5 zlých stravovacích návykov a ako sa s nimi vysporiadať

Rozhodli ste sa zdravšie žiť a začali ste s novými, zdravými, stravovacími návykmi po uvolnení opatrení? Pokiaľ áno, nebude lepšie sa pokúsiť o zmenu tých nezdravých? Ponúkam 5 najčastejších zlých stravovacích návykov...

...a možné riešenie, ako ich zmeniť.

Nekontrolované prejedanie

problém:

Nekontrolované prejedanie bol aj môj problém. Neprejedal som sa vždy, jednoducho som si v priebehu času tento zlozvyk vybudoval. Po návrate z práce som hladný, vrazil mrazenú pizzu do rúry, po upečení na ňu hodil hromadu kečupu (kečup som konzumoval snáď úplne ku všetkému). K tomu kola, no skôr pol litra koly, ako dezert som do seba hodil zmrzlinu a hneď bol môj kalorický príjem tak o 3000 kcal vyšší. No a tak som sa stravoval skoro denne.

riešenie:

Po určitej sebareflexii som zistil, že sa prejedám hlavne doma. V práci, alebo vonku medzi priateľmi k prejedaniu nedochádzalo. Rozhodol som sa, že ak si budem chcieť dať nezdravé jedlo, nebude to doma. Prestal som tieto potraviny úplne kupovať. Pokiaľ na niečo podobné dostanem chuť, musím si to prísť kúpiť. K čomu nakoniec nikdy nedošlo. Doma som jedol, čo bolo - teda zdravé jedlo, ktoré som nakúpil. Jeho príprava netrvala nikdy dlhšie, než pizza z rúry. Začal som objavovať nové možnosti, hrať sa s jedlom a variť. Zmena mi navyše pomohla získať určitú kontrolu nad veľkosťami porcií.

Používanie umelých sladidiel

problém:

Máte chuť na sladké. Pretože umelé sladidlo obsahuje nula kalórií, začnete ho používať všade. Pridávate ho do pečenia, kávy a čaju, marmelád, pečiva, jednoducho všade. Nahrádzate tak len zlé ešte horším v mene 0 kalórií.

riešenie:

Umelé sladidlá nemajú miesto v zdravom životnom štýle. Čo najskôr ich odstráňte zo svojho jedálnička a ak sa bez sladenia nezaobídete, skúste v minimálnej miere a pokiaľ možno len dopoludnia med, palmový cukor alebo javorový sirup. Zaujímavým zdravým sladidlom je odvar zo stévie. Ak vám voda príde bez chuti, skúste do nej vymačkať citrón, limetku, trochu pomaranča alebo pridajte plátok uhorky. Uvedomte si, že ak je na produkte v obchode napísané "znížený obsah cukru" znamená to, že bol nahradený umelým sladidlom. V obchodoch pozorne študujte etikety, než niečo kúpite.

Jedlo pod sociálnym tlakom

problém:

Áno, robil som to tiež a som si istý, že tak či onak každý z nás. Vyrazíte si niekam s priateľmi alebo rodinou a ste rozhodnutí jesť zdravo. Všetci si dajú niečo nezdravé a vy už váhate. Mám si dať šalát alebo radšej nie? Budú sa pýtať. Povedzme, že vydržíte a dáte si niečo zdravé. Okolie vás začne kritizovať, vypytovať sa, alebo si z vás robia nakoniec srandu. Cítite sa zle a previnilo a dáte si niečo nezdravé. V budúcnosti sa potom snažíte podobným situáciám vyvarovať.

riešenie:

Pochopte, odkiaľ sa v skutočnosti berie kritika a vysmievanie. Oni sa cítia zle, že si dávajú zlé jedlo, lenže ich je viac a hneď sa cítia v presile. Neuvedomujú si to, mozog úplne logicky zdôvodňuje, prečo sú "lepší" ako vy, prečo si teraz dať to nezdravé jedlo. Chcú byť zdraví a šťastní, ale nie na úkor svojich pocitov. Robte rozhodnutia, ktoré sú pre vás najlepšie, pretože s následkami musíte žiť vy, nie vaše okolie. Keď idete na párty, najedzte sa predtým doma, alebo ak na podujatí ľudia niečo uvaria a prinesú, uvarte niečo zdravé a podeľte sa o svoje jedlo s ostatnými. Choďte príkladom a postupom času, ako sa začnú vaše telesné proporcie meniť, sa vás začne okolie vypytovať, ako ste to dokázali.

Bojíte sa hladovania

problém:

Spoločnosť na nás vyvíja tlak a všetci chceme vyzerať dobre. Najväčší tlak je vyvíjaný na ženy, ale nebojte sa aj mužov tento problém trápi. Všade v časopisoch a televízii pozeráme na chudé a fit postavy, ktoré sa hlavne v reklamách napchávajú nezdravým jedlom. Máte pocit, že je potrebné urobiť nejakú zmenu vo svojom živote a schudnúť. Chudnutie máte však spojené s negatívnymi pocitmi, hladom, nedostatkom a utrpením.

riešenie:

Uvedomte si, že chudnutie si vyžaduje čas a nejde o 12 týždennú diétu. Chudnutie je len vedľajším efektom zdravého životného štýlu. Než schudnete, bude to nejaký čas trvať. Čím menej budete hladovať, tým bude chudnutie úspešnejšie. Zbaviť sa 0,5% tuku za týždeň je reálne úplne pre každého. Stačí zabezpečiť aby ste dodávali telu dostatok živín, ktoré potrebuje a nebudete trpieť hladom. Ak sa cítite pod tlakom okolia, prestaňte pozerať na televíziu a kupovať módne časopisy. Zistíte, že ako bez televízie, tak časopisov sa dá jednoducho žiť. Navyše, získate hŕbu voľného času, ktorý je možné venovať niečomu užitočnejšiemu.

Jedlo a emócie

problém:

Ste v strese, depresii, alebo zažívate úzkosť a jediná vec, po ktorej sa budete cítiť lepšie je nejaké nezdravé jedlo, pokiaľ možno s vysokým obsahom cukru. Pochutnáte si na svojej vybranej dobrote a to naštartuje v tele reťazec chemických reakcií, vďaka ktorým sa cítite lepšie a šťastnejšie. Zbavili ste sa dočasne svojej bolesti.

riešenie:

Uvedomte si, že zlé jedlo vám poskytne pocit šťastia a lepšiu náladu len na krátky a obmedzený čas, po tom sa budete cítiť rovnako alebo ešte horšie. Cukor v tele vyvoláva rovnaké reakcie ako alkohol. Preto sa po nezdravom / sladkom jedle cítite dobre. Je to podobné, ako keby ste sa opili. Pokúste sa namiesto jedla nájsť nové spôsoby, ako zaobchádzať s vlastnými emóciami. Ak ste v strese, tak cvičte. Cvičenie výborne odbúrava stres. Keď na vás príde úzkosť, meditujte, robte jogu. Alebo si jednoducho dajte nejakú zdravšiu alternatívu k spracovaným potravinám, ktoré v podobných situáciách konzumujete.