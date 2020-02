Ako schudnúť v tvári? Riešenie vás prekvapí

Poznáte už desiatky tipov, cvikov a postupov na spevnenie brucha, stehien, zadku, bokov a ďalších partií, ale trápi vás ešte jedno miesto, ktoré je v článkoch a publikáciách o chudnutí skôr opomínané? Tvár skutočne nepatrí medzi..

... partie, na ktoré by vám automaticky tréner v posilňovni vytvoril cvičebný plán – napriek tomu má veľa ľudí práve s opuchnutou tvárou veľké starosti. Je to koniec koncov miesto, ktoré je takmer jediné neustále v zime, v lete na očiach (aspoň v našej kultúrnej oblasti), preto si právom zaslúži tiež určitú pozornosť.

Zlé stravovanie a zadržiavanie vody

Príčinou príliš opuchnutej tváre je veľmi často nevhodné stravovanie spojené so zadržiavaním vody v tele. Nejde ani tak o to začať ozlomkrky piť až do zlyhania obličiek, pretože tým sa problém nevyrieši. Telu môžete dodávať dostatok tekutín, ale ak s nimi nevie hospodáriť, bude ich ukladať. To spôsobuje nielen opuchnutú tvár, ale aj nafúknuté brucho a podobne.

Príčinou tohto javu môže byť celý rad problémov. Napríklad nadmiera soli v strave, ale tiež zvýšená konzumácia najmä jednoduchých sacharidov alebo napríklad alkoholu. Svoj podiel na retenciu (zadržiavanie tekutín v organizme) majú tiež konzervačné látky.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Aj niektoré medikamenty môžu spôsobovať zadržiavanie vody (napríklad lieky na štítnu žľazu, hormóny, antikoncepcia). U žien dochádza k retencii častejšie pred menštruáciou a svoje zohráva tiež nedostatok pohybu.

Ako sa vyhnúť zadržiavaniu vody?

Paradoxne je dôležitý dostatočný pitný režim, aby organizmus mohol správne fungovať – dostatočný však neznamená prehnaný, všetko s mierou. Dôležité navyše nie je len to, koľko vypijeme, ale aj čo pijeme.

Alkohol a nápoje obsahujúce kofeín sa v žiadnom prípade do pitného režimu nepočítajú – spôsobujú dehydratáciu. Základom pitného režimu by mala byť čistá voda – pokiaľ možno žiadne sladené nápoje, perlivé nápoje. Príjem tekutín môžeme obohatiť minerálnymi vodami a kvalitnými džúsmi.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Chudnutie v tvári a obmedzenia retencie vody podporuje tiež draslík a vápnik. Je preto nutné strážiť si príjem týchto látok. Bohatým zdrojom draslíka sú napríklad: banány, zemiaky, sušené slivky či marhule, brokolica, karfiol, sardinky, vlašské orechy, kuracie mäso alebo mak.

Vápnik môžeme dopĺňať prostredníctvom: mäkkého tvarohu, nivy, smotanových syrov, ementálu, eidamu, sardiniek v oleji, syra žervé, vajec a podobne.

Chudnutie v tvári pomocou cvikov a masáží

Spevnenie tvárových svalov a čŕt možno docieliť aj pomocou celého radu jednoduchých cvikov. Na pretiahnutie a posilnenie prakticky všetkých tvárových svalov sa používa cvik zvaný tigrí rev. Otvorte ústa čo najviac doširoka, vyplazte jazyk a vypúľte oči – pritom vydávajte krik. Je zrejmé, že tento cvik je nutné vykonávať v súkromí.

Ďalšou účinnou technikou je široký úsmev. Snažte sa kútiky zdvihnúť naozaj čo najviac a opakujte cvik desaťkrát. Len to s urputnosťou úsmevu nepreháňajte tak, aby vás nechytil kŕč.

Ak vás trápi väčší podbradok, pomáha takzvané bagrovanie. Spodnú čeľusť pri nej vysúvate dopredu a späť. A nakoniec posledný cvik, ktorým je artikulované vyslovovanie samohlások a, e, i, o, u – a to až s prehnanou starostlivosťou.

ilustračný obrázok (picturama.com)

Ako vidíte, ide o veľmi jednoduché cviky, ktoré možno vykonávať kedykoľvek počas dňa bez zvláštnej prípravy (lepšie však osamote).

Ak im budete venovať 10 minút denne, uvidíte, že výsledky sa čoskoro dostavia. Najmä vtedy, ak si vezmete k srdcu tiež vyššie uvedené rady o stravovaní a životnom štýle.

Svojej tvári môžete k lepšej pokožke a pevnejším rysom pomôcť tiež pravidelnými masážami. ktoré sú navyše určite oveľa príjemnejšie ako cviky, ktoré som vám ponúkol.