Pravidelnou konzumáciou zázvoru sa môžete zbaviť nadbytočných kíl

Zlepšili ste svoj životný štýl, dodržiavate zdravý jedálniček, pravidelne cvičíte, ale ručička na váhe sa zastavila na mŕtvom bode? Skúste zázvor. Skvele ochutí jedlo a priblíži vás k vysnívanej váhe.

Zázrak pre celé telo

Zázvor obyčajný je trváca bylina, pestovaná pre až 10 cm dlhé odnože. Môžu mať žltú, okrovú až červenú farbu. V kuchyni je možné zázvor využiť na nespočetné množstvo spôsobov. Väčšina gazdiniek ho strúha či krája na miniatúrne kúsky a pridáva do rozmanitých pokrmov.

Zázvor patrí medzi najzdravšie a zároveň najchutnejšie korenie na celej planéte. Je plný živín a bioaktívnych látok, ktoré majú prínos pre celé naše telo.

Do jedál i nápojov

Ako prvý začali zázvor používať Aziati, jedni z najlepších kuchárov na svete. Dnes sa bežne pridáva do slaných i sladkých pokrmov. Skvele dochucujú mäsové či zeleninové zmesi, polievky, strukovinové pokrmy i sušienky. Chutiť vám bude tiež v smoothie alebo čerstvo vylisovanej ovocnej šťave.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Čaj, korenie alebo kandizovaná pochúťka?

Ak sa chcete zahriať, pripravte si čerstvý zázvorový čaj. Pokrájaný zázvor jednoducho zalejte vriacou vodou a nechajte chvíľu lúhovať. Vynikajúci aromatický čaj s mnohými priaznivými účinkami pre telo i ducha môžete popíjať počas celého dňa.

Ako korenie je výborný sušený zázvor. V dnešnej dobe ho zoženiete snáď v každom obchode s potravinami. Menej známa je kandizovaná varianta zázvoru, ktorá môže slúžiť ako o niečo zdravší variant bežných cukroviniek.

S kandizovaným zázvorom to však rozhodne nepreháňajte. Obsahuje síce zdraviu prospešné látky, ale zároveň je plný cukru a obsahuje veľké množstvo kalórií. Zo zázvoru sa tiež vyrábajú najrôznejšie esencie a oleje, ktoré sú známe charakteristickou štipľavú vôňou.

Látky obsiahnuté v zázvore

esenciálne oleje

vitamín B1

vitamín B2

vitamín B6

betakarotén

vitamín C

vitamín E

horčík

fosfor

draslík

sodík

vápnik

zinok

železo

vláknina

Gingerola

ilustračný obrázok (picturama.com)

Zázvor a chudnutie

Pravidelnou konzumáciou zázvoru sa môžete zbaviť nadbytočných kíl. Obsahuje totiž látky, ktoré prehrievajú organizmus, urýchľujú metabolizmus, potláčajú chuť do jedla, stimulujú tráviace enzýmy a pomáhajú k účinnému spaľovaniu tukov. Podobnými vlastnosťami oplývajú tiež známe chilli papričky a kajenské korenie.Samozrejmosťou je zvolený správny diétny jedálniček spolu s dostatkom pohybu. Zázvor je v tomto prípade ako príjemný pomocník.

Zaradenie zázvoru do jedálnička vám tak môže pomôcť v boji proti nechceným kilogramom a navyše pôsobí aj ako prevencia mnohých civilizačných ochorení.

Podpora imunity

Čaj pripravený z podzemku zázvoru radia bylinkárky popíjať hlavne pri nachladnutí a iných chorobách spojených s respiračným systémom. Funguje aj ako účinná prevencia. Horúci nápoj rozpúšťa nepríjemné hlieny a navyše má protizápalové účinky. Pikantná chuť zázvoru dokonale prehreje telo a pomôže aj pri liečbe ochorení bakteriálneho pôvodu, kam sa radí napr. angína.

Domáca zázvorová liečba

Prechladnutie a bolesti kĺbov

O tom, že zázvor pôsobí ako prírodný liek, vedeli už naši predkovia. V tradičnej čínskej medicíne aj ajurvéde sa používa na liečbu artritídy, srdcových ochorení a ďalších ťažkostí už viac ako 3000 rokov. Zázvor sa totiž pýši nielen svojimi účinkami na úspešné redukovanie hmotnosti, ale aj mnohými pozitívnymi vlastnosťami prospešnými nášmu zdraviu.

Významné sú najmä antioxidačné účinky zázvoru. Obsiahnuté Gingeroly redukujú voľné radikály a dokážu potlačiť zápal.

Dôležitú úlohu hrajú v zázvore obsiahnuté terpény, čo sú aromatické organické látky. Jednou z aktívnych zložiek je tiež látka zvaná Gingerola, ktorá nielen že predurčuje pikantnú a ostrú chuť tohto podzemku, ale zároveň má aj liečivé účinky.

Zdravé srdce i trávenie

Zázvor obyčajný je dobrý ako účinná prevencia kardiovaskulárnych chorôb, pretože významne aktivuje naše srdce a cievy a napomáha odbúravaniu zlého cholesterolu z tela. Je známy aj pre svoje úžasné účinky na zažívací systém, pretože pomáha stimulovať tvorbu tráviacich štiav. Zázvor celkovo uľavuje aj pri nevoľnosti, kinetóze (nevoľnosť, ktorá sa objavuje pri cestovaní dopravnými prostriedkami) a pomáha telu od nadúvania a plynatosti.

