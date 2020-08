Aj zo šalátu sa priberá: pozor na tieto kalorické ingrediencie

Strážite si svoju líniu a v domnienke, že sa správe stravujete prehliadnete, že sa ručička na vašej váhe nenápadne posúva smerom nahor. Presne to je prípad, ak si do šalátov dáte jednu z týchto ingrediencií.

Ak nechcete v lete priberať, majte sa na pozore: Skryté nástrahy, ktoré premenia aj šalát na kalorickú bombu

Čerstvá zelenina chutí väčšine z vás viac v lete. Obed v podobe šalátu dokáže osviežiť a navyše je aj diétny. Len pozor na niektoré obľúbené prísady: možno práve niektoré z nich zbytočne navyšujú váš kalorický príjem.

Šaláty patria medzi populárne letné jedlá: Sú skvelým obedom aj večerou, obľúbené pri grilovaní. Zelenina je plná vlákniny a vitamínov, čo znamená menej kalórií. Dajú sa kombinovať takmer s čímkoľvek a teraz prichádza tá náročnosť. Aj tu je potrebné dbať na to, aby bolo vaše jedlo vyvážené, teda, aby okrem vlákniny obsahovalo aj dostatok bielkovín a komplexných sacharidov. Teda napríklad vajcia, syr, pohánku alebo quinou. Bez toho budete mať po šaláte totiž čoskoro hlad.

ilustračný obrázok (picturama.com)

A potom sú tu ingrediencie, ktoré diétny šalát dokážu premeniť v kalorickú bombu. Ktoré to sú?

Zálievka

Šalát sa zálievkou alebo dresingom z majonézy síce chutí dobre, ale vašej figúre príliš neprospeje. Napríklad jedna lyžica Caesar dresingu obsahuje skoro 500 kJ a do šalátu dáte minimálne štyri lyžice, čo je vo finále viac kalórií ako celý šalát. Podobne si dajte pozor aj na sladké zálievky alebo rôzne pestá.

Tip: V reštaurácii si objednávajte dresing zvlášť, namočíte si len pár kúskov mäsa a zeleninu si radšej pokvapkajte olivovým olejom, posoľte a okoreňte. Dobrá voľba je balzamikový ocot, jogurt alebo dijonská horčica.

Syry a mäso

Bielkoviny sú dôležité, avšak dávať do šalátu tučné syry alebo vyprážané kúsky mäsa nie je vhodné kvôli vysokému obsahu tuku. Vynechajte tiež slaninu.

Tip: Do šalátu si radšej pridajte tvaroh, balkánsky syr, cottage syr alebo syr do 30% tuku. Pokiaľ ide o mäso, ideálny je tuniak (maximálne 150 g), losos (100 g), morčacie alebo kuracie mäso (do 120 g). Môžete tiež pridať rastlinné bielkoviny, čo sú predovšetkým strukoviny alebo tofu.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Biele pečivo alebo krutóny

Pokiaľ k šalátu s obľubou zajedáte bielu chrumkavú bagetu, ktorú si ešte namáčate v dresingu, pokojne sa môže stať, že výrazne zvýšite kalorickú hodnotu celého obeda. Podobne je to aj s vyprážanými krutónmi.

Tip: Sacharidy môžete dodať napríklad v podobe tmavých cestovín, quinou alebo pohánkou. Ak milujete pečivo, dajte prednosť celozrnnému.

Ovocie

Ovocie dokáže dodať šalátu zaujímavú chuť, obzvlášť, ak je ešte doplnené aj ovocnou sladkou zálievkou. Cukor obsiahnutý v ovocí môže však tiež zvýšiť kalorickú hodnotu jedla. Ovocie však obsahuje vitamíny a vlákninu, len je treba dávať pozor na jeho množstvo.

Tip: Ak túžite po niečom sladkastom vo vašom šaláte, skúste hrozno, čučoriedky alebo jahody.