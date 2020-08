Takto posilníte ochabnuté prsia

Aj keď sa väčšina žien sústreďuje na vrásky a tvár, faktom je, že najviac sa náš vek a starostlivosť postupom času podpíše na dekolte.

Táto časť ženského tela starne najrýchlejšie: Poradím vám cviky, ktorými si predĺžite mladosť

Každá žena chce mať krásny dekolt a pekne tvarované poprsie. A mnoho mužov sa zhodne na tom, že nezáleží ani tak na veľkosti, ako na tvare. Poradím vám, akými cvikmi získate pevné prsia, ktorá vám pridajú na sebavedomí!

Ženy sa často dopúšťajú veľkej chyby, že prsia posilňujú až príliš. Tým docielia iba toho, že sa prsné svaly skrátia, čo im zaguľatí chrbát. Základom pre pevné poprsie je pritom správne držanie tela a dýchanie.

Proti hrbeniu pomôže kniha aj jogové pozície

Najjednoduchším spôsobom, ako posilniť držanie tela, je položiť si na hlavu hrubú knihu a niekoľko minút sa s ňou prechádzať po byte. Vďaka balansovaniu sa stiahnuté svaly uvoľnia a zároveň posilnia tie, ktoré pri každodenných činnostiach zaháľajú.

Ďalším spôsobom je jeden z variantov pozície kobry. Cvik začína vľahu na bruchu, ruky rovno vzpažené s opretými dlaňami o seba. Priehlavky ležia na podložke. S nádychom zdvíhajte trup a natiahnuté ruky do vzduchu. Nohy zostávajú na zemi. V polohe zotrvajte niekoľko sekúnd a s výdychom vracajte telo i paže dole. Opakujte minimálne 3x.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Plávanie vo vode i na suchu

Plávanie je jedným z najlepších športov na prsné i chrbtové svaly. Nie je veľkým prekvapením, že práve plavecký štýl "prsia" je zo všetkých najúčinnejší. Zapojíte pri ňom všetky svaly, ktoré vám zaručia krajšie poprsie. Pokiaľ však nemáte v blízkosti bazén, nezúfajte! "Zaplávať" si môžete aj bez vody: Postavte sa čelom k stene a pevne sa k nej pritlačte. Zatnite prsné svaly a pomaly vykonávajte pohyby, ako by ste plávali. Urobte aspoň 100 opakovaní.

Podobný efekt má aj tlak proti múru: Opäť sa postavte vzpriamene čelom proti múru a oprite sa o ňu upaženými rukami, dlaňami k stene. Potom zatlačte celými pažami silne proti múru, ako by ste ju chceli posunúť. V tejto polohe vydržte aspoň 10 sekúnd a potom ruky uvoľnite a pretrepte. Opakujte 10x.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Tlačiť, napínať aj strečovať

Spôsobov, ako si vylepšiť výstrih, je veľa. A zďaleka nie vždy je dobré prsia len posilňovať. Naopak! Pomôže aj strečovanie a napínanie:

Dlaňami proti sebe - Postavte alebo posaďte sa rovno a dlane pred hrudníkom oprite o seba. Ramená stiahnite dolu a brucho spevnite. V tejto pozícii nimi tlačte proti sebe, tak silno, ako len dokážete po dobu asi 5 sekúnd. Potom povoľte, vyklepte ruky a znova opakujte celkom 10x.

Lakte vzad - Postavte sa vzpriamene a položte dlane na bedrá, akoby vám z polohy "ruky vbok" zišli veľmi nízko. Lakte mieria do strán. Potom začnite plynulým, pomalým pohybom lakťa posúvať za chrbát, kde sa nimi pokúste dotknúť. Prsné svaly takto napínajte asi 15 sekúnd a potom zasa vráťte späť. Opakujte minimálne 5x.

Preťaženie v kľaku - Kľaknite si na kolená, priehlavky nechajte voľne natiahnuté na podlahe. Predpažte a celé ruky a hlavu položte pred seba na zem. S čelom na zemi vydržte 1 minútu.

V dvoch sa to lepšie ťahá

Cvičenie vo dvojici môže byť zábavnejšie! Zapojte do svojho tréningu kamarátku alebo partnera. Postavte sa vedľa seba obaja svojim pravým bokom tak, že každý pozeráte do opačného smeru. Potom každý z vás zdvihne svoju pravú ruku do upaženia (obe tak smerujú pred hrudník partnera) a pokrčí ju v lakti. V tejto polohe sa vzájomne oprite o celé predlaktie a tlačte proti sebe sa zapojením prsných svalov po dobu jednej minúty. Potom si oddýchnite a ruky vymeňte.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Sila z prírody a posilňujúce masáže

Okrem cvičenia môžete vyskúšať aj ďalšie spôsoby, ako svoj dekolt spevniť. Asi najjednoduchšie je striedanie teplej a studenej vody. Potom je ideálne prsia masírovať alebo kefovať. Použiť môžete aj obyčajnú hubku, ktorou prsia namasírujte smerom zdola nahor. Odvážnejší môžu vyskúšať aj ľadovú masáž pomocou kociek ľadu. Stačí minútu vkuse masírovať krúživými pohybmi a potom sa starostlivo osušiť. Vyskúšať môžete aj zábaly z rôznych byliniek, ako napríklad zmes chmeľu obyčajného, nechtíka lekárskeho, medovky a alchemilky žltozeleného, ktoré zregenerujú a osviežia pokožku.