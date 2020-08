Spomaľte starnutie vďaka tomuto oleju

Počuli ste už o MCT olejoch? Okrem toho, že pomáhajú udržiavať naše mozgové bunky , dokážu naštartovať náš metabolizmus k spaľovaniu ďalších telesných tukov.

Vysokolipidová diéta výrazne oddiali proces starnutia: Vďaka MCT olejom dokážeme sami seba opraviť

O zdraviu prospešných tukoch a nezmyselnosti nízkotučných diét som už písal mnohokrát. Aj o tom, že by sme sa mali vyvarovať trans-tukov a výrazne znížiť spotrebu olejov s prevahou prozápalových Omega-6 mastných kyselín. Naopak by sme mali zvýšiť spotrebu tukov s mastnými kyselinami so stredne dlhým reťazcom (MCT). A tých je veľa v nami obľúbenom kokosovom oleji. Prečo? MCT dokážu ochrániť zdravie nášho mozgu a majú veľa ďalšie zdravotných prínosov!

ilustračný obrázok (picturama.com)

Nová štúdia vykonaná v Center for Healthy Aging na Kodanskej Univerzite spoločne s National Institute of Health preukazuje, že aplikácia vysokolipidovej diéty vo forme MCT pochádzajúcich z kokosového oleja dokáže výrazne spomaliť starnutie mozgu. Aj keď bola štúdia vykonávaná na myšiach, myši nie sú jediné, ktoré starnutie mozgu, tzn. vyššie odumieranie nervových synapsií než ich nová tvorba, postihuje. Tieto dva protichodné procesy sú štandardným fyziologickým prejavom. V čase dospievania prevažuje tvorba nových nervových synapsií a naopak, v starobe dochádza k prevahe odumieraniu nervových synapsií. Ak je prevaha výrazná, dochádza nielen k strate intelektuálnych schopností, ale človek sa stáva náchylnejší k vývinu neurogeneratívnych ochorení ako je Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba. Mali by sme sa teda starať o vyvážený pomer tvorby a odumieranie neurosynapsí!

Náš bunkový systém dokáže sám opravovať poškodenú DNA a tak brániť starnutiu mozgu ako takého. Táto funkcia sa však rovnako ako rovnováha tvorba/zánik nervových prepojení vekom zhoršuje a intenzita, s akou dokáže naše telo DNA opravovať je v priamej súvislosti so vznikom Alzheimerovej choroby a rovnako potom sa zatiaľ pomerne vzácnym Cockaynovým syndrómom predčasného starnutia, kedy osoby ním postihnuté umierajú zvyčajne vo veku 10 až 12 rokov - ich fyzickú schránku by však patológovia mohli zaradiť do vekovej skupiny 80 + ...

ilustračný obrázok (picturama.com)

A práve možno liečba, resp. oddialenie fatálnych následkov Cockaynovho syndrómu, pri ktorom telo kompletne zlyháva v oprave DNA, bolo prekvapivým záverom dánskej štúdie. Profesor Vilhelm Bohr, vedúci výskumu v Center for Healthy Aging, University of Copenhagen a National Institute of Health vyhlásil, že štúdia je dobrou správou pre deti postihnuté Cockaynovým syndrómom, pretože doteraz nebola nájdená žiadna účinná liečba. Štúdia jasne ukazuje, že podávanie vysokolipidovej diéty môže výrazne oddialiť proces starnutia a to vrátane starnutia mozgu. To isté platí pre pacientov s diagnostikovanou Parkinsonovou či Alzheimerovou chorobou, ktorí z výsledkov štúdie môžu mať prospech.

Morten Scheibye-Knudsen z National Institute of Health ďalej k štúdii dodáva, že bunky jedincov postihnutých Cockaynovým syndrómom sa vyznačujú tým, že stratili schopnosť obnovy svojej DNA. Kvôli tomu sa prakticky "požierajú zvnútra" a potom rapídne starnú a odumierajú. Vysokolipidová diéta na základe podávania kokosového oleja môže mať na celý proces pozitívny vplyv - vďaka schopnosti MCT olejov dodávať bunkám energiu navyše, ktorú potrebujú pre nutnú opravu seba samého.

Konzumácia MCT má rovnako pozitívny vplyv na našu hmotnosť. Efektov MCT olejov je hneď niekoľko:

Majú nižší obsah kalórií v porovnaní s ďalšími tukmi.

Prakticky sa v tele vôbec neukladajú, pri prvej možnej príležitosti sú telom využité ako zdroj energie vo forme ketónov – jedna z vlastností, ktoré si začínajú všímať aj fitness experti a tak sú MCT postupne uvádzané ako vhodný doplnok v športoch, kde je žiaduci rýchly príliv energie, popr. v procesoch regenerácie po záťaži.

Dokážu náš metabolizmus naštartovať k spaľovaniu ďalších telesných tukov.

Zvyšujú pocit nasýtenia (= nezjete toho toľko). ilustračný obrázok (picturama.com)

Ku všetkému uvedenému pripočítajte pozitívny vplyv konzumácie MCT pre kardiovaskulárny systém a imunitu.

Pri výbere kokosového oleja sa zamerajte na väčšie balenie – 100 ml nemá pri pravidelnej konzumácii zmysel kupovať. O celkovej cene za liter nehovoriac. Väčšieho balenia sa nebojte, pretože kokosový olej sa vám prakticky nemôže pokaziť. Nie je teda potrebné dávať ho po otvorení do chladu. Ak chcete používať olej aj pri varení, vyprážaní, pečení slaných jedál, vyberte si kokosový olej bez kokosovej vône. Účinok na zdravie je rovnaký.

Obsah MCT v každom kokosovom oleji sa pohybuje okolo 66%.