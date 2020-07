Väčšina z nás ho má nedostatok. Takto to môžte zmeniť: magnézium

V bežnej strave ho však neprijímame dostatok. Zlepšite funkciu svojho tela po fyzickej, ale aj psychickej stránke vďaka tomu, že telu zabezpečíte dostatočný príjem magnézia.

Väčšina populácie ho má nedostatok, no dá sa to zmeniť: Jeden z najdôležitejších minerálov tela môže za to, ako sa cítime

Nerád hovorím o horčíku, že je najdôležitejším minerálom, pretože to budí dojem, že iný prvok v ľudskom tele taký dôležitý nie je - čo nie je pravda. Dlhodobo by sme nemali v ľudskom tele pociťovať nedostatok žiadneho minerálu.

Horčík však patrí k tým najdôležitejším najmä preto, že sa podieľa ako faktor na stovkách enzymatických reakcií a tiež preto, že ho má väčšina populácie nedostatok. Nároky na tento minerál sa zvyšujú rôznymi faktormi. Životné prostredie, fyzické a psychické vyťaženie, stres, rôzne choroby, napríklad aj hlasná hudba a mnoho ďalšieho. V dnešnej dobe už vám povie každý športovec, že berie horčík. Ak nie, rovnako časom začne (možno po tomto článku).

Prečo užívať horčík? Kvôli kŕčom? Iste, to vie skoro každý, že nedostatok horčíka spôsobuje kŕče. Aj vďaka kŕčom väčšinou začneme horčík dopĺňať, keďže sú nepríjemné a dajú nám jasne najavo, že je niečo zle. Nedostatok horčíka má však veľa ďalších prejavov, o ktorých ani väčšina z vás nevie.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Na horčíku sú totiž závislé svalové kontrakcie a relaxácie, neurologické funkcie, metabolizmus ATP, tvorba kostí a mnoho ďalšieho. Z toho vyplýva, že ďalšími prejavmi môžu byť napríklad depresie, bolesti hlavy, brnenie končatín, srdcová arytmia, nespavosť...

Aký je odporúčaný denný príjem?

Je stanovený priemerne niečo okolo 380mg. Pre ženy sa udáva menej, pre mužov naopak viac. Ako všeobecné odporúčania nám to stačí. Veľa aktívnych jedincov alebo iných osôb vystavujúcich sa faktorom, ktoré zvyšujú nároky na horčík, bude mať potrebu tohto minerálu prijať omnoho viac. Z toho dôvodu to klasicky zjednoduším - denný príjem JE INDIVIDUÁLNY.

Kde nájdeme horčík?

V bežnej strave, v ktorej však nie je v dostatočnom množstve. Samozrejme to záleží od toho, čo máme za jedinca, aký je jeho jedálniček, kvalita potravín, atď. Keďže vás tento článok zaujal, predpokladám, že ste nejakým spôsobom aktívni a teda vám rovno hovorím, že urobíte najlepšie, keď budete horčík dopĺňať formou suplementov.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Horčíku je na trhu veľa, aký si mám vybrať?

Vyberajte formy, ktoré telo vstrebáva vo vysokom množstve. Najvyššie vstrebateľné sú chelátové formy a dobre vstrebateľné aj organické formy. Nezaobstarávajte anorganické formy horčíka, pretože sú pre telo minimálne využiteľné a môžu vyvolávať ťažkosti.

Vyhnite sa týmto formám

hydroxid horečnatý

uhličitan horečnatý

oxid horečnatý (veľmi často používaný)

síran horečnatý

Všetko to sú anorganické formy, ktoré nepoužívajte pre doplňovanie horčíka. V iných krajinách sa používajú pre nejaké vedľajšie problémy (zápcha, pálenie záhy, zlé trávenie...)

Najvyššie vstrebateľné formy

citrát

orotát

bisglycinát

malát

tauri

treonát

glukonát

Tieto formy majú navyše určité špecifické účinky. Všetky tieto formy by som odporučil užívať s B-komplexom, ktorý využitie horčíka podporuje.

