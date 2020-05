Týmto klamstvám o cvičení už neverte

Pod pojmom zdravý životný štýl si väčšina z nás predstaví jedenie zdravých potravín v tej najlepšej kvalite, pravidelné prevádzkovanie športu, absenciu cigariet a ideálne tiež alkoholu. Lenže je to naozaj tak jednostranné a ...

... jednoduché? Aké sú najčastejšie mýty o zdravom životnom štýle?

Mýtus 1: Telo musíme pravidelne detoxikovať

Detox je slovo, ktoré oklamalo tisíce ľudí a stále sa mu to darí. Ľudské telo je vybavené pokročilým systémom na vylučovanie toxínov a vďaka biochemickým procesom je rôznym bunkám v tele umožnené, že sami zlikvidujú mikroorganizmy a iné škodlivé látky. Enzýmy v bunkách pečene pomocou ďalších procesov vylúčia nežiaduce látky do obličiek a odpadové látky sa potom vylučujú močom. Rovnako tak sa o detoxikácii tela starajú pečeň, pľúca a potné žľazy.

To, že sú detoxikačné diéty nezmyselný trend a skvelý marketingový nástroj potvrdí každý výživový poradca, ktorému ide hlavne o dobro klienta. Pri chudnutí je dôležité zbaviť sa nechceného tuku, čo sa ale nerovná strate hmotnosti. Trvalo schudnúť je možné len vtedy, keď sa začnete stravovať takým spôsobom, ktorý vám bude príjemný, budete mať dostatok energie a hlavne sa takto dokážete stravovať celoživotne.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Pri detoxikačnej diéte je značne obmedzený príjem, pričom deficit sa týka aj dôležitých vitamínov, minerálov a v neposlednom rade bielkovín. To má za následok dočasný úbytok na váhe, ale aj možné zdravotné ťažkosti.

Mýtus 2: Po sacharidoch sa priberá, zvlášť po piatej večer

Súčasným trendom je dehonestovať sacharidy, ktoré sú niektorými označované za príčinu obezity a vzniku rôznych chorôb. Hoci som priaznivcom nižšieho podielu sacharidov a vyššieho podielu tuku v strave, nemožno označiť jednu zložku v strave za vinníka všetkých problémov. Priberá sa z energetického nadbytku. Rovnako tak sa nepriberá viac vo večerných hodinách. Priberanie do tuku závisí na tom, koľko toho zjete počas celého dňa a potom samozrejme na ďalších okolnostiach - nedostatočný pohyb, zlý výber potravín, stres, prejedanie sa.

Sacharidy sú dôležité palivo a zároveň kvalitná výživa pre aktívnych športovcov, bez ktorého sa ťažko zaobídu.

Mýtus 3: Raňajky sú základ dňa

Dlhodobo je nám vštepované, že raňajky sú najdôležitejším jedlom dňa. V skutočnosti je oveľa dôležitejšie a pre zdravie aj štíhlu figúru prospešnejšie, keď budete počúvať svoje telo. Nechcete raňajkovať? Neraňajkujte. Keď ráno vynecháte raňajky, neznamená to, že budete bez energie, hladní, spomalíte si tým metabolizmus a začnú sa vám rozpadať svaly. Strata svalov i hmotnosti je efektom celkového kalorického deficitu alebo nízkeho príjmu bielkovín. Nie je spôsobená tým, že vynecháte raňajky. Urobte si ráno presne také, aké vášmu telu vyhovuje.

Mýtus 4: Cvičením nalačno sa spáli viac kalórií

Ak ste ranné vtáča alebo sa vám lepšie cvičí pred raňajkami, pokojne si choďte zabehať. Ak robíte kardio či iné cvičenia nalačno len preto, pretože ste niekde čítali, že je to pre chudnutie efektívnejšie, nemá to zmysel. Neplatí, že cvičenie nalačno je pre chudnutie efektívnejšie. Dokonca to môže byť presne naopak. Ak budete cvičiť hladní, aj váš športový výkon bude nižší a okrem toho vás to nebude baviť.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Veľa záleží aj na tom, aký šport sa chystáte robiť. Vhodným cvičením ešte pred raňajkami je ľahká joga. Krátke cvičenie jogy ráno nalačno a s koncentráciou na dych vás naštartuje, zbaví stresu, stuhnutosti, bolesti a pomôže vám aj pri formovaní postavy. Jednoduché pozície jógy, ktoré môžete vykonávať aj v posteli navyše podporia trávenie a ranné vylučovanie.

Vedeli ste, že pravidelným cvičením jógy ráno nalačno dokáže stimulovať brušné svaly aj lymfatický systém?

Mýtus 5: Je možné chudnúť lokálne

Máte štíhlu postavu, ale trápi vás prebytočný tuk na brušku? Bolo by príjemné, keby šlo chudnúť lokálne, ale nič také ako lokálne chudnutie bohužiaľ neexistuje. Aj keď sa zameriate na konkrétnu partiu, tak sa vám nepodarí spáliť z tejto partie prebytočný tuk. Môžete robiť aj 200 brušákov denne, ale krásne bruško vám to nezaručí. Konkrétne pri budovaní brušných svalov hrá najdôležitejšiu úlohu percentuálne zastúpenie telesného tuku a okrem iného aj genetická predispozícia. Nie nadarmo sa hovorí, že vypracované brucho sa robí v kuchyni. Najdôležitejšie zo všetkého je v tomto prípade správna strava, nie počet sklápačiek za deň.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Mýtus 6: Chcete byť úspešní? Musíte cvičiť každý deň

Aby ste schudli, alebo naopak nabrali svalovú hmotu, nemusíte stráviť cvičením každý deň. K štíhlemu a zdravému telu sa musíte prejesť a žiada si aj pravidelný pohyb, ale rovnako tak potrebuje regeneráciu. Cvičenie i chudnutie bude podstatne efektívnejšie, ak nebudete telo dlhodobo preťažovať. Krátke cvičenie nemá žiadny efekt. Žiadny pohyb nie je zbytočný. Dvadsaťminútová prechádzka pre vás bude mať rozhodne väčší prínos ako sledovanie televízie z gauča. V oboch prípadoch každopádne platí, že je dôležité počúvať svoje telo.

Mýtus 7: K budovaniu svalov musíte jesť mäso

Pri budovaní svalov aj pri chudnutí má významnú úlohu príjem kvalitných bielkovín. Mylné je však tvrdenie, že vypracovanú postavu získate iba pri konzumácii mäsa. Svalnatú postavu a dostatočné množstvo energie môžete mať aj pri rastlinnom stravovaní. Dôležité je jesť rastlinné bielkoviny, ako sú tofu, tempeh, CERI, ďobačky, ďalej potom strukoviny a rad ďalších potravín. Rastlinné stravovanie človeka nepripraví o svaly, naopak môže významne zlepšiť jeho zdravotný stav. Dôležité je, aby bol jedálniček plnohodnotný.