Fenolové zlúčeniny v zázvoru dokážu zmierňovať podráždenia gastrointestinálneho traktu a stimulujú produkciu slín aj žlče. Zázvor má súčasne priaznivé účinky na enzýmy trypsín a pankreatickú lipázu, a tak urýchľuje pohyb potravy tráviacim traktom. Vďaka tomu môže zázvor zabrániť vzniku zápchy a rakoviny hrubého čreva.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Žiarivý úsmev a svieži dych

Antibakteriálna sila zázvoru dokáže ozdraviť aj ústnu dutinu. Gingeroly zabraňujú rastu nebezpečných baktérií v ústach, ktoré spôsobujú paradentózu..

Ďalšie blahodarné účinky zázvoru

regulácia cholesterolu

zmiernenie menštruačných bolestí

PREHRIEVACIE a relaxačné účinky

zlepšenie funkcie mozgu a prevencia Alzheimerovej choroby

zmiernenie bolesti a opuchov svalov po fyzickej námahe

afrodiziakum

zníženie bolestí hlavy

Strážte si správne množstvo

Ako u všetkého aj tu platí, že nič sa nemá preháňať. Zázvor obsahuje veľké množstvo aktívnych látok, ktoré by v niektorých prípadoch mohli byť skôr na škodu. Pozor by si mali dávať predovšetkým diabetici a ľudia, ktorí dlhodobo užívajú niektoré lieky, s ktorými by si účinky zázvoru nemuseli "sadnúť".

Pozor na kombináciu s niektorými liekmi

Zázvor sa spoločne s grepom, pomelom a granátovým jablkom radí medzi inhibítory enzýmov, čo znamená, že môže zadržiavať niektoré liečivá vnútri tela. Lieky sa potom v organizme kumulujú a odbúravajú oveľa pomalšie. Zvyšuje sa tak nielen liečebný účinok liekov, ale aj ich nežiaduce účinky, čo môže byť v niektorých prípadoch veľmi nebezpečné. Zázvor je prísne zakázaný v kombinácii s betablokátormi, tabletkami na cukrovku a antikoagulantmi.

Odporúčaná denná dávka zázvoru

Denne je dobré zjesť maximálne 4 g čerstvého alebo 1 g sušeného zázvoru. Väčšie množstvo môže spôsobovať hnačku, plynatosť, žalúdočnú nevoľnosť, pálenie záhy, búšenie srdca a ďalšie srdcové ťažkosti. Citliví jedinci môžu reagovať aj vyrážkou alebo podráždením slizníc.

6 prípadov, kedy je príliš zázvoru na škodu

1. Tráviace ťažkosti

Ak vás často trápia žalúdočné problémy, nadúvanie alebo máte vnútri tráviacej sústavy zápal, agresívny zázvor by mohol vaše ťažkosti len prehĺbiť. Namiesto zázvoru skúste radšej mätový, harmančekový alebo levanduľový čaj.

2. Vysoký alebo nízky krvný tlak

Ak máte nízky alebo naopak vysoký krvný tlak, buďte pri užívaní zázvoru obozretní. Látky obsiahnuté v zázvoru tlak stimulujú, a preto je dobré sa o možnej konzumácii zázvoru poradiť s lekárom.

3. Problémy s krvotvorbou

Pretože zázvor podporuje cirkuláciu krvi, rozťahuje cievy a stimuluje krvný tok, môže mať neblahý vplyv na hemofilikov. Konzumácia zázvoru často zdravotný stav hemofilikov ešte zhoršuje a vedie k nadmernej krvácavosti.

4. Tehotenstvo

Zázvor pomáha pri nevoľnostiach aj zvracaní, ale tehotné ženy by s ním mali byť veľmi opatrné. Odporúča sa iba v množstve 1 g čerstvého podzemku denne a iba v prvých dvoch trimestroch gravidity. V treťom trimestri môže vyvolávať skoré kontrakcie alebo dokonca predčasný pôrod. Akonáhle ranné nevoľnosti ustúpia, je lepšie zázvor prestať konzumovať.

5. Snaha o otehotnenie

Ak sa snažíte otehotnieť, buďte so zázvorom opatrné. Zázvor síce nehatí samotnú schopnosť otehotnenia, ale môže odsunúť termín menštruácie a rozhodiť tak celý cyklus. Ak ste zvyknutí počítať si plodné dni, pôjde vám to podstatne horšie.

6. Podváha

Ak chcete schudnúť, bude vám zázvor skvelým parťákom. Ak však bojujete s podváhou, môže zázvor vaše snahy o nabratie kíl hatiť. Tlmí totiž túžbu po jedle a stimuluje spaľovanie energie. V tomto prípade je lepšie sa vyhýbať zázvoru aj doplnkom, ktoré ho obsahujú.

Hoci môže mať v niektorých prípadoch zázvor na telo i neblahé účinky, vďaka svojim pozitívnym vlastnostiam sa právom označuje ako superpotravina. Uvarte si liečivý čaj na chudnutie aj hneď teraz.