Kedy užívať horčík?

Všeobecne najlepšie v neskorých hodinách večer alebo skoro ráno. Záleží to na forme horčíka, takže si to viac rozoberieme pri jednotlivých ukážkach.

Magnesium Citrate

Jedna z najrozšírenejších a bežne dostupných, lepších, foriem horčíka. Ide o vysoko vstrebateľnú formu magnézia, ale v prípade dlhodobejšieho užívania môže byť riziková. Citrát je ťažký na žalúdok, môže narušovať imunitu a spôsobovať iné problémy.

Užívanie nie je problém, ale dával by som ho skôr v prípade z núdze, krátkodobo a v menšom množstve. Dlhodobé užívanie čisto len citrátu rozhodne neodporúčam. Tento horčík užívajte najlepšie skoro ráno s jedlom v kombinácii s B-komplexom.

Magnesium Bisglycinate

Táto forma horčíka sa tiež pomerne rýchlo rozširuje. Je skvele vstrebateľná a má upokojujúci účinok. Osoby, ktoré ho užívajú, majú lepší spánok, lepšie zvládajú stresové situácie a sú celkovo pokojnejší.

Bohužiaľ, je tu jedna nevýhoda. U niektorých osôb dokáže byť aj silne preháňajúci. Rozhodne nie je dobré to s týmto druhom horčíka preháňať.

Užívajte najlepšie vo večerných hodinách pred spaním v kombinácii s B-komplexom.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Magnesium Malate

Keď sa ma pýtali, či mi nenapadá nejaký produkt, ktorý by nemal v sortimente chýbať, okamžite mi napadla táto forma horčíka, ktorá patrí vôbec k tým najlepším, ale na Slovensku nie je príliš dostupná. Ja som si ju musel objednávať zo zahraničia.

Údajne nemá žiadne negatívne účinky. Malát je výborne vstrebateľný a cenovo dosť prijateľný. Vznikol zlúčením horčíka a kyseliny jablčnej. Má vysoko energizujúce účinky a podporuje funkciu pečene. Je ideálny pre športovcov, ale aj bežnú populáciu.

Vzhľadom k tomu, že je "nakopávač", tak ho berte hlavne ráno. Pre ešte lepšie vstrebávanie užívajte samozrejme s B-komplexom.

Horčíkvý olej

Ak vás trápia natiahnuté svaly po ťažkom tréningu alebo kŕče, rozhodne vyskúšajte tento olej. Horčíkový olej je získaný z čisto prírodného zdroja Zechstein. Horčík je nevyhnutný minerál pre mnoho funkcií, ktorý sa zúčastňuje viac ako 300 biochemických reakcií v tele! Odborníci nazývajú aplikáciu horčíkového oleja transdermálnou horčíkovou terapiou.

Vonkajšie aplikácie: aplikujte 1x denne na pokožku (podpazušie, nohy, pod kolená) a votrite do pokožky. Nechá sa absorbovať približne 30 minút. V závislosti na vašej voľbe sa môžete buď neskôr opláchnuť či zotrieť zvyšky oleja z pokožky. Prvých pár aplikácií môže mať za následok nepríjemné brnenie. V prípade aplikácie na porušenú kožu môže spôsobiť pálenie.

Záver

Je veľa ďalších foriem, ale tieto mi prišlo najdôležitejšie spomenúť. Ako vidíte, formy horčíka môžu mať veľa ďalších účinkov, ako napríklad upokojenie, hnačka, zvýšenú energiu a mnoho ďalšieho. Formy je určite možné kombinovať.

Ja osobne by som odporúčal hlavne malát. Ľahko dostupný citrát by som používal iba v prípade núdze a ostatné formy v prípade, že máte nejaké problémy, ktoré dokáže špecifická forma horčíka naprávať.