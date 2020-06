4 spôsoby, ako znížiť svoj apetít: postava snov na dosah ruky!

Prenasleduje vás neustála chuť na jedlo? Aj keď si dávate len drobnosti, v konečnom dôsledku to môže byť toľko za deň, že vás to od vysnívanej postavy delí viac a viac. Čo pre to robiť?

4 najlepšie spôsoby, ako v sebe potlačiť chute do jedla: S týmito trikmi sa zobudíte bližšie k postave snov!

Chuť do jedla je prirodzená vec, a to nielen u bežnej populácie, ale aj u tej športujúcich. Iste sa zhodneme na tom, že nie je dôvod ju potláčať. Signalizuje nám dobu, kedy by sme sa mali najesť, kedy naše telo začína trpieť, a kedy sa začať pozerať po niečom na jedenie. Čo ak je však táto chuť do jedla až príliš vysoká, čo ak váš apetít dosahuje také hodnoty, že obmedzuje vašu snahu dosiahnuť vysnívanú postavu? Pripravil son pre vás štyri vedecky podporené tipy k tomu, aby ste obmedzili svoje chute.

1. Vláknina a objem potravy

Telo prirodzene produkuje rad peptidov a hormónov, ktoré potláčajú hlad. Jedna trieda receptorov, ktoré môžeme označiť ako mechanoreceptory, sa nachádzajú v žalúdku a črevách, sú aktivované podráždením tkaniva. To znamená, že sa tieto mechanoreceptory aktivujú tlakom v žalúdku. V bode, keď sa rozširuje žalúdok, tieto mechanoreceptory potláčajú pocit hladu. Ide o jeden z ochranných mechanizmov, ktoré chránia organizmus pred preplnením žalúdka bez ohľadu na to, čo túto expanziu vyvolalo.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Konzumácia nízkokalorickej, ale napriek tomu na vlákninu bohatej potraviny, ktorá podráždi mechanoreceptory, je jedným z efektívnych spôsobov, ako potlačiť chuť k jedlu. K tomuto sa nám najviac bude hodiť zelenina, ktorá má jednak veľký obsah vody, taktiež aj nestráviteľnú celulózu, vlákninu, ktorá má za následok naplnenie žalúdka bez presýtenia energiou. Veľmi zaujímavou voľbou pre naplnenie žalúdka môže byť psyllium alebo Metamucil. Obidve sa pre podporu trávenia skladajú z neochutenej rozpustnej vlákniny.

2. Udržujte nízku hladinu krvného cukru

Menšie rozkolísanie hladiny krvného cukru znamená aj menšie záchvaty tzv. "vlčieho hladu". Vašou snahou v strave by teda malo byť, aby ste držali nízku hladinu krvného cukru alebo aspoň takú, ktorá bude čo najmenej rozkolísaná. Práve kolísanie v nadväznosti inzulínu na vysokú hladinu krvného cukru, jeho odstránenie a postprandiálnu hypoglykémiu sú dôvodom, prečo dostávate hodinu alebo hodinu a pol po väčšom jedle chuť na sladké.

Ideálne sa vám hodí nízkosacharidová diéta s obsahom sacharidov v jednom jedle maximálne do 30 - 40 g sacharidov na porciu v podobe komplexných sacharidov. Výhodnými zdrojmi budú v tomto bode vysokovláknité zdroje ako hnedá ryža, ovsené vločky, strukoviny alebo napríklad pšeno či proso.

ilustračný obrázok (picturama.com)

3. Úľava od stresu

Stres je jednou z najčastejších príčin zlého stravovania a presýtenia aj nad rámec vašich aktuálnych potrieb. Súboru stravovacích výkyvov vo vzťahu k stresu sa hovorí emocionálne stravovanie. Môže súvisieť nielen so stresovými situáciami, ale aj pretrénovaním alebo nedostatkom spánku. Práve odstránenie "stresoru" je teda tým hlavným, čo by ste mali pre svoju chuť k jedlu urobiť. Možno si poviete, že sa mi to ľahko povie, ale stres jednoducho nepotlačíte. Aj tak poviem, ale môžete ...

Veľmi jednoducho vám v tomto môžu pomôcť špecifické adaptogény - kategória doplnkov stravy s veľmi nehomogénym účinkom, avšak starajúci sa okrem iného aj o zmiernenie stresu a jeho vnímanie. V prípade vyššej miery stresu môžete využiť Rhodia Rosseu, ženšen a alebo nie príliš známu Ashwagandhu.

ilustračný obrázok (picturama.com)

4. Adrenalín hrá vo váš prospech

Vyššia hladina adrenalínu vás nielen pripraví ku športovej aktivite a k boju, ale aj tonizuje svalovú hmotu a odlieva krv zo žalúdka. Menšie množstvo krvi v žalúdku znamená aj menší alebo nižší apetít. Nízka dávka stimulantov môže pracovať vo váš prospech práve vo vzťahu k vyššej produkcii adrenalínu. V tomto bode mám na mysli najmä kofeín, ktorý je úspešným potlačovatelem chuti do jedla. Podobne však môže fungovať aj synefrín alebo dnes už zakázaný, ale skôr dostupný yohimbin. Pozor však na použitie pred spaním, kedy by mohli prehĺbiť stresový faktor v podobe menej kvalitného spánku.

Mimo tieto suplementy môžete využiť aj doplnky stravy ako sú zázvor, 5-HTP (prírodného prekurzoru serotonínu) alebo caralluma fimbriata - rastlinu, ktorú radíme medzi sukulenty. Všetky tieto látky, zdroje, suroviny však potrebujú ešte hlbší pohľad, skúšanie a bádania, či ich môžeme považovať za naozaj účinné.

Ovplyvnenie vášho hladu alebo chuti do jedla nie je nemožné, stačí sa v prvom rade iba zamyslieť nad tým, čo za deň jete a ako vám môže príjem stravy ovplyvniť ďalšiu nutnosť v príjme potravín, a potom sa tiež starať o to, čím túto chuť do jedla máte možnosť ovplyvniť. Možností napríklad v suplementácii je pomerne veľa, stačí si teda len vybrať pre seba výhodný variant.