami z „moderných“ kaviarní.

Zdravotné výhody a nevýhody kávy

Ak je človek úplne zdravý, pravidelná konzumácia kávy je bezpečná a z dlhodobého hľadiska môže mať aj mnoho výhod. Káva nám nielen dodá potrebnú energiu, ale podľa posledných štúdií znižuje napríklad riziko mŕtvice, rakoviny pečene a dokonca aj Alzheimerovej choroby.

Pomôcť môže aj pri chudnutí, pretože znižuje chuť do jedla. Stále ale musíme mať na pamäti pravidlo „všetko s mierou“. Obsah kofeínu v káve sa líši podľa typu nápoja, ale ak často pijeme napríklad takú filtrovanú kávu, ktorá ho obsahuje pomerne veľké množstvo, môžu sa objaviť aj negatívne príznaky predávkovania kofeínom.

Zvoľniť by sme mali najmä vo chvíli, keď máme problémy s tlakom, trpíme nespavosťou, bolesťami hlavy alebo máme prekyslený žalúdok. Informácie, že káva zvyšuje tlak, rozhodne nie sú novinkou. Keď je organizmus veľmi precitlivený, môže na vyšší príjem kofeínu reagovať až srdcovou tachykardiou. V takýchto prípadoch je lepšie konzumáciu kávy obmedziť na úplné minimum, ideálne ju samozrejme nepiť vôbec.

Problematická je samozrejme aj návykovosť kávy. Kofeín je bez debát návyková látka a pri dlhodobejšom vysadení sa môžu prejaviť aj abstinenčné príznaky: bolesti hlavy, nepokoj, nespavosť a úzkosť. Každý sa s vysadením kávy vysporiadáva trochu inak, niekedy je však túžba po hrejivej šálke tak veľká, že to dlhšie ako týždeň nevydržíme.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Často sa ale navykne práve na ten rituál, ktorý máme s pitím kávy spojený. Ak teda chceme pitie kávy obmedziť, celý proces nám veľmi uľahčí, keď jej konzumáciu nahradíme nejakou zdravšou alternatívou.

Zdravá náhrada kávy – od tradície až po moderný prístup

Či už vám konzumácia kávy neprospieva zo zdravotného hľadiska, alebo máte jednoducho len pocit, že jej pijete príliš a chceli by ste ju nahradiť, verte, že to ide pomerne ľahko. Alternatív je naozaj veľké množstvo – niektoré sú známe už pomerne dlho, iné sa vďaka dostupnosti niektorých surovín objavujú až v posledných rokoch.

Obilné náhrady kávy

Špalda, jačmeň, raž – práve z týchto obilnín sa náhradka kávy vyrába najčastejšie. Obilniny sa upražia, vďaka čomu získajú podobne výraznú chuť a vôňu, akú má káva. Výhodou je, že výsledný nápoj neobsahuje kofeín, naopak v ňom nájdete veľa minerálov a vitamínov.

Tieto obilniny sa často miešajú s koreňom čakanky, ktorý obsahuje polysacharid inulín, vďaka čomu výrazne posilňuje črevnú mikroflóru a pomáha lepšiemu tráveniu.

Náhradky kávy z obilia, čakanky, ale napríklad aj zo žaluďov vám kávu nahradia najmä vďaka podobnej chuti. Tej sa docieli pražením spomínaných surovín. Môžete si tak pripraviť teplý nápoj, ktorý vám kávu nahradí hlavne pocitovo. Čo sa ale prísunu rýchlej energie týka, ten očakávať nemôžete kvôli absencii kofeínu.

Existujú ale aj iné alternatívy, ktoré vám kávu nahradia práve v prípade, že ju pijete hlavne kvôli stimulačnému efektu. Neprechádzajú navyše žiadnym veľkým procesom tepelnej úpravy ani iného spracovania, a zo zdravotného a výživového hľadiska sú tak najlepšie.

Vymeňte kávu za superpotraviny, ideálne tie zelené

Ak kávu pijete kvôli prísunu energie, výbornou náhradou vám budú takzvané superpotraviny. Tie sa vyznačujú výnimočným obsahom vitamínov, minerálov, enzýmov a ďalších živín, ktoré výrazne prospievajú nášmu zdraviu. A ako zaradiť superpotraviny do svojho každodenného jedálnička? Najjednoduchšie sú rôzne smoothies, ktoré môžete piť ako ráno, tak kedykoľvek počas dňa.

A aké superpotraviny vám dodajú najviac energie?

Skvelá je napríklad peruánska maca, ktorej koreň sa spracováva na jemný prášok plný živín. Ten si potom pridáte do svojho ranného smoothie alebo smoothie bowl a o príval energie máte postarané.

Maca rýchlo dodá potrebnú vitalitu, bojuje proti únave a je skvelá aj pri zvýšenej fyzickej aktivite. Energiu, ktorú z nej získate, si navyše organizmus vyberie postupne. Nemusíte sa tak obávať efektu horskej dráhy – nakopnutie a potom ťažká únava, ktorý spôsobuje práve kofeín.

Ďalšie superpotraviny, ktoré stimulujú organizmus aj bez obsahu kofeínu, sú napríklad bobuľky maqui alebo camu camu, indický ženšen Ashwagandha, huba cordyceps, ale aj známe zelené superporaviny ako chlorella a spirulina, mladý jačmeň a zelená pšenica. Ideálne je superpotraviny pravidelne striedať, aby si organizmus príliš nezvykol na jeden zdroj energie.

Alternatívy kávy nikdy jej chuť nenahradí, sú pre telo ale oveľa prospešnejšie

Tieto alternatívy vám síce kávu nenahradia chuťovo, ale svojimi účinkami ju mnohonásobne prevýši. Môžete ich bez obáv konzumovať každý deň a tešiť sa budete len z benefitov. Nemusíte sa obávať ani prekyslenia, zavodnenia, bolestí hlavy a rýchleho vyčerpania energie. Náhrady kávy vám z dlhodobého hľadiska veľmi prospejú, budete výrazne vitálnejší, zdravší a odolnejší voči vonkajším škodlivým vplyvom.

Večer potom môžete piť obilné náhradky kávy, ktoré vám nijako nenarušia spánok. Uvidíte, že vám prospeje aj malá zmena k lepšiemu, a prípadné negatívne príznaky spojené s konzumáciou kávy sa vďaka dostatočnému prísunu živín výrazne zmierni.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Čím nahradiť mlieko do kávy?

V poslednej dobe sa množia obavy týkajúce miešanie kávy a mlieka. Odborníci sa stále nemôžu zhodnúť a informácie sú veľa rozporuplné. Jedni vám povedia, že je táto kombinácia absolútne neškodná, druhí zase, že nerobí dobre nášmu tráveniu. Najdôležitejšie je, aby ste prípadný negatívny efekt včas vypozorovali.

Spôsobuje vám pitie kávy s mliekom bolesti žalúdka, dostavujú sa črevné a iné problémy, ktoré by mohli súvisieť so zlým trávením? Ak áno, mlieko môže byť príčinou. Čím nahradiť mlieko do kávy, prípadne kávové náhrady? Veľmi dobre chutí kvalitné mandľové mlieko bez pridaného cukru, škrobov a xantánovej gumy. Je veľmi hutné a chuťovo plné, takže zo všetkých rastlinných mliek sa tomu ozajstnému podobá najviac.