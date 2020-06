Takto skrotíte chuť na sladké a viditeľne schudnete

Chuť na sladké je veľmi častá, najmä u žien. Podľa štatistík až 97% žien a 68% mužov uvádza, že má pravidelne chuť na sladkosti a cukor. Ľudia, ktorí majú chuť na sladké, majú veľmi silné nutkanie zjesť niečo sladké a len veľmi...

... ťažko sa pri stravovaní ovládajú. Chuť na sladké môže viesť k nadmernej konzumácii kalórií a následnému priberaniu na váhe. Našťastie existuje niekoľko rád, ako nemať chuť na sladké pri chudnutí, a možnosti, čím nahradiť sladkosti.

Maškrtenie pri chudnutí

Jesť sladké pri chudnutí je možné, ale je potrebné premýšľať nad tým, čo a v akom množstve konzumujete. Väčšina ľudí, keď je chuť na sladké, siahne po nezdravých cukrovinkách s vysokým obsahom cukru a tuku. Typicky po čokoláde alebo sušienkach. Asi najlepším spôsobom, ako prekonať chuť na sladké, je ovocie. To obsahuje prírodné cukry, ktoré uspokoja vaše chute a doplní cukor v tele. Ovocie je prirodzene sladké a okrem toho obsahuje mnoho užitočných rastlinných látok a vlákninu. Medzi ovocie s vyšším obsahom cukru patrí napríklad mango, hrozno alebo banány. V kombinácii s jogurtom alebo tvarohom máte k dispozícii zdravú desiatu.

Ak premýšľate, čím zahnať chuť na sladké, stavte na lesné ovocie. Bobule sú výbornou a výživnou voľbou, ako oklamať maškrtný jazyk. Hoci chutia veľmi sladko, obsahujú veľké množstvo vlákniny a v skutočnosti majú pomerne málo cukru. Ideálne sa hodí k jedlu napríklad pri televízii. Okrem toho sú lesné plody bohaté na rastlinné zlúčeniny a majú silné antioxidačné a protizápalové vlastnosti. Vďaka tomu môžu pomôcť znížiť rizikové faktory chronických ochorení, ako sú srdcové choroby alebo cukrovka.

Nízkokalorické sladkosti

Čokoláda patrí medzi jedny z najčastejších uvádzaných potravín, po ktorých ľudia siahnu, keď majú chuť na sladkosti. Platí to najmä pre ženy. Pokiaľ máte neodolateľnú chuť na čokoládu a snažíte sa nejesť sladké pri chudnutí, môžete siahnuť po jej zdravšej variante. Tmavá čokoláda obsahuje viac ako 70% kakaa a zdravé rastlinné zlúčeniny známe ako polyfenoly. Niektoré štúdie ukázali, že antioxidačné a protizápalové účinky týchto polyfenolov môžu posilňovať srdce. Avšak rovnako ako mliečna čokoláda aj tmavá čokoláda obsahuje cukor a tuk, takže by sa mala konzumovať len v obmedzenom množstve. Čokoláda s vysokým obsahom kakaa je vhodná na rýchle doplnenie energie, napríklad keď máte chuť na sladké po cvičení.

Tiež väčšinu sladkých tyčiniek, ktoré majú vysoký podiel cukru a tuku, možno nahradiť zdravšími alternatívami. Vyberajte si cereálne a müsli tyčinky sladené sušeným ovocím s orechmi, napríklad mandľami. Dávajte si pri tom pozor na tyčinky, ktoré obsahujú takzvaný "zdravý" cukor, ako je med, agávový sirup alebo kokosový cukor. Najlepšie tyčinky sú tie celozrnné, pretože obsahujú viac užitočných živín a vlákniny. Môžete si ich tiež pripraviť sami doma podľa svojej chuti a lacnejšie, na internete sú na diétne sladkosti recepty.

Pomarančovo-kakaové sušienky:

Prísady:

¼ šálky sušených ďatlí

¼ šálky nelúpaných mandlí alebo mandľovej múčky

1,5 polievkovej lyžice hrozienok

1 polievková lyžica kakaa

mletá kôra z polovice pomaranča

1-2 lyžičky vriacej vody (voliteľné)

Postup:

Vsypte všetky prísady do kuchynského robota a mixujte, kým sa všetky ingrediencie nespoja. Hmotu rozdeľte na rovnako veľké diely a vytvarujte do ľubovoľného tvaru. Sušienky zabaľte do fólie alebo kuchynského papiera a uchovávajte vo vzduchotesnej nádobe. V prípade, že zmes drží zle pohromade, pridajte 1-2 lyžičky vriacej vody. Mandle je možné podľa chuti vymeniť za kešu.