Toto pred spaním nejedzte...

Zeler, cestoviny, cereálie, "ostré" jedlá... Poďme sa pozrieť na tie potraviny, ktoré by ste určite nemali konzumovať tesne pred spaním.

Kedy jesť naposledy pred spaním

O večeri a o tom, ako by mala správne vyzerať a v koľko hodín by sme ju mali a nemali jesť, koluje rad názorov a mýtov. Veľmi rozšíreným tvrdením je, že po sedemnástej hodine už by sme nemali večerať. Čo je teda na piatej hodine popoludňajšej tak "magické"? A je na tom niečo pravdy?

Ak idete spať o ôsmej večer, potom je pre vás večera v sedemnásť hodín plne opodstatnená. Rozhodne neodporúčam líhať s prázdnym a hladom škvŕkavjúcim žalúdkom. Ak cítite hlad, môžete si dopriať ako druhú večeru malý tanier zeleninu alebo nízkotučný tvaroh s orechami. Doba posledného jedla teda závisí od toho, kedy chodíme spať. Tvrdenie, že sa večer už nesmie jesť, je jedným z najčastejších mýtov o priberaní.

Výživové odporúčanie znie, že by sme mali večerať zhruba tri až štyri hodiny pred spaním, niekedy môžme túto dobu aj skrátiť.

A samozrejme nie je tiež dôležité len to, kedy jeme, ale čo jeme. Ako by mala takáto odporúčaná večera vyzerať? Správna porcia večere by mala obsahovať tretinu kvalitnej bielkoviny (chudé mäso, rybu, vajíčko, z rastlinných bielkovín potom napríklad seitan, tofu, tempeh), z tretiny porciu zeleniny (surovú alebo tepelne upravovanú) a tretinu sacharidov (zemiaky, ražný chlieb, celozrnné cestoviny, ryža basmati, kuskus, bulgur, cícer a pod.).

Niektoré jedlá môžu byť v priebehu dňa bežne stráviteľné a telo si s nimi poradí. Avšak na večeru už by sme sa istým potravinám a pokrmom mali vyhnúť. Ktoré to sú?

Potraviny nevhodné pred spaním

Horká čokoláda

Všeobecne platí, že zdravšia je horká čokoláda oproti mliečnej. Avšak výživové odporúčania znie, že si môžete dať maximálne dve kocky kvalitnej horkej čokolády. Horká čokoláda nie je vhodná pred spaním preto, že obsahuje tuk, biely cukor a veľké množstvo energie, ktoré už nespálime, a začne sa nám ukladať vo forme tuku. Navyše obsahuje aj kofeín a látku zvanú teobromín, čo sú stimulanty, ktoré narušujú kvalitu spánku.

Ostré, korenené jedlá

Rôzne druhy korenia stimulujú a povzbudzujú trávenie, takže vyžadujú od organizmu ďaleko väčšiu spoluprácu. Z tohto dôvodu nie je vhodné konzumovať takto korenené pokrmy pred spánkom. Namiesto toho, aby sa naše trávenie upokojilo, narušíme ho ostro koreneným jedlom. Takéto druhy jedla môžu spôsobiť zvýšenie telesnej teploty a nepokoj.

Cestoviny

Večera na taliansky spôsob? "Prečo nie," poviete si ... Cestoviny sú však bohaté na sacharidy a ich konzumácia pred spaním teda vhodná nie je. Trávenie cestovín je už v režime spánku a výdaj energie minimálny, preto konzumácia cestovín v neskorých hodinách prispieva k tvorbe tukových zásob.

Zeler

Áno, vidíte správne. Zeler je zaiste zdravá zelenina, bohatá na najrôznejšie látky, avšak pred spaním zeler nemožno odporučiť. Zeler obsahuje veľké množstvo vlákniny, ktorá sa potom zložitejšie trávi a môže sa tým narušovať kvalita spánku. Ďalej pôsobí močopudne a môže sa stať, že naruší spánok častejším močením.

Zmrzlina

K čomu vedie večerné maškrtenie zmrzliny? Okrem tukových zásob napríklad aj k tomu, že sa vám nebude chcieť večer spať! Zmrzlina vám dodá veľké množstvo jednoduchého cukru, ktorý vám bude odďaľovať potrebu spánku a vedľajším efektom je ukladanie nespálenej energie do zásobného tuku.

Strukoviny, najmä fazuľa

Na obed určite áno, ale na večeru radšej nie. Obsahujú veľké množstvo vlákniny a antinutričných látok. Sú pre náš organizmus veľmi náročné na spracovanie. V čase, kedy naopak náš tráviaci trakt vyžaduje odpočinok, tieto potraviny určite vynechajte.

Cesnak

Obsahuje veľa zdravých látok, ale jeho konzumácia pred spánkom môže zvýšiť riziko pálenia záhy.

