Takto určite posilníte svoju imunitu

V tomto období počas koronakrízy sme ohrození nielen samotným vírusom ale aj ďalšími zdravotnými ťažkosťami. Trápi nás nádcha, v horšom prípade opakovaná chrípka a ťažkosti s dýchacími cestami.

Liečba trvá neúmerne dlho, potom stačí len slabé ofúknutie a choroba je tu znova.

Je na čase s tým niečo robiť, zapracovať na svojej obranyschopnosti, posilniť imunitný systém, aby skutočne fungoval pre vaše zdravie a kondíciu. Jedine tak si budete môcť užiť všetky športové a vonkajšie aktivity k maximálnej spokojnosti. Imunitný systém vám bude oporou, nie brzdou.

Imunitný systém odráža náš životný štýl a práve životným štýlom ho môžeme z veľkej časti ovplyvniť. Asi každý vie, že napríklad také otužovanie posilňuje zdravie, zvyšuje odolnosť organizmu, ale len málokto sa otužovaniu skutočne venuje. Pritom to nie je nič náročné. A takých nenáročných, ale fungujúcich metód, ako zapracovať na svojej imunite je viac. Tu je základný prehľad.

1. Buďte aktívni, otužujte sa

Jedným z tých najúčinnejších spôsobov, ako posilňovať imunitný systém, je otužovanie. Aj súčasťou saunovania je otužovanie, ešte viac potom ponúka tzv. Kryosauna.

Otužovať sa dá aj doma prostredníctvom studenej sprchy. Dôležité je otužovať sa postupne, pravidelne a nepreháňať to. Ak chcete začať sprchovaním studenou vodou, na začiatok úplne postačí jedna až dve minúty každý deň. Postupne tiež môžete znižovať teplotu vody.

2. Majte končatiny a hlavu v teple

Akokoľvek je otužovanie prospešné, dlhodobý chlad imunite nesvedčí. Zvlášť končatiny (horné i dolné) sú náchylné na prechladnutie, ktoré potom vedie aj k rôznym ochoreniam. Oplatí sa udržiavať nohy a ruky v teple, a to vo vnútri i vonku. Rovnako tak je dôležité chrániť pred zimou hlavu a uši.

3. Neseďte doma, choďte von ale bezpečne mimo ľudí

Kyslík je úplná samozrejmosť pre správne fungovanie organizmu, a napriek tomu si ľudia často ani ten kyslík nedoprajú. Nevetrajú dostatočne a nedoprajú si čerstvý vzduch, potom sa nedá čudovať, že telo nefunguje a hnevá nás imunita.

Takže ak chcete urobiť niečo pre svoju imunitu, bežte von, do prírody, doprajte si pohyb na čerstvom vzduchu. A nezabudnite pritom na to mať nohy a ruky v teple.

4. Doprajte si odpočinok a kvalitný spánok

Ak chceme dostať do kondície svoj imunitný systém, musíme dostať do kondície seba. K tomu pomôže na jednej strane aktivita, pohyb a šport, na druhej strane tiež dostatočný odpočinok a čas pre regeneráciu organizmu.

Všetko by malo byť v rovnováhe, aj aktivita a pasivita. Každý výkon by mal striedať aj čas pre relaxáciu, oddych a konečne aj kvalitný spánok. Spánok je základom zdravia. Ak organizmus trpí nedostatočným alebo nekvalitným spánkom, prejavuje sa to aj na oslabenom imunitnom systéme.

5. Hlavne pokoj!

O to, či budeme zdraví alebo chorí z veľkej časti rozhodujeme sami. Svoje zdravie ovplyvňujeme svojím životným štýlom, správaním i postojom. Ak chceme lepšie zvládať útoky nebezpečných mikroorganizmov, vyplatí sa pozitívny prístup a pokoj.

Stres nikomu nesvedčí. Psychická pohoda ide ruka v ruke so zdravím. Takže robte to, čo vás baví, venujte sa činnostiam, ktoré vám robia radosť, smejte sa. Hľadajte dôvody, prečo sa smiať, už len kvôli svojej imunite!

6. Vitamíny, minerály a probiotiká

Strava dokáže s ľudským telom mnoho. Dostatok vitamínov a minerálov zaistí správne fungovanie celého organizmu, ide o energiu, ktorá je potrebná aj pre imunitné reakcie.

Taký vitamín C, vitamín E alebo minerály ako zinok alebo horčík sa preto vždy hodia. Nájdeme ich v ovocí a zelenine, ktorá by nemala chýbať v žiadnom zdravom jedálničku.. A vďaka zázvoru, medu a selénu budú existujúce bunky posilnené.

Významným zdrojom vitamínu C je tiež rakytník rešetliakový, ktorý sa považuje za prírodný stimulant imunitného systému, príslušne aj hliva ustricová, ženšen, chren, cesnak alebo echinacea (Echinacea).

Ak by sme hľadali imunitný systém v tele, nájdeme ho v črevách. V črevách sídli až 80% imunitného systému. Zdravá črevná mikroflóra pritom nie je samozrejmosťou, samozrejmosťou by preto mala byť probiotiká v jedálničku, ktoré pomáhajú udržiavať zdravé črevné prostredie. Ide o všetky tie kyslé mliečne výrobky, ale aj fermentované potraviny ako je potrebné kyslá kapusta. To, že kyslá kapusta posilňuje imunitu, vedeli už naše babičky.