Vajcia (a už vôbec nie so slaninou)

Vajcia na najrôznejšie spôsoby je na Slovensku pomerne rozšírená večera. Pozor však na rozumnú mieru, inak vám môže byť ťažko. Ak si dáte pri večeri jedno vajíčko napr. do zeleninového šalátu, nebude to taká záťaž, ale ak by ste si dali vajec niekoľko, a ešte ich navyše skombinovali so slaninou, ktorá je plná tuku, tak si tvoríte bezsennú noc, a navyše na bonus v podobe zväčšenie objemu tukových zásob.

Cereálie

Naháňa vás na sladké a večer pri televízii zobkáte cereálie v domnení, že ide o zdravú alternatívu? Chyba. Cereálie sú druh potraviny určený predovšetkým pre raňajky. Ich zloženie tomu zodpovedá. Obsahujú väčšie množstvo sacharidov, na večeru sú preto veľmi nevhodné.

Cukrovinky

Rôzne maškrty nemožno do jedálnička odporučiť vôbec, však kto si občas niečo sladké nedá, že ...

Ak si ich doprajeme, tak pokiaľ možno buď hneď pri raňajkách, alebo pred fyzickou aktivitou. Neodporúčajú sa už po štrnástej hodine, nieto pred spánkom, kedy sa všetky kalórie uložia do tukových zásob a narušia aj kvalitu spánku.

Slané tyčinky a chipsy

To, že tieto potraviny sú kalorická bomba plná nezdravých tukov, často aj éčok a soli, vie určite každý. Opäť to patrí do kategórie pochutín, ktoré by sme mali konzumovať skôr výnimočne. Inak vás čaká nielen horší spánok, ale aj zväčšenie tukových zásob a vďaka soli zvýšenie krvného tlaku a nepríjemné opuchy.

Vyprážané jedlá

Vyprážané pokrmy sú nasiaknuté tukom a tým sú náročné na trávenie a kaloricky bohaté. Efekt opäť nastane v podobe horšieho spánku, ale telo bude unavené z náročnej práce na spracovanie takých jedál a budete rýchlo priberať na váhe.

Červené mäso

Všeobecne mäso je potravina veľmi náročná na trávenie, ktoré môže niekedy trvať až sedem hodín. A práve červený druh mäsa je na trávenie najnáročnejší. Ak nechcete vaše telo večer tak vyčerpávať, snažte sa toho vyvarovať. Vhodnou variantou je ryba, morské plody a potom rastlinné bielkoviny.

Príliš veľa ovocia

Väčšina ľudí si myslí, že misa plná ovocia je na večeru skvelý nápad, pretože ovocie je predsa zdravé...

Ak si dáte po večeri dezert vo forme jedného kúsku ovocia, určite tým nič nepokazíte, ak práve nie ste vo fáze chudnutia, kedy sa večer ovocie neodporúča. Pozor však na množstvo, pretože aj ovocie obsahuje, rýchle cukry a vlákninu. Ak by ovocie bolo vo väčšom množstve pred spaním, bude musieť vaše trávenie pracovať na plné obrátky a nespáli ani tak veľké množstvo cukru. Ale napríklad kúsok banánu pred spaním naopak podporí kvalitu spánku, obsahuje totiž tryptofán, čo je látka podporujúca spánok.

Maslo zo semienok a orechov

Hoci orechy obsahujú veľa prospešných látok, tak zároveň tiež veľké množstvo tukov, aj keď zdravých a tým aj veľké množstvo energie. Preto by sme sa ich konzumáciu pred spaním mali vyhnúť, sú totiž veľmi náročné na trávenie.

Káva

Ak sa chcete dobre vyspať, mali by ste sa popíjaniu kávy vo večerných hodinách vyvarovať. Káva obsahuje kofeín a patrí medzi stimulanty. Dodáva energiu a pôsobí aj močopudne. Ak má niekto problémy so zaspávaním, kávu by si mal dopriať radšej len v dopoludňajších hodinách.

Alkohol

Väčšina ľudí pije alkohol, ako inak, práve večer. Nesie to so sebou však rad negatív... Síce niekto môže tvrdiť, že po pohári vína alebo niečoho tvrdšieho lepšie zaspáva, ale je to len subjektívny pocit. Vaše telo vníma alkohol ako jed a pečeň sa zaktivuje do pohotovosti, aby ho odbúrala. Alkohol navyše narúša fázy spánku, odvodňuje a vy sa tak budete v noci častejšie budiť.

Voda

Čistá voda bez príchuti a bez bubliniek by mala byť základom nášho pitného režimu. Piť by sme mali pravidelne a počas dňa vypiť minimálne jeden a pol litra. Upozorňujem však na dobiehanie pitného režimu večer. Ak ste málo pili cez deň, nesnažte sa potom večer do seba, naliať celý liter. Hlavne nie pred spánkom, kedy obličky už zhruba po osemnástej hodine začínajú odpočívať, preto by sme ich nemali toľko zaťažovať veľkým množstvom vody. V noci by ste potom museli často vstávať na toaletu a mohli by ste sa aj prebudiť s nepríjemnými opuchmi na tele aj na tvári.